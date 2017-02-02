Не только для лодырей

К стыду своему, должен сознаться, что большую и лучшую часть жизни пребывал в полном неведении того, что такое «прокрастинация». И увидев это слово на обложке книги издательства Ад Маргинем вообразил, что речь идет о чем-то запретном и, возможно даже извращенном. Дело в том, что Ад Маргинем Пресс при появлении своем специализировалось, в основном, на книжках вызывающих, провоцирующих, пограничных, словом, «маргинальных». Ad Marginem, собственно, и переводится с латыни как «на краю», «на границе», «на полях» (если речь идет о листе бумаги) или даже «ниже плинтуса» (с точки зрения обывательских представлений о приличиях). Выпускало оно тогда (в начале 1990-х) книги в пуританском СССР вовсе не печатавшиеся, либо давным-давно не переиздававшиеся (чуть ли не первой стала «библия» всех подкаблучников и доминатрикс - «Венера в мехах» Л. фон Захер-Мазоха). Либо произведения современных авторов (М. Елезаров, В. Сорокин), тоже изрядно эпатировавшие обывателя. Затем авторский и стилевой диапазон издательства расширился, так что сегодня к его полкам в книжных магазинах можно подпускать и (как выражались классные дамы) «нашу ещё морально незрелую молодежь». Но что` бы ни выпускало Ад Маргинем Пресс, общим по сей день остается одно – это «не совсем то», а вернее, совсем не то, что составляет мэйн-стрим современной массовой литературы. Что, кстати сказать, не мешает некоторым изданиям становиться настоящими бестселлерами. Уверен, что и у нас издательство занимает свою нишу и имеет постоянного потребителя. Книгу, о которой пойдет речь, отнести к «пограничным», «маргинальным» сложно. Но к нестандартным – вполне.

Кстати, загадочное и страшноватое слово «прокрастинация» - это всего лишь термин современной психологии, означающий склонность к постоянному «откладыванию на потом» важных и срочных дел, нередко приводящую подверженного ей человека к различным жизненным проблемам.

Подзаголовок книжки американского профессора философии Джона Перри - «как правильно тянуть время, лоботрясничать и откладывать на завтра». Ей предпослан эпиграф из Марка Твена (пресловутое: «никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра»). Автор сам же торопится упомянуть тот факт (обычно другими лауреатами скрываемый), что его работа была удостоена «Шнобелевской» премии. Всё это вкупе невольно настраивает читателя на несерьезный лад. Как-то сразу хочется предположить одно из двух – либо опус м-ра Перри - откровенная ахинея, либо такая же откровенная пародия на ненаучно-популярные книжонки, «как правильно завоевывать друзей, очаровывать начальство, охмурять барышень» и вообще, как сделать так, чтобы у нас все было и нам ничего за это не было. Между прочим, Ig Nobel («постыдная», «позорная») Prize так и заявлена, как премия, вручаемая за самые бессмысленные открытия и исследования и нелепые изобретения, вроде портативного ночного горшка с ручкой внутри. Но в данном случае не все так просто. Прочитав книгу, понимаешь, что не зря её сокращенный вариант в виде статьи публиковали довольно серьезные периодические издания, посвященные философским и психологическим исследованиям.

Впрочем, и тех, кто настроился на чтение легкое и забавное, книга не разочарует. Она действительно написана с большим чувством юмора и самоиронии. В качестве примера «прокрастинатора», или, как он сам выражается, лоботряса автор большей частью приводит себя любимого. Что, конечно, делает ему честь и повышает доверие к тому, что он пишет. Он не грузит читателя мудреной философской терминологией (кажется, «прокрастинация» - чуть ли не единственный «профессионализм»), его стиль ясен и прост. То есть, другими словами, чтение книжки м-ра Перри имеет и некоторую «читательскую», если так можно выразиться, самоценность. Не литературный шедевр, конечно, но занятно и смешно. Прекрасно, кстати сказать, подходит для чтения в поезде или самолете. Принимая во внимание не слишком большой объем текста - как раз хватит на перелет от Алма-Аты до Москвы или, предположим, Стамбула. А то и до Бали.

