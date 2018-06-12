Господдержка для малого бизнеса: сроки, залоги и гарантии

Средний класс и малые предприниматели - основа стабильности развитых экономик мира, в чье число Казахстан стремится попасть как минимум последнее десятилетие. На минувшей неделе на площадке интернет-журнала Vласть эксперты и бизнесмены открыто обсудили, откуда начинающим предпринимателям брать деньги на развитие, почему пользоваться господдержкой в данном случае разумнее всего, и как правильно относится к особенностям работы отечественных банков с кредитными заявками.

Едва дискуссия началась, Даулет Абилкаиров, заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», заявил: «Проблем с ликвидностью вообще нет. Другой вопрос - насколько наши предприниматели готовы брать кредиты, потому что если взять статистику, у нас на сегодняшний день зарегистрировано 1 млн 100 тыс. действующих предпринимателей, из них активных - около 600 тысяч. Из них около 300 тысяч предпринимателей, которые вообще связаны с системой кредитов, которые берут кредиты. Из этих 300 тысяч около 35 тысяч пользуются господдержкой».

О том, почему государственная поддержка бизнеса в принципе необходима, рассказал председатель правления «Нурбанка» Эльдар Сарсенов. По его мнению, финансирование бизнеса (особенно малого) из средств налогоплательщиков «более чем правильно», ведь средний или крупный бизнесмен интересен многим, а со стартаперами решаются работать далеко не все.

«Нурбанк всегда был инициатором поддержки молодого поколения. Банк является одним из первых финансовых институтов в стране, кто начал кредитование перспективных стартап-проектов в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства», - пояснил Сарсенов. В рамках этой программы процентная ставка по кредиту составляет 6% годовых со сроком финансирования до 5 лет. Глава банка подчеркнул, что на конец мая на таких условиях профинансировано уже 129 перспективных проектов, и выразил мнение, что не пользоваться такими выгодными возможностями попросту «неразумно».

Одним из тех, кто смог оценить их по достоинству, стала предприниматель Зауре Увалиева, открывшая Международный учебный центр EdAccess. После отказа в одном из банков начинающая бизнесвумен, вооружившись знаниями о новой программе фонда «Даму», обратилась в «Нурбанк». «Получила я кредит в ноябре 2017 года. Нурбанк» одобрил мне финансирование на 18 млн. тенге для приобретения нежилого помещения, в котором осенью 2018 года начнет функционировать международный образовательный центр. EdAccess который будет продвигать на отечественном рынке британскую программу обучения и уже ведет набор школьников на 2018-2019 учебный год»- сказала Увалиева.

В свою очередь, глава «Нурбанка» объяснил, почему банкам нужно время для вынесения положительного вердикта. «Длительные сроки рассмотрения заявок связаны с тем, что деньги становятся дешевле», - сказал Сарсенов. Председатель правления банка подчеркнул, что кабала - это именно те кредиты под 56%, которые «оформляются за один обеденный перерыв». Поэтому, он убежден, бюрократия необходима: она обеспечивает стабильность системы вне зависимости от человеческого фактора. «За время рассмотрения заявки мы анализируем финансовое состояние заемщика и гаранта, проводим юридическую экспертизу учредительных документов, залоговую экспертизу, анализируем бизнес-план и так далее», - сказал Сарсенов, отметив, что «Нурбанк» работает над сокращением периода рассмотрения заявок для малого бизнеса, используя технологию «Даму Блиц», которая позволит в максимально короткие сроки получить микрокредиты, суммой до 30 млн тенге.

Представитель фонда «Даму» также обнадежил начинающих предпринимателей, сообщив, что уже к концу года на платформе электронного правительства будет представлена система, в которой будут отражаться все действия относительно той или иной заявки. Абилкаиров пояснил: «в онлайне мы будем видеть, когда человек подал заявку, сколько дней его заявка рассматривается в банке, и решение по заявке, в случае отказа - причину».

В истории Дильды Абишевой, основателя цветочной компании Dildiny, камнем преткновения на пути получения льготного кредита стала необходимость залогового обеспечения. «При недостаточности залогов мы предлагаем своим клиентам воспользоваться инструментом гарантирования от «Даму», где предприниматель с опытом работы свыше трех лет может получить гарантию до 50% от суммы кредита, а начинающий предприниматель сможет прогарантировать до 85% от суммы кредита», - заметил в ответ глава «Нурбанка». Он также пояснил, почему казахстанские банки вынуждены настаивать на выполнении требования залогового обеспечения: во-первых, в большинстве случаев дисциплина и финансовая грамотность как бизнес-клиентов, так и физических лиц не позволяет финансовому институту полностью полагаться на их кредитную историю при выдаче займа. Во-вторых, отметил он, стоит рассматривать этот вопрос и с точки зрения банковской маржинальности.

В этой связи Сарсенов напомнил, что «Даму», по условиям программы кредитования бизнеса, не позволяет банкам зарабатывать на предпринимательских займах больше 5%, а затем продолжил: «Смело можно брать минимум 3% как затраты на риск, адмрасходы, зарплаты - 1,5%, и в итоге мы по любой госпрограмме имеем маржу в районе 0,5-0,8% <…> В итоге, если у нас нет залогов и мы выдаем 100 млн тенге, клиент выходит на просрочку, нас международные стандарты финансовой отчетности и Нацбанк заставляют на тот займ, который вышел на просрочку, формировать провизии. Их изымают из чистого дохода и кладут в копилку, которая закрывается и не приносит никакого дохода. То есть мы, помимо того, что недополучаем доход, который выдали, так еще и сверху должны покрыть чистыми деньгами тот убыток, который формируется провизиями».

Гарантии фонда развития предпринимательства «Даму», по словам присутствующих на дискуссии предпринимателей, не для всех банков являются достаточными. Заместитель председателя правления фонда сообщил, что фактически последние пять лет институт гарантирования «раскачивается». Сегодня, по его словам, «Даму» выдает около 4,5 тыс. гарантий в год, а для банков оставили лишь одно условие, при котором финансовые институты могут штрафовать - гарантия должна быть целевая. Абилкаиров также высказал свое мнение относительно того, почему ряд банков не желает выдавать займы бизнесменам с гарантиями от «Даму»: «Может быть, им было интереснее взять с вас побольше залогов, нежели брать гарантии». Сарсенов, в свою очередь, посоветовал начинающим предпринимателям обращаться с кредитными заявками как минимум сразу в три-четыре банка.