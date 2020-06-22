Альнур Ильяшев сравнил нынешнее преследование активистов с политрепрессиями 30-х годов прошлого века

Политический активист Альнур Ильяшев, над которым завершается сегодня судебный процесс в Алматы, в своем последнем слове в суде сравнил нынешнее преследование активистов с политическими репрессиями 30-х годов прошлого столетия.

«Мы становимся свидетелями исторического для Организации Объединенных Наций случая, когда их бывший замгенерального секретаря, придя к власти у себя на родине (Касым-Жомарт Токаев - V), второй год своего правления ознаменовывает политическими репрессиями и появлением политических заключенных его периода.», - заявил Ильяшев.

Он считает, что это дело «по праву можно назвать «Нур Отан» против свободы слова».

«Эти пять лет, запрашиваемые гособвинением, пять лет ограничения на занятие мной деятельностью – это как раз тот самый электоральный период, этот и предстоящий период последующих выборов после назначения соответствующего указания. Таким образом, в отношении нас применяются запрещенные методы ведения политической борьбы со стороны наших оппонентов», - сказал активист.

Он подчеркнул, что занимаясь правозащитной и активисткой деятельностью, он «поставил себе целью развитие политической конкуренции в Казахстане и создание реальной независимой многопартийности, как то предполагает статья 5 Конституции». Ильяшев добавил, что «критика и ответное сопротивление – это естественный процесс изменений», а «реформаторов и активных людей всегда не любят, им часто предъявляют претензии, переходя на личности и угрожая».

«Надо понимать это и двигаться дальше, к достижению наших целей», - отметил активист.

Вместе с тем он считает, что это дело имеет заказной характер, поэтому «суд не будет независим и справедлив, как того требует Конституция и УПК».

«Но что делать – это естественный исторический этап, через который наше государство и общество должно пройти. В то же время мы, гражданские активисты, также те прогрессивные силы нашего общества, которые пытаются добиться каких-то изменений позитивных, призывают к этому двигаться совместно и государственные органы. Много раз предлагали властям начать полноценный равноправный общественный диалог. Вместо этого нас задерживали, блокировали силами полиции. А теперь нас уже преследуют, фабрикуя уголовные дела, обвиняя в якобы преступлениях, которые просто не существуют, как это делалось в год массовых политических репрессий в 30-года прошлого века. История повторяется», - заявил Ильяшев, добавив, что в наше время хоть «введен мораторий на смертную казнь, и гуманности побольше, хотя методы и средства все те же».

Активист подчеркнул, что «одной из задач в этом процессе является создание надежного заслона для такого политически-правового рецидива, своеобразной реинкарнации особых троек сталинской эпохи в виде связки репрессивных следствия, прокуратуры и суда».

«Но судя по тому, как раскручивается маховик политических репрессий, впереди нас может ждать резкий рост политических заключенных и узников. Поэтому, осознавая заведомую предрешенность данного дела, заявляю о своей готовности убыть в места лишения свободы, чтобы создавать там базу для поддержки и адаптации других политических заключенных в лагерях, параллельно ведя агитацию и разъяснительную работу среди персонала системы КУИС, - сказал он. - Деятельность и поддержка в мою защиту такого количества казахстанцев, особенно тех, кого до заведения данного уголовного дела я лично не знал, придает мне силы продолжать борьбу за отстаивание закрепленных нашей конституцией принципов, прав и свобод».

Напомним, что Ильяшева обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. По версии следствия, «заведомо ложная» информация есть в постах Ильяшева в Facebook от 21, 26 и 28 марта. В них упоминаются Нурсултан Назарбаев и партия «Нур Отан». Гособвинение запросило для него три года лишения свободы.