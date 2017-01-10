Итак, усилиями двух ветвей власти – законодательной и исполнительной – с 7 января сего года все мы, казахстанцы, обрели новый статус – пребывающие. И разделились на две соответствующие категории: временно или постоянно пребывающие на территории Казахстана (о том, что мы в философском смысле пребываем в других, не менее интересных общественно-политических формациях и состояниях я пока промолчу).

Очень много сказано в эти дни о сути этой неоднозначной инициативы. Не буду все их повторять, отмечу лишь три, на мой взгляд, самых важных момента.

Первый. «Артық қыламын деп, тыртық қылды» говорят в таких случаях казахи, что вполне соответствует знаменитому черномырдинскому выражению: «хотели как лучше, а получилось как всегда». Слов нет, борьба с терроризмом требует новых подходов в законодательстве, включая и учет и контроль за прибывающими в страну. Но благая идея была дискредитирована именно этим «регистрационным» пунктом, который в эти дни произвел самый настоящий фурор в общественном сознании! Несовершенство этого требования, которое находится на грани конституционного фола, вызвало резкое недовольство со стороны граждан, включая доселе небывалые иронию и сарказм, вылившиеся в перлы народного творчества в разных формах их проявления. А ведь, весьма возможно, что дело усмешками и сатирическими мемами не ограничится: процесс (причем, не апробированный!) начался и нет гарантий того, что эта проблема не станет очередным катализатором протеста разгневанных граждан! Власть не смущают также стахановские темпы реализации Закона, когда разворошен многомиллионный улей и люди вынуждены целыми днями стоять в искусственно созданных очередях ЦОН-ов!

Второй момент – чисто деловой: как можно таким совковым методом бороться с современным злом, который, как и весь мир, видоизменяется и развивается, вбирая в себя все лучшие достижения научно-технического прогресса?! Неужели власть думает, что настоящий злоумышленник будет стоять в очереди в ЦОН и регистрироваться, перед тем как совершить задуманное? И будет ждать, пока к нему не заявится с проверкой участковый полицейский. Кстати, где мы найдем столько личного состава МВД, чтобы охватить 17-миллионное население, да еще с повторными проверками: ведь мнимый террорист может прийти на квартиру через час после визита полицейского (который, зачастую сам бездомный и падок на незаконные дополнительные доходы).