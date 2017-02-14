Амре: увидеть Париж и умереть

Все мы слышали, что Паганини был непревзойденным скрипичным виртуозом и мог исполнять сложнейшие пьесы на одной струне. Но, увы, мы никогда не узнаем, анекдот это или правда. Мы должны на веру принимать рассказы о том, как блестяще играла в шекспировских пьесах прославленная Сара Бернар. И «души исполненный полет» воспетой Пушкиным балерины Истоминой мы не увидим. Не было в их времена ни звукозаписывающих устройств, ни кинокамер. Они остались легендами. Вот такой же легендой мог остаться в народной памяти и казахский певец Амре Кашаубаев, если бы лет сорок назад музыковед Жаркын Шакаримов не обнаружил в московских архивах несколько сделанных на фонографе записей. И теперь каждый может сравнить собственные ощущения от голоса и исполнительской манеры Амре с восторженными отзывами его современников. Надо сказать, они достаточно точны – голос у легендарного певца был уникальный и он владел им удивительно хорошо. Удивительно - если учесть, что Амре не получил ни музыкального, ни какого-либо иного образования и был практически безграмотен. Но за ним стояла многовековая традиция народного песенного творчества, судить о которой тоже дают возможность найденные Ж. Шакаримовым записи. Ну и собственная врожденная интуиция, конечно.

Неудивительно, что именно Ж. Шакаримов, горячий энтузиаст и пропагандист казахской народной музыки в целом и творчества Амре в особенности, написал целый ряд биографических произведений, посвященных Амре и ныне объединенных под одной обложкой. Новое издание называется «Амре в Париже», что, с одной стороны, указывает на наиболее яркую страницу жизни и артистической биографии певца, но, с другой, к сожалению, не отражает широкий спектр материалов, собранных автором, да и сложность жизненного пути Амре.

Сначала о несомненных достоинствах книги. Она прекрасно издана, со вкусом оформлена, её приятно подержать в руках, да и на полке она будет смотреться весьма эффектно. Ещё приятнее, конечно, что она снабжена прекрасно подобранными и хорошо отреставрированными фотографиями самого Амре и его современников. Замечательный сюрприз – к книге приложен небольшой диск, воспроизводящий пластинку советской фирмы «Мелодия» – первого издания сохранившихся записей Амре. То есть, как говорится: имеющий уши – да услышит голос народного певца. И да составит о нем собственное мнение. Тут же помещены впечатление современников о личности Амре и его певческом даровании. Приводятся выдержки из современной ему казахстанской и российской прессы.

Я бы высоко оценил также качество перевода. Оригинал, насколько можно понять из послесловия издателя, был написан на казахском языке. Русский вариант очень грамотный. Одновременно, так сказать, интеллигентный и простой - внятный людям, не имеющим непосредственного отношения к музыке или, предположим, плохо знающим казахские реалии и историю. Я не нашел в нем бросающихся в глаза ошибок или опечаток. Увы, я не нашел в книге и имени (имен?) переводчика или литературного редактора. Если перевод осуществил сам Ж. Шакаримов – честь ему и хвала, но и это следовало бы указать. Если нет, то проявлено определенное неуважение к людям, добросовестно проделавшим непростую и важную работу.

К сожалению, есть в книге и другие недостатки, причем немаленькие. Главный состоит в том, что большой и интересный материал композиционно выстроен не очень умело. По сути дела, получился просто сборник публикаций разных лет (от семидесятых до двухтысячных), механически собранных под одной обложкой. Понятно, что в семидесятые годы автору пришлось обойти молчанием те факты биографии Амре, о которых он смог свободно рассказать в девяностые. Но все это, как ни в чем не бывало, соседствует и мешает друг другу в новом издании.

