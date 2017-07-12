Окна для сотрудничества

Казахстан может и должен стать для Малайзии хабом в Центральной Азии, а Малайзия для Казахстана – окном в страны АСЕАН, заявил в среду на совместном бизнес-форуме в Астане заместитель министра международной торговли и промышленности Малайзии Датук Хаджи Ахмад Хаджи Маслан. По его мнению, произойти это должно в ближайшее десятилетие. Для этого страны будут прилагать всевозможные усилия, и начнут с упрощения визового режима.

По словам вице-министра, Малайзия рассматривает Казахстан, как страну, полную возможностей и перспектив. Несмотря на неопределенную глобальную экономическую ситуацию, связи двух стран расширяются, уверен он. В настоящее время Казахстан является четвертым по величине торговым партнером Малайзии среди постсоветстских стран. В прошлом году объем торговли между странами составил $49,2 млн, что на 36,1% больше по сравнению с 2015 годом, объем экспорта вырос на треть, а импорт – на 109%.

Сегодня в Казахстане работает восемь малазийских компаний – в нефтегазовой сфере, геологоразведке, строительстве (производство цемента), агросекторе (производство мяса халал), а также два образовательных центра. Новой ступенью развития двусторонних отношений стало подписание меморандума о взаимопонимании между компанией ReachEnergy (разведка, добыча нефти и газа) с акиматом Мангистауской области. Согласно документу, иностранная компания будет оказывать поддержку в привлечении малазийских предприятий для инвестирования в приоритетные отрасли региона на сумму от 500 млн. до 1 млрд. долларов США, а власти региона обеспечат поддержку в достижении поставленных целей и окажет содействие в вопросах защиты инвестиций. В итоге, ReachEnergy, разрабатывающая 54 нефтяных и газовых скважин в Мангистау, планирует увеличить их до 88 к 2026 году.

«В этом году наши страны отмечают 25 лет установления дипломатических отношений. И мы уверены, что ЭКСПО-2017 будет способствовать подъему наших двусторонних связей, торговли и долгосрочного партнерства на более высокий уровень. Сегодняшнее подписание меморандума является еще одной вехой на пути социально-экономического развития наших народов с учетом взаимных интересов. Учитывая, что более 90 членов правительства Малайзии и представителей частного бизнеса принимают участие в ЭКСПО, мы предполагаем, что здесь будет подписано еще больше контрактов и меморандумов о взаимопонимании между нашими компаниями», - отметил Датук Хаджи Ахмад Хаджи Маслан.

Преимущества в дальнейшем сотрудничестве, по мнению вице-министра, очевидны. Например, Казахстан может быть полезен Малайзии в качестве хаба для выхода в страны Центральной Азии. А вот Малайзия может стать «окном» для Казахстана для выхода на рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Этот рынок, с населением 625 млн. человек, имеет огромный потенциал. Более того, уже ведутся переговоры с партнерами по диалогу для заключения регионального соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), которое включает в себя население более трех миллиардов человек с экономикой в $17 трлн.

«В качестве одной из крупнейших экономик среди стран-членов АСЕАН Малайзия предлагает инвесторам множество стратегических инвестиционных предложений. К ним относятся стратегическое географическое расположение Малайзии, наша прагматичная, предусмотрительная и благоприятная для бизнеса политика, а также развитая инфраструктура и связь. Очевидно, что потенциал для укрепления деловых связей и сотрудничества в регионе является массовым. И я бы настоятельно призвал казахстанских инвесторов обратить внимание на рынок АСЕАН, чтобы рассмотреть Малайзию, как дверь на рынок АСЕАН», - призвал Датук Хаджи Ахмад Хаджи Маслан.

И первые казахстанские компании уже готовы, если не вкладываться, но начинать перенимать опыт партнера. Вице-министр сообщил, что одна из крупнейших энергетических компаний Казахстана LG-electric планирует в текущем году отправить на обучение в малазийские университет своих сотрудников.

«Мы просим малазийские компании, университеты взаимодействовать с ними в энергетическом секторе. Мы уже попросили три малазийские компании сконтактировать с ними. И они заинтересованы поехать в Малайзию, и сделать Малайзию хабом для себя», - отметил представитель правительства страны.

Кроме того, Малайзия планирует стать хабом для казахстанских фармкомпаний, используя технологии «халал». Он заверил: «Они уже заинтересованы в том, чтобы привлечь малазийские фармкомпании в Казахстан, потому что они дешевле европейских аналогов».

«Эти все договоренности случились на днях, только благодаря ЭКСПО. Уже были встречи B2B, и со стороны государства мы приложим все усилия, чтобы были улучшены, упрощены визовые условия. Ну и конечно, Казахстан будет хабом Центральной Азии для нас, а Малайзия будет хабом Казахстану для АСЕАН. И представьте силу Центральной Азии и АСЕАН и взаимодействие между ними. И наша ближайшая цель – десятилетие», - заключил вице-министр.