Являются ли казахи и киргизы генетическими братьями?

Генетика позволяет ответить на многие генетические вопросы в тех случаях, «когда молчат архивы». Также генетика дает четкие факты, которые историки должны использовать в своих исторических реконструкциях.

Поэтому для начала перечислим некоторые генетические и исторические факты, которые не оспариваются другими учеными:

1. Кыргызы, как и казахи, относятся к кыпчакской подгруппе тюркской семьи языков. Причем, енисейские кыргызы говорили на другом диалекте тюркского языка. На основе древнекыргызского языка сформировались хакасский, шорский и другие языки, в то время как сам современный кыргызский язык не является прямым потомком древнекыргызского, а относится к кыпчакской группе языков. Причем, кыргызы вместе с южными алтайцами и фергано-кыпчакским языком входили в кыргызско-кыпчакскую подгруппу кыпчакской группы тюркских языков. Эти языки появились на стыке двух тюркских языков: средневекового кыпчакского и средневекового кыргызского языков, причем кыпчакский компонент в этих преобладает.

Таким образом, кыргызский язык ближе казахскому языку, чем хакасскому (прямой потомок древнекыргызского языка).

Ученые-лингвисты уже доказали, что «кыргызский язык действительно относится к кыргызско-кыпчакской подгруппе кыпчакской группе тюркских языков» сохраняя в себе определенный енисейско-кыргызский языковый бэкграунд.

2. Команда генетиков изучила аутосомные маркеры разных тюркских народов [1]. Они с помощью нового метода оценили, когда произошло генетическое смешение, которое породило современные народы. Этногенетический коллектив, который стал позже известен как казахи, возник в период между 1230 и 1340 годами. Здесь все легко объяснимо с точки зрения истории и антропологии. Казахи возникли в улусе Джучи из смешения местных домонгольских кыпчакских и тюркских племен и пришлых монгольских и восточно-тюркских племен XIII века.

Кыргызы, согласно генетическим расчетам, как единый этногенетический коллектив, который с тех пор кардинально не менялся, возник около 1340 года.

К сожалению историки не обращали внимания на этот четко установленный факт. Скорее всего эта дата связана с разделением алтайских кыргызов на кыргызов, ушедших на юг, на территорию современного Кыргызстана и на алтайских кыргызов, которые остались на Алтае и стали предками современных южных алтайцев.

3. Команда генетиков изучила палеоДНК древнего населения Евразии и установила, что некоторые образцы связаны с определенной частью кыргызского народа [2] (Исследование BAM-файлов произвел Владимир Таганкин). Ниже мы перечислим четко установленные факты:

3.1. Образец RISE386, относящийся к поселению Буланово-Синташтинской культуры (Южный Урал) «датирован 2298-2045 годами нашей эры и относится к субкладу Z2121/S3410+ Z2124+, YP1460+. YP1460 является позитивным для киргизской ветви». Данный образец является родственником примерно 40 % современных кыргызов. К этой же группе относятся многие южные алтайцы, малое количество казахов и польско-литовских татар.

3.2. Образец RISE495, относящийся к поселению Арбан 1 Карасукской культуры (Хакассия), «принадлежит субкладу R-S23592 (Z2124+ Z2125+ Z2122- Z2123-). Определен положительный YP349. Субклад является родительским к киргизской ветви». Очень близкими родственниками этого образца являются 40 % кыргызов, относящихся к отдельным подразделениям Он канат и Сол канат.

4. В 2017 году вышла еще одна статья с генетическими данными по палеоДНК (Y-хромосома и аутосомные маркеры) [3].

4.1. В данной статье был опубликован образец S441 из поселения Аржан (Тува) 7-6 веков до нашей эры. Он имел две положительные мутации: YP1456+ и S23592+, которые являются предковыми мутациями для кыргызской ветви.

4.2. Исследования аутосомных маркеров из этой статьи показали, что восточные скифы являются аутосомными предками таких народов как теленгиты, тубалары, тофалары, кыргызы, казахи, каракалпаки, казанские татары и др. Все эти народы являются тюркскими и их можно называть «генетическими потомками восточных скифов-саков»

5. Согласно исследованиям Питера Андерхилла и его соавторов, среди кыргызов преобладают следующие генетические субклады: 108 человек из 232 относятся к гаплогруппе R1a (46,55 %), из них 95 относятся к субкладу Z2125 (40,94 %). Можно сказать, что примерно 40 % современных кыргызов близкородственны палеоДНК с территории Хакассии, где жили позже енисейские кыргызы. Таким образом, можно четко говорить, что как минимум 40 % современных кыргызов являются потомками енисейских кыргызов по прямой мужской линии. Причем, аутосомно, в каждом кыргызе (вне зависимости от мужской гаплогруппы) есть генетическое наследие от енисейских кыргызов, при этом также не стоит забывать о другим компонентах этногенеза современных кыргызов.

