Как новые технологии меняют медицину

Телемедицина, роботизированная техника, технологии с использованием больших данных и искусственного интеллекта, мобильное здравоохранение и дополненная реальность. Медицина в освоении технологий значительно опережает многие другие сферы. А изменения, которые эти технологии приносят, заметны многим, поскольку позволяют раньше выявлять болезни, предотвращать их развитие, дают доступ к медицине большему числу людей и в конечном итоге – улучшают качество жизни людей. Vласть исследует, как новые технологии уже изменили и еще изменят медицинскую сферу, в том числе и в Казахстане.

Телемедицина, дроны и большие данные

Сегодня телемедицина позволяет врачам непрерывно отслеживать медицинские показатели пациентов, транслировать хирургические операции, проходить телеобучение и проводить онлайн консультации. Преимуществами телемедицины принято считать возможность снижения затрат и решение проблемы неравенства доступа к медицинской помощи – когда у людей из небольших поселений меньше возможности попасть на прием к квалифицированному врачу, чем у жителей больших городов. Все это может кардинально преобразить существующую систему здравоохранения через повышение качества и удовлетворенности пациентов.

По сути, телемедицина — это виртуальное здравоохранение. В России этот рынок начал формироваться пару лет назад с приходом на него таких крупных компаний, как Яндекс, Сбербанк, МТС. Несмотря на то, что виртуальное здравоохранение в России, как и в Казахстане находится на первоначальной стадии, в 2018 году в России вступил в силу закон о телемедицине, определяющий порядок оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий.

Российский сервис «Яндекс.Здоровье» предлагает круглосуточные онлайн консультации с врачами без предварительной записи. Сервис работает через приложение и сайт. Он удобен для пациентов, желающих получить консультацию у московских врачей. С прошлого года сервис также запустил экспресс-консультации для получения быстрого ответа за небольшую стоимость. Сейчас их проводят педиатры, терапевты и гинекологи.

Еще один московский сервис Doc+ позволяет вызвать врача на дом с возможной выдачей больничного листа по усмотрению врача. Через сервис DOC+ можно также записаться в проверенные клиники Москвы. До Doc+ на российском рынке уже существовал сервис DocDoc для поиска клиник и онлайн-записи к врачу. Благодаря этим сервисам, можно проконсультироваться с врачом, отправить специалисту историю болезни, снимки. Консультации и получение второго мнения может быть актуальным особенно для онкобольных. В прошлом году один из ведущих российских операторов МТС объявил о сотрудничестве с сетью медицинских клиник «МЕДСИ» для запуска телемедицинской платформы SmartMed. Клиники представлены в Москве и Санкт-Петербурге, однако вызов врача пока доступен только в Москве.

В мире используются и другие способы расширения доступа к медицинским услугам. Например, в Руанде была создана высококачественная национальная служба крови, которая доставляет ее посредством дронов. За 18 лет им удалось увеличить показатели сдачи крови в три раза. Дроны также используются в индийском штате Телангана. Их преимущество состоит в том, что они могут значительно сократить время транспортировки. «Использование беспилотных летательных аппаратов для доставки крови и других медицинских грузов людям в отдаленных и недоступных районах является образцовым проектом, демонстрирующим использование технологий для общественного блага», - говорил по этому поводу Рама Рао, министр информационных технологий, электроники, связи, промышленности и муниципального управления и городского развития.

Пациенты, медработники и организации все чаще используют технологии и для лучшего понимания процессов, связанных со здоровьем - от инструментов, которые сообщают об уровне глюкозы в крови, до носимых устройств, как умные часы, которые могут обнаружить падение владельца и передать об этом сообщение в экстренные службы. Все эти системы подразумевают накопление огромного количества информации. В последующем большие данные в области медицины помогают экспертам увидеть закономерности заболеваемости пациентов.

