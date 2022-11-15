Как финтех может вывести бизнес из теневой экономики. Разговор с Нодиром Бадриддиновым, MayaSoft

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как небольшой финтех-стартап упрощает жизнь предпринимателям в Узбекистане и выводит их из теневой экономики? Каким образом его технологии выходят рынки Саудовской Аравии и стран африканского континента? И возможно ли создать финтех, работа которого не зависит от доступа в интернет? Об этом мы говорим с Нодиром Бадриддиновым, основателем узбекистанского стартапа MayaSoft.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.