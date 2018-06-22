Как закончит год авторынок Казахстана

Полтора года назад авторынок Казахстана прервал затяжной период спада, который спровоцировало падение цен на нефть в конце 2014 года. С начала этого года он продемонстрировал новые рекорды как в части производства локальной продукции, так и в части темпов потребления. И хотя качество нынешнего развития участники отрасли оценивают положительно, ему продолжает угрожать риск ослабления национальной валюты. В случае реализации риска, сектору может потребоваться больше помощи со стороны государства.

В 2017 году автомобильный рынок Казахстана возобновил рост после продолжительного падения в 2014-2016 годах. За этот период, по словам председателя правления союза «КазАвтоПром» Олега Алфёрова, продажи новых легковых авто в стране упали в 3,6 раза. Сегодня же рынок завершает с положительной динамикой шестой по счету квартал. По итогам полного 2017 года официальные дилеры обеспечили увеличение сбыта по разным оценкам на 5,8-6,1%.

Темпы роста первых четырех месяцев этого года достигают 42%. В январе-апреле, согласно расчётам «КазАвтоПрома», казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей $374,2 млн., что на 37% выше аналогичного показателя 2017 года. Для казахстанского же автопроизводства июнь становится восемнадцатым месяцем подъёма. Объемы выпуска локальных автозаводов в мае составили более 11,6 тыс. автомобилей - в два раза больше, чем в 2015 году. При этом темпы роста продаж опережают скорость восстановления рынка.

«По итогам марта доля продукции местного автопрома в продажах легковой техники приблизилась к половине рыночных объемов: 47% покупателей с начала года предпочли предложения локальных предприятий. Столь сильные позиции казахстанские автозаводы заняли впервые в истории отрасли», - отметил Алфёров. Это, по его словам, обсуловлено тремя факторами, ключевой из которых - расширение линейки выпускаемой продукции. Сегодня предприятия производят 140 моделей 19 автомобилньых брендов.

При этом основной вклад в рыночную динамику генерирует бюджетный сегмент – на долю автомобилей дешевле 3,5 млн. тенге приходится более 37% сбыта. Еще 31% составляют машины в диапазоне 3,5-5 млн тенге. «Это очевидно и при рассмотрении структуры рынка в разрезе брендов: почти половина продаж отечественных заводов (46%) это модели LADA. Еще 21% дает Hyundai, 11% - KIA и 5,7% - Ravon», - пояснил Алфёров.

Существенный вклад в восстановление отрасли, отмечает он, внёс третий транш госпрограммы льготных автокредитов: на долю заемщиков программы пришлась почти четверть сбыта. Однако устойчивость нынешней динамики гораздо больше обеспечена продолжающимся ростом казахстанской экономики. По итогам квартала республиканский ВВП прибавил 4,1%, и 39,5 млрд тенге в этом приросте пришлось на долю отечественных автопроизводителей.

Нынешнюю ситуацию на авторынке Бекнур Несипбаев, исполнительный директор КМК «Астана Моторс», также охарактеризовал как период устойчивого роста: «Рынок растёт, показатели продаж по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года повысились более чем на 40%. Продажи компании «Астана Моторс» растут больше, чем сам рынок». В мае компания побила рекорд последних трёх лет, продав 1401 автомобиль, что позволило ей занять 30% долю рынка.