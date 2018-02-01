Как мы делали ремонт квартиры в Астане

Оглядываясь назад, я понимаю, что утомительное ожидание продажи квартиры и отчаянные поиски новой недвижимости по уровню стресса были всего лишь цветочками по сравнению с ремонтом. Но тогда мы об этом даже не подозревали, радостно празднуя шампанским получение ключей. Блуждая по нашей серой бетонной коробке, мы с мужем мысленно представляли, каким будет цвет стен и где будет стоять диван. Оставалось лишь найти бригаду, хотя по уму нужно было начинать с дизайнера. Роль дизайнера все еще недооценена в нашем обществе, на мой взгляд. Это считается или прихотью богатеев или желанием каких-нибудь творческих людей сделать что-нибудь эдакое на своих квадратных метрах. Определенная доля правды в этом есть. Ценник на услуги дизайнера в Астане начинается от 5-10 тысяч за квадратный метр. Если дизайнер ведет авторский надзор, то есть следит за рабочей бригадой, каждый день приезжает на объект и сам сдает квартиру хозяевам, то ценник становится выше. Дизайнеры обычно предпочитают работать со своими бригадами, в которых уверены, а они, как правило, оценивают свои услуги выше по рынку — в среднем 20 тысяч тенге за квадратный метр. Наша квартира вместе с проектом и работами выходила больше 3 миллионов тенге. И мы, честно признаюсь, «зажабили». Отдавать 10 тысяч долларов за то, что нам нарисуют 3D-визуалицию и проследят, чтобы она воплотилась, нам показалось слишком дорого. И это была наша главная ошибка. Взгляд профессионала нужен в первую очередь для того, чтобы максимально функционально распорядиться пространством, суметь предусмотреть тысячу мелочей, удобных для комфорта, рассчитать смету и суметь уложиться в нее. Тем не менее, совсем без помощи дизайнера мы не стали обходиться. Знакомая по дружбе сделала нам замер квартиры и помогла с планировкой. С проводкой, техническими коммуникациями и общем стилем квартиры мы разбирались сами. Поэтому в первую очередь сосредоточились на поиске бригады. Встретились с несколькими прорабами, но то не сошлись по срокам, то по объему работ. На одном форуме нам посоветовали Бахтиёра – прораба, приехавшего из соседней, дружественной нам страны. На встречу пришел полноватый мужчина 45 лет с бородкой и четками в руках. Показался адекватным и шустрым. Бахтиёр ходил по квартире, предлагал свои идеи и на все отвечал: «Нет проблем!». Нам он понравился. Кроме того, его религиозность внушала доверие. Казалось, такой человек не сможет обмануть, ведь это харам. Ну и цена была ровно в три раза меньше, чем предлагали дизайнеры, поэтому мы ударили по рукам. Первая бригада, которую он привел, была семья казахов, где отец с сыном занимались грязной работой, а мать шпаклевала, шкурила стены и клеила обои. Через две недели она отвела в сторонку моего мужа и начала жаловаться на прораба. Бахтиёр, по ее словам, большую часть работы взял на себя, а значит меньше им заплатит, сам при этом редко появлялся и, вообще, мутный тип. Честно говоря, разбираться во внутриколлективных склоках не было никакого желания, поэтому мы отдали решение вопроса на откуп прорабу и уже на следующий день в квартиру зашла новая бригада – трое соотечественников Бахтиёра. Худенькие молодые люди, много лет проработавшие в России, но в силу разных причин депортированные на свою историческую родину. В Казахстан они приехали всего несколько месяцев назад, но мечтали всеми правдами и неправдами вернуться снова в Россию. Они хвастали, что ремонтировали дачу главного прокурора Москвы и с восхищением вспоминали унитазы и раковины из чистого золота. К выбору нашего стиля - сдержанной американской неоклассики - ребята относились с легкой степенью удивления и непонимания. Хозяйка, разве ты не хочешь красивые обои с цветами? А может сделаем натяжные потолки и пустим подсветку по периметру? На даче прокурора мы еще делали фонтан, очень красиво получилось, не хотите? Впрочем, ребята они были неплохими и мы хорошо ладили. Жили рабочие в одной из комнат, там же готовили и совершали намаз 5 раз в день, на улице практически не бывали. Почти у всех были проблемы с документами. Бахтиёра никто из них до этого не знал, их свели общие земляки. Через некоторое время один из них, сильно смущаясь, отвел мужа в сторону и повторилась точно такая же ситуация как с первой бригадой. За прорабом был закреплен большой участок работы, на нем была вся электрика и водоотведение, но он практически не появлялся в квартире. По телефону он обещал прийти каждый день, но по факту бывал пару раз в неделю. Так как за питание рабочих отвечал прораб, то бывало, что они оставались без еды и тогда муж взялся привозить продукты им сам. Менять прораба в середине ремонта оказалось бессмысленно. Он уже взял задаток, начал работы по электрике и никто кроме него уже не разобрался бы в схемах. Кроме того, никакой новый прораб не придет один переделывать чужую работу. Это был тупик. Супруг нервничал, проведя каждую свободную минуту на стройке. Каждый, кто делал ремонт хоть раз в жизни, понимает, насколько это энергозатратный процесс. Каждый день несет новые вызовы: проблемы множились как грибы. И на этом базируется второе правило ремонта – нанимайте только проверенных профессионалов. Пусть они стоят дороже, в конце концов, за любую экономию придется платить. И хорошо, если только вдвойне. Ремонтом должны заниматься люди, которым не нужно указывать, как делать их работу, которые могут предложить грамотное решение, которые дорожат репутацией.

Наш ремонт длился практически три месяца. Он не требовал такого количества времени, мы почти не ломали стены, расширили лишь один из санузлов и построили гардеробную в спальне. Столько времени ушло вначале на то, чтобы заставить нашего прораба выполнить свою часть работы, а потом - чтобы переделать за ним. Позже выяснилось, что наш богобоязненный Бахтиёр вел несколько строек одновременно. И на каждом участке у него были серьезные проблемы. Однажды он пришел, держась за стеночку. Оказалось, что в одной из квартир его сильно избили его же рабочие за неуплату. В другой раз к нам пришел хозяин одной из квартир. Он тоже искал Бахтиёра, потому что тот взял деньги, но спустя месяц даже не завез стройматериалы. Нетерпеливый читатель может воскликнуть – как вы с ним работали? У вас что, не было договора? Договор, разумеется, был. С казахстанским ИП, который зарегистрирован на супругу Бахтиёра. И именно он позволил обратиться в полицию нескольким хозяевам квартир, которых наш прораб кинул. Как оказалось, нам еще сильно повезло, что мы увидели конечную работу Бахтиёра, пусть какие-то ее части и пришлось переделывать. Гораздо больше не повезло нашим рабочим, которые не увидели большую часть обещанных денег от прораба. Позже они признались, что хотели сбежать от нас, но видя наше человеческое отношение к ним, решили доделать работу до конца. В качестве компенсации они забрали оставшиеся инструменты прораба и, недобро улыбаясь, пообещали, что найдут Бахтиёра сами. Уж среди земляков-то ему не скрыться…

Подытоживая все три колонки, мне хотелось бы сказать, что это только наш личный опыт продажи и покупки квартиры. Тем не менее, мне очень приятно, что за это время я получила сотни отзывов о похожем опыте других казахстанцев. И хочу пожелать, если вы в процессе продажи, то пусть ваше жилье легко уйдет! А тем, кто в поиске, пусть ваш новый дом будет вам в радость! И, пожалуй, только наш опыт ремонта я не хочу никому желать. Всем спасибо!