Андрей Беклемишев, вице-президент International Data Corporation (IDC), международной компании, которая занимается исследованием, аналитикой, консалтингом в области информационных технологий и цифровизации, считает, что следует сместить фокус с цифровизации здравоохранения на цифровую трансформацию. «Мы говорим уже не о внедрении цифровых технологий в медицину, это уже несколько прошлый век, мы говорим о цифровой трансформации системы здравоохранения. Целью цифровой трансформации должно быть создание ценности для пациента», - отмечал Беклемишев, выступая на форуме Kazakhstan Healthcare Forum 2019.

Цифровая трансформация должна подразумевать и выделение отдельного бюджета, уверен он. «Самый основной барьер цифровизации в сфере здравоохранения – люди. В результате цифровой трансформации, вы придете к экономии средств, но, если вы будете смотреть на цифровизацию, как, во-первых, на экономию – у вас не будет хороших результатов. Во-вторых, если цифровая трансформация будет осуществляться за счет чего-то другого, то опять же процесс будет тормозиться. Условно, если проводить цифровизацию за счет сокращения штата медсестер, они ее не воспримут, а будут всячески ей препятствовать. Однако, когда цифровизация придет сверху, как нечто, что должно вам помочь, вот тогда ее будут воспринимать», - полагает Беклемишев.

Андрей Белемишев. Фото: Spbinno.ru

Говоря о цифровой трансформации, он привел в пример детскую больницу в Копенгагене – BørneRiget, где вокруг пациента построена целая система, прежде всего основанная на данных. «Даже на этапе строительства больницы, они основывались на анализе данных. Вплоть до того, что они использовали цвета, музыку, которые создают более комфортное настроение. Так как это детская больница, все построено на игре, потому что детям интереснее играть. Перед приходом в больницу, ребенок начинает играть в игру либо через приложение, или онлайн с врачом. Ребенок не боится, он знает, чего ожидать, становится более расположенным, но при этом, они через эту игру собирают данные о ребенке, в том числе в этот процесс вовлекается и родитель. Больница может собрать большое количество информации о пациенте еще до того, как он туда поступил, если только это не экстренный случай».

По прогнозам IDC, в 2020 году 25% данных, используемых организациями, будут собраны и переданы системе здравоохранения самими пациентами через приложения, носимые устройства и системы сбора анализов. «Но мы при этом увидим еще и много данных, которые будут собираться внутри самих больниц. Будут использоваться искусственный интеллект, всевозможные визуальные системы, которые смогут считывать, как себя ведет, например, медсестра в операционной комнате для дальнейшего анализа искусственным интеллектом. Эти решения уже есть, но пока они не представлены в Казахстане», - рассказал Беклемишев.

В прошлом году министр здравоохранения Елжан Биртанов также говорил о возможности дистанционного наблюдения за здоровьем пациентов с 2020 года. В столице были разработаны и представлены браслеты здоровья для экстренной медицинской помощи. В пилотном проекте учувствуют пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью из трех поликлиник города.

Технологические гиганты идут в медицину

Исследователи на западе сейчас задаются вопросом насколько носимая техника, к примеру, часы Apple Watch, являются ответом на наши проблемы со здоровьем. Последние годы Apple рассматривает систему общественного здравоохранения как одну из основных частей своих услуг, вводя ее в политику техники и носимых устройств. В начале прошлого месяца компания объявила о запуске новаторских исследований в области здравоохранения, которые позволят пользователям Apple Watch «способствовать вкладу в потенциальные медицинские открытия и помочь создать новое поколение инновационных продуктов для здоровья».

Так, одним из исследований является «Исследования сердца и движений Apple» - продолжение работы, которую компания долгое время проводила совместно с Американской кардиологической ассоциацией. Исследование направлено на то, чтобы понять, как скорость ходьбы и подъемы по лестнице связаны с госпитализацией, падениями, здоровьем сердца и качеством жизни в целом, что тоже является показателем борьбы с хроническими заболеваниями.