Возможно, среди читателей «Искусства прокрастинации» окажутся трудоголики, люди исключительной пунктуальности, приучившие себя к строгой дисциплине и неуклонно ей следующие. Тогда у них будет замечательная возможность для самолюбования и, одновременно, для того, чтобы посмеяться над незадачливым автором-героем и его товарищами по несчастью. А вот те, кто не боятся признать, что страдают тем же пороком, что и м-р Перри (я, например, вхожу в их число) - то есть, крайним, а то и яростным нежеланием приниматься за важную и неотложную работу, книга даст немало вполне разумных и дельных советов. Раз уж природа создала нас такими склонными к прокрастинации лодырями, то не надо делать из этого трагедию, поддаваться неврастении и впадать в панику. А надо постараться свести скверные последствия к минимуму, а порой даже извлечь из своего порока некоторую пользу.

Было бы глупо пересказывать здесь эти советы – и места мало, да и все равно у Перри получилось и лучше, и остроумнее. Приведу только пару примеров, дающих представление, во-первых, о широком распространении «прокрастинации», а, во-вторых, о методиках, которые предлагает Перри для того, чтобы превратить порок в преимущество.

Вот, например, как Перри переосмысляет и перефразирует выше процитированную строчку из Марка Твена: «послушайте моего совета: никогда не делайте се­годня то, что завтра и делать-то, может, не при­дется»! И приводит довольно убедительные примеры того, что дело, которое, на первый взгляд, представляется самым срочным и поэтому первоочередным, при более внимательном рассмотрении оказывается пустышкой, на которую и время-то тратить не стоит. Попутно м-р Перри дает довольно подробные советы, каким образом можно отфильтровать дела действительно важные от кажущихся таковыми, ажиотажных, сиюминутных. Все, кто работал или работает в офисах, прекрасно знают, что некоторые (боюсь, очень многие) особенно кипучие руководители по пять раз на дню меняют свои решения. Соответственно, и задания, которые они дают своим подчиненным, тоже меняются (случается, на противоположные). А то и вовсе аннулируются, поскольку буйная стратегическая мысль начальства переключается на другую тему. Так что тот, кто каждый раз кидается «землю рыть», может похоронить себя под никому не нужной работой. Разумеется, очень важно не промахнуться с оценкой действительной важности дела. Вот тут-то советы Перри и оказываются вовсе небесполезными.

Другая проблема – чувство вины, которое испытывает человек, который никак не может взяться за срочное (или кажущееся таковым), но неприятное дело. Избавиться от него легче всего, принявшись за что-то другое, не такое срочное, но менее гадкое. Во-первых, не исключено, что первое отпадет само собой (см.выше), а во-вторых, сознание того, что вы хоть что-то совершили сегодня полезное, а не провалялись целый день на диване, помирая от депрессухи, положительно отразится на вашей нервной системе.

Не стоит впадать в излишний во многих случаях перфекционизм. Большинство дел не стоят того, чтобы выполнять их идеально. Разумеется, ни при каких обстоятельствах не стоит халтурить, но чаще всего добиваться совершенства вовсе не обязательно, достаточно хорошего среднего уровня.

Но больше всего мне понравился совет для тех (я опять-таки вхожу в их число), кого раздражает большое количество предстоящих в наступившем дне дел. Я в таких случаях вообще едва могу заставить себя вылезти из кровати. Перри же советует обязательно заранее составить список всех дел, приписав в него разные дурацкие мелочи – например:

1. Выключить будильник.

2. Не нажимать «повторить сигнал».

3. Встать с кровати.

4. Пойти в ванную.

5. Не ложиться обратно в кровать. – очень важный, конечно, ключевой и наиболее трудно выполнимый пункт!

6. Сварить кофе.

7. Налить вторую чашку кофе.

9. Сесть за рабочий стол, а не на диван.

10. Включить компьютер.

11. Не проверять почту.

12. Не заходить в интернет.

13. Открыть Word.

14. Зайти в «Документы» и выбрать «Рецензия на Перри».

И выполнив каждый пункт, обязательно отмечать его галочкой ярким фломастером! И получится что ещё до того, как вы действительно возьметесь за дело, большая часть пунктов (более 90 %) уже будет отмечена, как успешно выполненная! Это здорово поднимет вашу самооценку и даст силы для дальнейших трудовых свершений!

Словом, книжка забавная и небесполезная – ну, по крайней мере, для того, кто имеет мужество признаться самому себе: я – прокрастинатор!