По сути дела в книге вычленяются следующие сюжетные компоненты: 1) происхождение и детство Амре, 2) начало творческого пути и завоевание им популярности в общенациональном масштабе, 3) послереволюционная деятельность, участие в создании казахского национального театра, 4) личная жизнь, 5) триумфальная поездка в Париж (сюда можно было бы приплюсовать и выступления Амре в Берлине и России), 6) злосчастное знакомство с Мустафой Шокаем, который, возможно, сам того не желая, «подставил» простодушного и политически абсолютно индифферентного артиста под пресс НКВД, 7) жестокие последствия этой подставы, версии о болезни и смерти Амре, 8) судьба его потомков, 9) история о поисках и находке записей Амре, о нынешней судьбе его творческого наследия и об увековечении его памяти.

И, конечно, просто напрашивалось ещё раз все эти эпизоды пересмотреть, проанализировать, отбросить повторы и всё то, что носит на себе печать конъюнктуры советской эпохи, и составить единый текст, выстроенный в хронологической последовательности или по какому-то иному фабульному принципу. К сожалению, автор пошел по самому простому и в данном случае, как мне представляется, ложному пути. Все материалы поданы, судя по всему, в первозданном виде, и в той последовательности, в которой они публиковались ранее. В результате, возникли неизбежные повторы, многократный пересказ одних и тех же событий, сюжет потерял стройность, порой в нем сложно уловить даже элементарную логику. Автор перескакивает от жизни Амре к рассказу о том, как он (автор) обнаружил аудиозаписи (интереснейшая, между прочим, история - на уровне классических образцов жанра, например, литературоведческих повестей И. Андронникова). Тут же мы узнаем, как дочь и зять с большими сложностями и приключениями возводили памятник (эта история, напротив, перегружена ненужными малоинтересными подробностями). Затем автор возвращается к биографии певца и повторяет уже известные читателю факты. Потом зачем-то вклинивается радиопьеса об Амре, потом опять снова-здорово - биография с самого начала… И так далее. О некоторых эпизодах жизни героя рассказывается по пять раз. Пожалуй, наиболее удачным выглядит «парижский» эпизод. Автор действительно собрал все, что мог, относительно участия артистов из Средней Азии во Всемирной выставке в Париже 1925 года, хотя само это мероприятие, возможно, заслуживало и более подробного рассказа.

А наименее удачным представляется деликатный эпизод с Мустафой Шокаем. Что и говорить, фигура эта в казахской истории сложная и неоднозначная. Долгое время упоминать его имя и вовсе запрещалось. Но, кажется, те времена давно миновали. И каждый вправе считать его тем, кем он ему видится: национальным героем, предателем или запутавшимся в политических играх интеллигентом. Во всяком случае, в судьбе Амре Шокай сыграл роль не слишком красивую. Судя по всему, он просто использовал, что называется, «втёмную», этого талантливого артиста, но крайне простодушного и нисколько не сведущего в политике человека в своих целях (при этом неважно – благородных или не особенно). И принес его им в жертву. То есть поступил обратным образом тому, как поступили декабристы с Пушкиным. Они, как считается, уберегли гордость национальной культуры и постарались максимально дистанцировать его от участия в тайных обществах. Шокай же, судя по всему, пытался через Амре установить связь с теми казахстанскими политиками (Байтурсыновым и другими), в которых видел своих возможных единомышленников и союзников. К сожалению, автор то ли не решился, то ли посчитал не нужным углубляться в эту трагическую историю, в которой, как в зеркале, отразилась та страшноватая эпоха. И этим оставил у читателя чувство неудовлетворенности и некоторого недоумения.

Но мне кажется, несмотря на композиционные промахи, книга Ж. Шакаримова заслуживает того, чтобы её не только поставили «для красоты» или «престижа» на полку, но и прочитали. Во-первых, она просто по определению должна заинтересовать музыковедов и любителей казахской народной музыки, в том числе, вузовских преподавателей. Не будем забывать и о приложенном к книге диске, который просто бесценен для прослушивания и обсуждения на занятиях с молодыми вокалистами. А во-вторых, кого-то из читателей она и собранные в ней материалы, возможно, подвигнут на создание более стройного жизнеописания замечательного певца. На мой взгляд, его биография так и просится не только в документальное произведение, но и в полноценный роман.

Шакаримов Ж. Амре в Париже. Историко-биографический очерк о трагической судьбе выдающегося казахского тенора Амре Кашаубаева. Алматы, 2016.