Другой гигант – Amazon тоже пытается зайти на рынок здравоохранения. В июне прошлого года компания приобрела онлайн-аптеку PillPack, а также открыла совместное предприятие с JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway под названием «Haven» с целью улучшения доступа к первичной медицинской помощи, упрощения процесса страхования и повышения доступности лекарств, отпускаемых по рецепту. Все эти шаги должны быть объединены в сервисе, который обещают революцию в сфере медицинских услуг – Amazon Care.

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В настоящее время пилотная версия Amazon Care доступна только для сотрудников Amazon в Сиэтле. Через специальное приложение можно получить базовую медицинскую помощь, консультацию врача и анализ симптомов. Сервис, используя услуги телемедицины, позволит сотрудникам общаться с медицинским персоналом через видео и встроенный чат, а также планировать последующие посещения врача и доставку рецептурных лекарств по адресу.

Мобильное здравоохранение и есть ли границы у технологий?

Мобильное здравоохранение (mhealth), относительно новый термин, который обозначает взаимодействие между системой здравоохранения и беспроводными мобильными технологиями. Оно также используется для обеспечения здорового образа жизни человека. Мобильные услуги здравоохранения чрезвычайно полезны для управления хроническими заболеваниями, диагностики, выдачи различных медицинских справок, а также для контроля веса.

В Казахстане сервисов, которые бы включали все эти компоненты, пока нет, но есть платформы, которые готовы предложить отдельные услуги. Например, DariKZ – поиск лекарств или платформа iDoctor.kz, где можно записаться на прием к врачу, а также получить онлайн-консультацию. Примечательно, что iDoctor.kz был выкуплен одной из крупных ИТ компаний Казахстана - Chocolife.

Президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, выступая на Kazakhstan Healthcare Forum 2019, рассказал о запуске отечественных продуктов VitAlem и NomaDiet, а также биосенсорного устройства для эффективного отслеживания пульса, сатурации кислородом и сердечного ритма. Пока оба приложения находятся в бета версии, их запуск ожидается через три месяца. Приложение NomaDiet основано на одноименной системе по составлению рациона для поддержания здорового образа жизни. Сейчас Академия ведет переговоры с различными компаниями для включения в приложения механизма машинного обучения, он, по планам, должен давать пользователю индивидуальные рекомендации на основе его предпочтений.

Алмаз Шарман. Фото Жанары Каримовой

Использование Интернета вещей (IoT) продолжает расти, а объем данных, как ожидается, будет только увеличиваться. Внедрение технологий 5G могут помочь решить эти проблемы. В начале этого года в Китае уже провели первую дистанционную операцию - врач в юго-восточной провинции Фуцзянь удалил печень лабораторного тестируемого животного, управляя хирургическими роботизированными руками через соединение 5G. А в 2016 году международная группа исследователей разработала миниатюрное беспроводное электронное устройство, которое может следить за температурой и давлением при имплантации в мозг. Так как имплантация всегда несет в себе риск заражения или дополнительного хирургического вмешательства, новое устройство впоследствии растворяется.

В последние годы практически все игроки в сфере медицины говорят о том, что интернет-инфраструктура стала неотъемлемой частью доступного здравоохранения. Один из ведущих мировых поставщиков медицинских технологий Siemens Healthneers, работающий на рынке Казахстана 23 года, занимается производством тяжелого медицинского оборудования - магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов, рентген-аппаратов, ангиографов, маммографов, ультразвуковых аппаратов. Компания также занимается лабораторной диагностикой. Оборудование Сименс представлено практически во всех государственных клиниках и во многих частных медицинских учреждениях. «Любой аппарат, не зависимо от его местоположения, даже если он стоит, например, в Жанаозене, может быть подключен к интернету. Так сервисное обслуживание и обучение врачей можно проводить из любой точки мира. Наше оборудование стоит здесь в Казахстане, но оно еще не объединено в такую интернет систему. Все предпосылки для этого есть, но заказа со стороны государства пока не было», - рассказывает Михаил Грибов, генеральный директор ТОО «Сименс Здравоохранение» в Центральной Азии.

