Касым-Жомарт Токаев. Краткая биография

Касым-Жомарт Токаев родился в 1953 году в Алма-Ате. Окончил Московский государственный институт международных отношений, на 5 курсе был направлен на полугодовую преддипломную практику в посольство СССР в КНР.

В 1975 году поступил на службу в министерство иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР, в 1983 году выехал в Китай на 10-месячную стажировку в Пекинском лингвистическом институте. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Пекине, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника. В 1991 году поступил в Дипломатическую академию МИД СССР на курсы повышения квалификации руководящих дипломатических кадров.

В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, а через год стал первым заместителем министра иностранных дел, еще через год, в 1994-м, уже возглавил МИД. Должность главы МИД Токаев в общей сложности занимал в течение 10 лет (1994-1999, 2002-2007). В качестве министра иностранных дел он играл активную роль в сфере нераспространения ядерного оружия. Так, в 1996 году он подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Нью-Йорке, а в 2005 году – Договор о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) в Семипалатинске.

Токаев в разные годы также был заместителем премьер-министра и возглавлял кабмин, был государственным секретарем, заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве. В 2007-2011 годах был депутатом, председателем сената парламента третьего созыва, переизбирался на этот пост в 2013 году.