6. Если брать разные кыргызские генетические кластеры Y-хромосомы, наиболее близким к современным кыргызам будут южные алтайцы, которые являются потомками алтайских кыргызов, не переселившихся на Тянь-Шань в XIV веке.

7. В российских документах с XVIII века пошла путаница и с тех пор вплоть до 1920-х годов казахов называли киргиз-кайсаками или просто киргизами, в то время как кыргызов называли кара-киргизами или дикокаменными киргизами. На деле казахи не называли себя никогда киргизами.

8. Согласно источникам, примерно в 1326-1329-х годах часть алтайских кыргызов была переселена на юг:

«Ильчигидай (хан Чагатайского улуса) обеспечивал внутренний порядок в стране и успешную ее защиту от внешних врагов. В частности, он свершил военный поход на северо-восток ханства с цел­ью наказания «военачальников кыргызских племен» (сердаран-и аквам-и кыргыз), которые подвергали нападениям окраинные земли Чагатаидов; оттуда Ильчигидай прибыл к берегам Иртыша и переселил тамошних «лесных жителей» (бишенишинан) в центральные районы своей богохранимой страны» (судя по контексту, в юго-западные пределы Семиречья)» [4, с. 159]. То есть фактически, часть кыргызов, живших на Иртыше, была переселена в Семиречье (предки современных кыргызов), а другая ее часть вошла в состав современных южных алтайцев.

После этого вновь переселенные кыргызы втянулись в политическую жизнь сначала Чагатайского Улуса, а потом Могулистана и начали играть в данном государстве значительную роль.

В итоге все эти факты можно свести в одну цельную картину этногенеза современных кыргызов:

Современные кыргызы сложились из трех больших компонентов: «кыргызского», который состоит из потомков енисейских кыргызов, переселившихся на Алтай и Иртыш, «могульского» (кочевое население Могулистана) и «кыпчакского».

Во времена Хунну и тюрков, енисейские кыргызы проживали в Минусинской котловине, на территории современной Хакассии.

В IX веке часть енийсейских кыргызов переселилась на Алтай. С IX по XIII век шло смешение на Алтае и Прииртышье пришлых енисейских кыргызов и местных кимаков и кыпчаков. На базе этого смешения появились алтайские кыргызы, которые около 1326-1329 годов пережили разделение. Часть осталась на Алтае, а часть была захвачена и переселена на территорию Семиречья и современного Кыргызстана, где началось их смешение с могулами. Поэтому генетики и получили 1340-ой год как год, когда смешались два этнических коллектива: кыргызо-кыпчакский («алтайские кыргызы») и могульский, породив современных кыргызов. Современные кыргызы унаследовали от трех этнополитических общностей («кыргызы», «кыпчаки», «могулы») отдельные генетические компоненты, также от енисейских кыргызов было унаследовано имя, а от кыпчаков был унаследован язык, сближающий кыргызов с казахами.

Все три компонента представлены в этногенезе кыргызов. Так что мысль о том, что казахи произошли от кыргызов, не верна. Подводя итоги стоит отметить следующее:

1. «Свадьба вашего дедушки – это не ваша свадьба», то есть современные кыргызы не полная копия енисейских кыргызов, хотя они бесспорно имеют генетическую преемственность от них, причем около 40 % являются потомками древнего населения Минусинской котловины по прямой мужской линии и в принципе каждый современный кыргыз имеет генетическую преемственность от древних кыргызов по аутосомным маркерам.

2. Кыпчакский компонент сыграл большую роль в этногенезе современных кыргызов. Их язык по большей части достался от средневековых кыпчаков.

3. Фактически родственниками современных кыргызов по «кыргызской линии» являются хакасы, шорцы и др., по «кыпчакской линии» казахи, каракалпаки, ногайцы и др. Наиболее близким народом для кыргызов являются южные алтайцы, с которыми они в начале XIV веке, были одним народом. Аутосомно после каракалпаков к казахам близки граничащие с ними кыргызы: помимо общего исторического «кыпчакского прошлого» соседство казахов и кыргызов и схожие быт и культура привели к «обмену генами» и сближению двух народов.

4. Слова Алмазбека Атамбаева о том, что казахи и кыргызы «братья» (братские народы) верны, но слова, что казахи - это кыргызы, «которые 500 лет назад поставили султаном чингизида» не верны, так как «свадьба даже вашего родного брата - это не ваша свадьба».

1. Yunusbayev B. et al. The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads across Eurasia //PLoS genetics. – 2015. – Т. 11. – №. 4. – С. e1005068.

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005068

2. Allentoft M. E. et al. Population genomics of bronze age Eurasia //Nature. 2015. Т. 522. №. 7555. С. 167-172.

https://www.nature.com/nature/journal/v522/n7555/abs/nature14507.html

3. Unterländer M. et al. Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe //Nature communications. 2017. Т. 8. С. 14615. https://www.nature.com/articles/ncomms14615

4. Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. Москва. Издательство Аст. 2006. 445 с.