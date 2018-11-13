Почему облачных технологий будет все больше?

Согласно данным международной исследовательской компании Gartner, объем рынка облачных сервисов к 2021 году составит $302 млрд. Сегодня огромное количество компаний по всему миру - от брокеров до юристов - используют облачные решения для автоматизации процессов и, например, совместной работы с документами. Почему так происходит и почему рынок облачных решений будет продолжать расти? Ну и главное - кому и зачем вообще нужны облачные технологии?

Еще совсем недавно практически не существовало мобильности и главным условием для работы больших компаний и их систем считался мощный компьютер, который должен был "тянуть" необходимое программное обеспечение. Технические возможности, которые были доступны гигантам, были недоступны небольшим компаниям – главным критерием была цена. Технологии развивались так быстро, что покупку нового оборудования могли себе позволить немногие. Проблема начала решаться благодаря распространению домашних компьютеров и недорогих ноутбуков. И вот когда относительно недорогие технологии поселились в домах и небольших офисах, быстрее стал развиваться и интернет. Удаленность между компьютерами перестала играть какую-либо роль. Подобный расклад позволил отлично развиться компаниям, которые создавали под нужды разных потребителей необходимое программное обеспечение для удаленной работы, игр или общения.

Быстрее и выгоднее стало внедрять не технологии, а решения, условные программы, которые в отличии от гонки за техническими возможностями компьютеров, позволили тратить меньше и делать больше и, соответственно, выгоднее. Теперь компании получили возможность не обращать внимания на то, где сидит сотрудник, пользуется ли телефоном или недорогим ноутбуком и в какое время работает. Ушла привязка к дорогостоящему оборудованию и на первый план вышли решения, которые сейчас именуются облачными.

Это в том числе стало максимально упрощенным способом проверять программное обеспечение, которое создано для массового рынка и, например, потенциально подходит компании. Чтобы понять, стоит ли дальше работать с программным обеспечением или нет, отпала необходимости покупать оборудование, серверы, системы безопасности и так далее. Всю эту работу на себя теперь забрали облака. Задача компаний свелась к тому, чтобы предоставить недорогой ресурс или устройство, которое имеет доступ к интернету, задача облачного сервиса – предоставить инфраструктуру, где удаленно сможет работать сотрудник. И совсем необязательно этому сотруднику знать, где и на чьей стороне идет обработка информации, если идет процесс. Как, например, с электронной почтой, которая тоже зачастую (gmail, mail.ru и прочие) является облачным решением. Или же сервисы «1С», которые тоже являются облачными решениями.

Компании имеют на выбор три платформы, которые сейчас доступны на рынке:

PaaS – клиенту доступно облако и он может им сам управлять, создавать внутри него продукты с нуля под свои нужды;

SaaS – за клиента все уже придумано, достаточно зайти, оплатить подписку или воспользоваться бесплатной пробной версией готового программного обеспечения;

IaaS – клиент сам разворачивает свое программное обеспечение, работает над его улучшением, но не заботится об аппаратной части.

Из этого следует, что небольшим компаниям проще всего выбрать SaaS решения. Как, например, Trello, Slack или Gmail, которыми до определенного момента можно пользоваться совершенно бесплатно. Обновления этих сервисов тоже будут бесплатными для их пользователей. Ну а если за облачные сервисы компании предстоит платить, то платить можно только за объем или за те услуги, которыми компания пользуется. Чем популярнее продукт на рынке, тем ниже может быть стоимость подписки на него, за счет того, что одними и теми же возможностями пользуются множество компаний.

Но существуют и значительные риски, которые могут в некоторых случаях навредить работе. Во-первых, это полная зависимость от услуг провайдера, например, когда полностью отключен интернет. Во-вторых, если требуется специализированный софт, который широко не представлен на рынке, но необходим компании, то создание инфраструктуры на платформе IaaS может быть дорогостоящим. Тем не менее для большинства видов работ уже существует множество сервисов, которые позволяют решать повседневные задачи: бухгалтерские или брокерские задачи, работа с почтой или хранение данных, бронь еды онлайн или покупка авиабилетов.

Вопрос с переобучением сотрудников, которые ранее пользовались программным обеспечением, не сильно трудный. Например, пользователи привыкшие пользоваться 1С без удаленного доступа, смогут без особых проблем перейти на облачное решение от того же 1С, для этого проводятся форумы, тренинги и семинары.

Фирма «1С» в этот раз 14 ноября проводит встречу с корпоративными клиентами для обсуждения реальных кейсов с применением облачных технологий для бизнеса и бюджетной сферы. Также директор «1С Казахстан» Дмитрий Годун расскажет про стратегию развития бренда в ИТ-рынке Казахстана. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Возможностей, которые предоставляют облачные решения, с каждым днем становится больше. Главными оппонентами облачных технологий как ни странно являются консервативные руководители, которые привыкли, что документы должны быть в шкафу, а принтер обязан перегреваться к 18-00. Но если убрать временные рамки, в которых находятся, например, офисные сотрудники и предположить, что необходимый в субботу документ может оказаться в закрытом офисе, многие облачные возможности могут быть решением и для консервативной публики в том числе.