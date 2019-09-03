Союз кинематографистов Казахстана: молодым тут не место

В то время, когда в социальных сетях отмечалось столетие советского кино, в газете «Экспресс К» вышло два материала о Союзе кинематографистов Казахстана, из которых я с сожалением узнала, что после того как совершенно несправедливо был смещен председатель Союза кинематографистов Казахстана Ахат Ибраев полтора года назад, все это время на него подавали в суд новые руководители Союза. И вместо того, чтобы заниматься творчеством, молодой, хорошо образованный, честный, открытый, болеющий за судьбу кинематографа Казахстана Ахат Ибраев был вынужден заниматься судами и разбирательствами. Не потому ли молодежь в Казахстане не верит в разумность преобразований в нашем обществе и предпочитает покинуть страну?

Но давайте по порядку. В 2016 году прошел очередной cъезд кинематографистов Казахстана, на котором были избраны два сопредседателя – опытный руководитель, долгое время проработавший директором Казахфильма, а потом перешедший в режиссуру кино Сламбек Тауекел и молодой продюсер и режиссер Ахат Ибраев. По состоянию здоровья Сламбек Тауекел переехал жить в Астану и написал письмо о том, что сожалеет, что не сможет больше руководить Союзом кинематографистов Казахстана и полностью передает свои полномочия своему молодому коллеге. Это письмо было зачитано на заседании правления СК, в которое я в то время входила и мы, правление из 19 человек, доверили дальнейшую работу союза Ахату Ибраеву. Уже тогда Ахат сказал, что в приоритетах у него работа над законом о кино, потом ремонт Дома кино, потом создание профессиональных гильдий – режиссеров, операторов, продюсеров и т.д. – и дальнейшая активизация работы союза.

Сразу скажу, что главный приоритет Ахата Ибраева был выполнен – закон «О кинематографии» был принят. Понятно, что этого добивался не он один, это было сделано усилиями и других кинематографистов Казахстана. Принятие этого закона было чрезвычайно важным для всей киноотрасли, но чтобы он хорошо работал, необходимы и дальнейшие усилия по продвижению законодательных норм, изменений в налоговой сфере, в развитии ко-продакшн, создание кинокомиссий, чтобы иностранцы хотели снимать кино у нас в Казахстане и т.д. Но начало было положено.

Точкой преткновения стал Дом кино, часть которого была продана еще при предыдущем руководстве Союза кинематографистов. Ахат Ибраев взялся за то, чтобы привести в порядок ту часть здания, которая все-таки кинематографистам принадлежала – это фойе, зал и небольшие административные помещения. В другой части Дома кино расположен ресторан. Ибраев нашел инвестора, который взялся за ремонт киношной части.

И тут в истории появился Канат Торебай (выступавший продюсером на всех последних картинах Ермека Турсунова). На заседании правления СК он объявил, что Ахат Ибраев руководит Союзом кинематографистов незаконно, что только съезд может решать, кто будет председателем после того, как Сламбек Тауекел сложил с себя полномочия. Естественно, на заседании правления начинаются большие дебаты: все вспоминают, с каким трудом шли последние выборы, что никто из кандидатов не мог набрать достаточного количества голосов, что в нашем кино нет ярко выраженного лидера и т.д. Ахат Ибраев просит дать ему два года, чтобы закончить работу по намеченным приоритетам: принятию закона, ремонту Дома кино и т.д., - а через два года пусть будут очередные перевыборы, и он с удовольствием сложит с себя эти обязанности. Но Канат Торебай настаивал на проведение съезда.

Хорошо, съезд так съезд. В конце концов, Союз кинематографистов – это же не только Дом кино. Тогда я предложила на предстоящем съезде принять в союз молодых деятелей кино. Меня поддержали члены правления, потому что не может так быть, что кино снимает молодежь, а в состав СК входит только старшее поколение. Как выяснилось, системного приема в наш творческий союз не было лет десять. А если говорить о возрастных параметрах, то примерно из 280 членов Союза кинематографистов младше 49 лет было только 11 человек. Всегда существовали определенные критерии приема в Союз, опираясь на них, на заседании правления от 10 февраля 2018 года мы подготовили информационное письмо о том, кто может подать заявки для вступления в союз: режиссер, который создал одну полнометражную игровую картину; сценарист, оператор, художник, композитор, которые работали не менее, чем на трех полнометражных картинах, киновед или киножурналист, у которого не менее 30 опубликованных в СМИ работ и т.д.

