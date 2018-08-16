Когда мужик в доме хозяин

Современное общество диктует свои правила и меняет традиции, еще вчера казавшиеся незыблемыми. К примеру, традицию, когда только женщина выходила в отпуск по уходу за ребенком.

Женщина растила детей, занималась домашним хозяйством, но не ходила на работу. Появлялись различные устройства и приспособления, которые должны были облегчать домашний труд: стиральная и посудомоечная машины, различные многофункциональные пылесосы, множество «помощников» по кухне и так далее. Со временем и многие мужчины научились пользоваться этими устройствами. Хотя все ещё существуют те, для кого пользоваться ими недопустимо, потому что уят (с казахского - стыд) заниматься сугубо «женскими» (в их понимании) делами.

Женщины за последние десятилетия стали более активными и более успешными в целом, и не секрет, что некоторые из них стали зарабатывать гораздо больше, чем их мужчины.

Если раньше, когда в семье появлялся ребенок, вопрос о том, кто будет заниматься домом и детьми, редко обсуждался, сейчас в обычной среднестатистической казахстанской семье все чаще встаёт этот вопрос. Наше трудовое законодательство допускает вариант мужского декретного отпуска.

Но часто ли мужчины пользуются этим правом? Думаю, что каждому из нас будет сложно вспомнить прецедент, когда мужчина оформлял отпуск по уходу за ребенком по закону. Может, для некоторых мужчин такой отпуск – это действительно ұят или здесь имеют место другие мотивы? Гораздо больше случаев, когда мужчина, находясь без работы по тем или иным причинам, вынужденно занимается домашними делами и уходом за ребенком.

Расскажу об этом на своём примере. Мне повезло стать отцом двоих детей. И так получилось, что в силу различных обстоятельств я находился в подобном декрете, пусть даже и недолго, но с обоими своими детьми. Когда у меня начало резко ухудшаться зрение после ДТП, я вышел на больничный, потому что мне было трудно продолжать работу на тот момент. Моему первенцу тогда было 10 месяцев. В связи с тем, что кто-то должен был работать, было решено, что я буду заниматься ребенком, а мама малыша выйдет из декрета. Я находился в этом «отпуске» около пяти месяцев.

С появлением второго ребенка мы с супругой изначально решили, что заниматься ребенком будем вдвоем, равномерно распределив обязанности между нами. Наш план работал до того момента, когда моя супруга заболела и на три дня слегла - в прямом смысле не смогла ходить. Дочери в этот момент было два месяца, пришлось временно отлучить ее от грудного вскармливания и кормить смесями на период лечения. В эти три дня вся нагрузка по дому, по уходу за младенцем и по уходу за больной женой легла на мои плечи. Тут надо сказать, что на тот момент я уже являлся незрячим.

Однако, я понял, что слепота - не преграда для нормальной жизни. А я считаю, что помогать своей жене, заботиться о своих детях - это нормальная жизнь. Безусловно, было не просто. Я бы даже сказал так: «Хочешь проверить свою креативность? Поставь себя в непривычную и неудобную ситуацию».

Как только лечение супруги закончилось, мы вернулись к первоначальному плану. Сейчас у моей супруги нет гибкого графика на работе, поэтому, когда дочка не идёт в детский сад, то с ней дома остаюсь я, так как моя работа позволяет мне работать из дома. Да и экономически невыгодно, чтобы жена пропускала работу, когда я вполне могу присмотреть за ребенком.

Я не считаю это чем-то постыдным для себя. Разве стыдно заботиться о своем ребенке? Разве стыдно заботиться о своей женщине? Разве стыдно поддерживать порядок в доме, если ты это можешь сделать?