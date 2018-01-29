Палки в колеса реформ, или почему министерство информации и коммуникаций не должно скрывать бюджетную информацию

Прошедшие в 2017 году протесты в Гаити, Ираке и Иране против непопулярных бюджетных решений, растущих цен, безработицы и коррупции обнажили проблему эффективности бюджета, как инструмента решения социально-экономических задач. Как показывает практика развитых стран, бюджет - это результат компромисса достигнутого в ходе общественных дискуссий, возможных только при обеспечении прозрачности утверждения и расходования бюджета. Опыт стран членов ОЭСР, куда стремится и Казахстан, свидетельствует, что даже крайне непопулярные бюджетные решения, прошедшие широкие обсуждения в СМИ и парламенте, вызывают больше доверия и меньше оснований для протестов, чем бюджеты, принятые за закрытыми дверями.
В Казахстане вот уже «много» лет идет реформа государственного управления, направленная на развитие прозрачности и подотчетности, создан портал Открытое правительство с разделом Открытый бюджет, оператором которого является то самое министерство информации и коммуникаций, отказавшее НПО «Правовой медиа центр» в информации о получателях госинформзаказа.
31 января Международное Бюджетное Партнерство опубликует новый индекс открытости бюджетов, результатов которого с нетерпением ждут и в Казахстане. Индекс открытости бюджета (Open Budget Index) - признанный независимый международный рейтинг открытости бюджетов, который измеряется в 115 странах мира, включая и Казахстан. Министерство финансов Казахстана выражает активную заинтересованность в ежегодном улучшении индекса, включив результаты рейтинга в свой стратегический план, участвуя в сети Pempal и делая постоянные шаги по повышению прозрачности бюджета.
Министерство национальной экономики из республиканского бюджета в 2018 году планирует потратить более одного миллиарда тенге на исследования в рамках сотрудничества с ОЭСР. Организация выпустила серию обзоров и исследований по Казахстану, в том числе по госуправлению, где отмечаются усилия правительства по повышению прозрачности и подотчетности. Но прошедший судебный процесс между астанинской неправительственной организацией ОФ «Правовой медиа-центр» и министерством информации и коммуникаций может оказаться той самой ложкой дегтя, которая сведет на нет многолетние усилия других ведомств.
На фоне активных действий министерства финансов по раскрытию бюджетной информации немыслимыми и невероятными кажутся действия министерства информации и коммуникаций, которое еще является уполномоченным органом по закону о доступе к информации и призвано обеспечивать контроль над реализацией данного закона. То есть министерство, которое должно журить и грозить пальчиком госорганам, не предоставляющим в полной мере населению информацию о своей деятельности, неожиданно решило закрыть информацию о получателях государственного информационного заказа, отказав в предоставлении таких данных Правовому медиа-центру, который много лет подряд составляет базу получателей госинформзаказа.
Решение суда оставить в силе намерение министерства информации и коммуникаций закрыть для публичного доступа информацию о получателях госинформзаказа создает опасный прецедент. С этого момента любой государственный орган может закрыть информацию о бюджетных расходах без четких обоснований, несмотря на то, что, согласно закону, информация о бюджете не подлежит ограничению.
С другой стороны, согласно того же закона о доступе к информации, обладателями информации являются не только государственные органы, но и юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств, – «в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета». То есть, если телеканал «Казахстан» - получатель госинформзаказа, он будет обязан предоставлять информацию о полученных бюджетных средствах, если эту информацию запросят другие СМИ или общественные организации. Но вопрос больше о намерении государственного органа демонстрировать прозрачность на практике, а не только в форме деклараций в национальных стратегических документах.
В условиях ограниченных ресурсов в целях обеспечения всех социальных гарантий и обязательств государства особую важность приобретает эффективное и надлежащее расходование бюджетных средств. Это возможно при наличии определенных факторов, таких как наличие эффективной системы государственного контроля за расходованием бюджетных средств, прозрачности и открытости бюджетных расходов и активного участия граждан в общественном контроле. Последнее возможно, если гражданам обеспечивать реальную возможность знать о бюджетных расходах, получателях госзаказов.
Прозрачность бюджета - это не игры в демократию, это действенный механизм, позволяющий предотвратить недопустимые расходы и повысить качество принимаемых бюджетных решений. Последствия непрозрачности и закрытости бюджетного процесса в долгосрочной перспективе могут обернуться неэффективной системой госуправления с провалами в сфере образования, здравоохранения и т.д.
Прозрачность и доступ к информации необходимо обеспечивать не потому, что это требование ОЭСР или влияет на международные рейтинги, но хотя бы потому, что это является необходимым условием реализации публичного договора с налогоплательщиками. В то же время недостаточно принять законы и нормы, регулирующие доступ к информации, важно еще понимать суть реформ и обеспечивать действительную их реализацию в целях развития, а не искусственного повышения индексов и рейтингов.
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