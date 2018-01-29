Палки в колеса реформ, или почему министерство информации и коммуникаций не должно скрывать бюджетную информацию

На днях министерство информации и коммуникации одержало важную победу над казахстанской неправительственной организацией. Общественное объединение «Правовой медиа центр» хотело выяснить, каким именно СМИ государство выделяет деньги за выполнение государственного информационного заказа, но всего за два судебных заседания, министерство одержало блиц-криг – защитило казахстанское общество от лишних знаний – и не раскрыло получателей государственной помощи.

Прошедшие в 2017 году протесты в Гаити, Ираке и Иране против непопулярных бюджетных решений, растущих цен, безработицы и коррупции обнажили проблему эффективности бюджета, как инструмента решения социально-экономических задач. Как показывает практика развитых стран, бюджет - это результат компромисса достигнутого в ходе общественных дискуссий, возможных только при обеспечении прозрачности утверждения и расходования бюджета. Опыт стран членов ОЭСР, куда стремится и Казахстан, свидетельствует, что даже крайне непопулярные бюджетные решения, прошедшие широкие обсуждения в СМИ и парламенте, вызывают больше доверия и меньше оснований для протестов, чем бюджеты, принятые за закрытыми дверями.

В Казахстане вот уже «много» лет идет реформа государственного управления, направленная на развитие прозрачности и подотчетности, создан портал Открытое правительство с разделом Открытый бюджет, оператором которого является то самое министерство информации и коммуникаций, отказавшее НПО «Правовой медиа центр» в информации о получателях госинформзаказа.

31 января Международное Бюджетное Партнерство опубликует новый индекс открытости бюджетов, результатов которого с нетерпением ждут и в Казахстане. Индекс открытости бюджета (Open Budget Index) - признанный независимый международный рейтинг открытости бюджетов, который измеряется в 115 странах мира, включая и Казахстан. Министерство финансов Казахстана выражает активную заинтересованность в ежегодном улучшении индекса, включив результаты рейтинга в свой стратегический план, участвуя в сети Pempal и делая постоянные шаги по повышению прозрачности бюджета.

Министерство национальной экономики из республиканского бюджета в 2018 году планирует потратить более одного миллиарда тенге на исследования в рамках сотрудничества с ОЭСР. Организация выпустила серию обзоров и исследований по Казахстану, в том числе по госуправлению, где отмечаются усилия правительства по повышению прозрачности и подотчетности. Но прошедший судебный процесс между астанинской неправительственной организацией ОФ «Правовой медиа-центр» и министерством информации и коммуникаций может оказаться той самой ложкой дегтя, которая сведет на нет многолетние усилия других ведомств.

На фоне активных действий министерства финансов по раскрытию бюджетной информации немыслимыми и невероятными кажутся действия министерства информации и коммуникаций, которое еще является уполномоченным органом по закону о доступе к информации и призвано обеспечивать контроль над реализацией данного закона. То есть министерство, которое должно журить и грозить пальчиком госорганам, не предоставляющим в полной мере населению информацию о своей деятельности, неожиданно решило закрыть информацию о получателях государственного информационного заказа, отказав в предоставлении таких данных Правовому медиа-центру, который много лет подряд составляет базу получателей госинформзаказа.

Решение суда оставить в силе намерение министерства информации и коммуникаций закрыть для публичного доступа информацию о получателях госинформзаказа создает опасный прецедент. С этого момента любой государственный орган может закрыть информацию о бюджетных расходах без четких обоснований, несмотря на то, что, согласно закону, информация о бюджете не подлежит ограничению.

С другой стороны, согласно того же закона о доступе к информации, обладателями информации являются не только государственные органы, но и юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств, – «в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета». То есть, если телеканал «Казахстан» - получатель госинформзаказа, он будет обязан предоставлять информацию о полученных бюджетных средствах, если эту информацию запросят другие СМИ или общественные организации. Но вопрос больше о намерении государственного органа демонстрировать прозрачность на практике, а не только в форме деклараций в национальных стратегических документах.

В условиях ограниченных ресурсов в целях обеспечения всех социальных гарантий и обязательств государства особую важность приобретает эффективное и надлежащее расходование бюджетных средств. Это возможно при наличии определенных факторов, таких как наличие эффективной системы государственного контроля за расходованием бюджетных средств, прозрачности и открытости бюджетных расходов и активного участия граждан в общественном контроле. Последнее возможно, если гражданам обеспечивать реальную возможность знать о бюджетных расходах, получателях госзаказов.

Прозрачность бюджета - это не игры в демократию, это действенный механизм, позволяющий предотвратить недопустимые расходы и повысить качество принимаемых бюджетных решений. Последствия непрозрачности и закрытости бюджетного процесса в долгосрочной перспективе могут обернуться неэффективной системой госуправления с провалами в сфере образования, здравоохранения и т.д.

Прозрачность и доступ к информации необходимо обеспечивать не потому, что это требование ОЭСР или влияет на международные рейтинги, но хотя бы потому, что это является необходимым условием реализации публичного договора с налогоплательщиками. В то же время недостаточно принять законы и нормы, регулирующие доступ к информации, важно еще понимать суть реформ и обеспечивать действительную их реализацию в целях развития, а не искусственного повышения индексов и рейтингов.