С 2017 года «Сименс Здравоохранение» запустили пилотный проект по просьбе министерства здравоохранения – внедрение системы мониторинга эффективности использования медицинского оборудования. «Оно позволяет отслеживать состояние оборудования 24/7 – что с ним происходит, как оно работает, какие исследование оно проводит, какое количество пациентов. У Сименса есть такие решения, также оно вендор нейтральное, т.е. сделать систему мониторинга эффективности использования оборудования мы можем не только для оборудования Сименс, но и для любого другого производителя», - добавил Михаил Грибов.

В том же 2017 году министерство здравоохранения Казахстана совместно с корпорацией IBM планировало проведение пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в сфере онкологии. Проект так до сих пор и не запущен из-за тянущихся переговоров с IBM относительно его стоимости, сообщал Елжан Биртанов.

«Это не проблема данного продукта, это, наверно, в большей степени проблема нашей системы нынешней и онкологической службы и цифровизации, насколько мы сейчас готовы к таким продуктам и проектам. Основная проблема — это не количество данных, а качество данных, которые у нас есть в системе. Понятно, что с учетом того, что есть старые данные, которые мы накапливали в системе, они представляют собой перекачку (информации – V.) с бумажных носителей в электронный (формат - V.). Новые данные формируются в интенсивном темпе. Сложно пока нам говорить, что мы можем сделать какие-то очень серьезный прорывы в этой сфере. Нужно пройти определенную эволюцию. Количество данных стремительно увеличивается, но нам нужно обеспечить качество данных. Поэтому мы решили сделать акцент, как регулятор, и обеспечить рамки нормы и стандарты, обеспечивающие качество этих данных и другие связанные с этим вопросы. В новом кодексе один из больших разделов касается цифровизации здравоохранения, прав и обязанностей участников системы, в том числе ответственности за качество вводимых данных. Когда мы в определенной степени будем готовы, конечно, можно будет принимать такие готовые продукты. Но вместе с тем мы открыты и работаем с частным сектором на другие модели, т.е. если есть какие-то интересные инициативы по применению искусственного интеллекта, мы готовы сейчас их уже интегрировать», - рассказал министр здравоохранения.

Между тем в конце сентября IBM Watson Health заключила соглашение о совместной разработке с французской компанией Guerbert, одним из мировых лидеров по созданию и производству рентгеноконтрастных средств, для создания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Оно должно помочь диагностировать и контролировать пациентов с раком простаты. Ранее компания сотрудничала с Guerbert в разработке программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для лечения рака печени в 2018 году.

Потенциально благодаря тому, что искусственный интеллект может хранить и анализировать каждую деталь в реальном времени, включая медицинские записи тысяч пациентов и соотносить эту информацию со своими обширными знаниями в области медицины, врачи смогут ставить более точные диагнозы, назначать оптимальные лекарства в определенных дозах или же предлагать изменения в образе жизни, которые могут предотвратить необходимость дорогостоящих процедур. В первую очередь, интерес медицинских работников в использовании искусственного интеллекта лежит в превентивной медицине, ведь приложения, основанные на машинном обучении, будут предупреждать и предотвращать заболевания, предлагая более персонифицированную картину, а не просто реакцию на симптомы.

В Казахстане на сегодняшний день появляются различные инициативы по разработке программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте, в сфере здравоохранения. Пока они еще не широко представлены, многие только накапливают информацию и создают первичную базу данных. Рынок Казахстана не для всех является приоритетным, но, по мнению Михаила Грибова, это и делает его вполне перспективным и интересным для молодых предпринимателей и основателей стартапов.

«Если ты находишься в Казахстане, у тебя есть в целом понимание существующей ИТ инфраструктуры рынка, и ты понимаешь, чего не хватает, то с моей точки зрения, надо выявлять эти пропуски и предлагать решения на локальном уровне. Не нужно бояться крупных компаний, надо разрабатывать эти решения», - уверен он.