Кинематограф – сфера деятельности молодых людей. Так было, так есть и сейчас, потому что это ненормированный рабочий день, командировки, работа и днем и ночью. Это сфера творчества и в хорошем смысле азарта, когда человек хочет выразить себя. Три года делая телепрограмму о кино, мы постоянно выезжали на премьеры фильмов или на съемочные площадки и совершенно отчетливо видели, что кино снимает сегодня молодежь. Порядка пятидесяти фильмов в год производится сегодня в Казахстане, и в основном частными студиями. Я не говорю о том, что достаточно снять любой фильм и стать членом Союза кинематографистов, я говорю о том, что за десять последних лет в кинематограф Казахстана пришло целое поколение творческих людей, их порядка 300 человек, которые стали профессионалами кино и получили признание своей деятельности не только в Казахстане, но и за рубежом. Почему их не принять в профессиональный союз?

Письмо было разослано и к 19 февраля правление СК получило порядка 70 заявок от кинематографистов, абсолютное большинство из которых было достойно того, чтобы быть принятыми в союз. Чтобы не нарушать правил голосования, было решено, что прием в союз будет осуществлен после того, как будет выбран новый председатель, поэтому все подавшие заявки были приглашены на съезд.

Скажу сразу – я до сих ощущаю чувство стыда от того, что ожидания всех этих молодых кинематографистов были обмануты, потому что на съезде до этого вопроса так и не дошли. Он вообще прошел скомкано и практически без соблюдения процедурных правил. Сначала Ахат Ибраев, как действующий руководитель союза, должен был отчитаться о своей деятельности за два года, потом кинематографисты должны были оценить его работу, а далее - перейти к вопросу выборов нового председателя. Все было поставлено с ног на голову и практически в самом начале на сцену вышел режиссер Ермек Турсунов и пообещал всем членам Союза кинематографистов, что он вернет им Дом кино. Часто так бывает – друзья помогают ему снимать кино, а на этот раз он решил попросить у них денег, чтобы вернуть кинематографистам Дом кино, то есть выкупить назад ту часть здания, где расположен ресторан. Конечно, такое заявление вызвало бурю восторженных оваций, а все остальное происходило в атмосфере конфронтации: кто-то поддерживал Ахата Ибраева, кто-то - Ермека Турсунова. Дебатами это трудно было назвать.

Несправедливость и абсурдность происходящего заключалась в том, что молодого человека, Ахата Ибраева, который искренне хотел поднять Союз кинематографистов через принятие закона, ремонт Дома кино, создание гильдий, приема в члены молодых деятелей кино, объединение кинематографистов и т.д., начали обвинять черт-те в чем, лишь бы забрать власть в свои руки. Видя, как варварски проходит съезд, его покинул с заявлением о выходе из Союза кинематографистов кинопрокатчик Бауржан Шукенов, а потом и я.

Прошло полтора года и, прочитав статью Ахата Ибраева в газете «Экпресс К» о том, что все это время он занимается разбирательствами в судах по Дому кино, я была очень огорчена, что потенциал такого яркого человека – продюсера и режиссера – тратится на эту мишуру.

Кинематограф Казахстана долгие годы существует без лидера, без какого-либо человека, авторитет которого мог бы объединить кинематографистов страны. Таким человеком был когда-то Шакен Айманов. Возможно, сегодня такое и невозможно. А что возможно?

Есть хороший опыт наших соседей, кинематографистов из Кыргызстана. В начале 2000-х годов они создали совет, куда вошли семь ведущих режиссеров страны и на общественных началах выработали стратегию развития кинематографии Кыргызстана. И постепенно эту стратегию выполняли, выдвигая из кинематографической среды людей и в руководящие органы страны, Кыргызфильма и Союза кинематографистов. На прошлогоднем съезде у них был выбран руководителем союза молодой режиссер Айбек Дайрбеков. То есть в соседней стране в области кино происходит осознанная поддержка молодых, более того – передача руководства киноотраслью в руки молодых.

У нас же политика такова, что молодым тут не место! Хотя это противоречит всем законам развития. В итоге все равно молодежь возьмет ситуацию в свои руки или уедет из страны. Хуже, если лучшие уедут, а серость останется.