Фильм недели: «Прочь»

Режиссерский дебют комедианта Джордана Пила - внезапно леденящий душу хоррор «Прочь», - может уступать в зрелищности выходящему одновременно с ним «Мечу короля Артура» Гая Ричи, но это не мешает картине оставаться самой важной премьерой недели. И такое редко можно сказать о фильме ужасов.

Оригинальное название: Get Out

Жанр: хоррор, психологический триллер, социальная сатира

Бюджет: $4,5 млн

Хронометраж: 111 минут

Режиссер: Джордан Пил

Актеры: Дэниэл Калуйа, Эллисон Уильямс, Кэтрин Киннер, Калеб Ландри- Джонс

Фильм начинается с ночной, скупо освещенной улицы типичного пригорода, где традиционно селятся принадлежащие к upper middle class (еще не миллионеры, но уже и не средний класс) белые люди. По ней прогуливается чернокожий парень, с неприятным удивлением замечающий, что за ним следует неопознанный автомобиль. Ситуация, тем не менее, не внушает сильных поводов для беспокойства, - обычно это белый юноша, капризом судьбы угодивший в гетто, должен опасаться незнакомых тачек, - но внезапно на гуляющего бросается незнакомец. Краткая схватка, и скрытый маской чужак,применив удушающий прием, уволакивает потерявшую сознание жертву в сторону зловещего автомобиля.

Действие переносится вперед на несколько месяцев и мы видим талантливого фотографа Криса (Калуйа, второстепенные роли в фильмах типа «Пипец-2»), молодого человека лет 25, занятым подготовкой к уикенду в компании семьи его прекрасной спутницы. Девушка Криса, красотка Роуз(Уильямс, Марни из сериала «Девушки»), уверяет возлюбленного, что волноваться незачем – однако предупредить родителей о том, что она, белокожая красотка из богатой семьи врачей, встречается с фотографом-афроамериканцем, не удосуживается. Криса это смущает еще больше, но прелестница хмурит брови: «они не расисты, цвет твоей кожи не важен».

Выходные с родителями, впрочем, начинаются чудесно – мама Роуз (Киннер) представляет собой исключительно вежливую и душевную специалистку по психиатрии и гипнозу. Папа – радушный нейрохирург (Брэдли Уитфорд, «Робокоп 3», «Муза», «Хижина в лесу»), бросивший курить благодаря гипнозу супруги. Оба стараются окружить бойфренда своей наследницы максимальной заботой: смущает, правда, что папа все норовит использовать нелепый сленг, почерпнутый из фильмов о «черных районах», а мама слишком усердно выпытывает у Криса подробности его детства… Внезапно выясняется, что на следующий день совместного отдыха назначена большая вечеринка с участием родственников и друзей семьи (все – сплошь белые богатеи), а живущие в доме чернокожие кухарка и садовник ведут себя более чем странно, - немудрено, что Крис начинает чувствовать себя не в своей тарелке. Скоро это ощущение станет почти буквальным…

«Прочь» уже занял в истории мирового кино место одного из самых успешных режиссерских дебютов, - при бюджете в несколько миллионов долларов он собрал больше двухсот миллионов, оправдав свой бюджет в 40 с лишним раз. Этому успеху способствуют два фактора.

Первый заключается в том, что это попросту очень крепкий, пусть и не шедевральный, жанровый хоррор, в котором блестящие актерские работы и выверенный сценарий совместно выстраивают неуловимо-тревожную и нестандартную линию повествования, начинающуюся с легкого диссонанса между словами и действиями персонажей и завершающуюся в полноценном кошмаре. Из ужастиков последних лет «Прочь» ближе всего к «Визиту» Найта Шьямалана трехгодичной давности, где история тоже стартует с предсказуемой и пугающе-нормальной фабулы с тем, чтобы скатиться в весьма пугающий финал. Впрочем, не это главное, конечно. Хорроров более изобретательных в мире кино хватает.

Важнее второй фактор – смысловая составляющая фильма. Ничуть не удивительно, что из 206 миллионов в мировом бокс-офисе «Прочь» собрал больше 170 миллионов на родине, в США, - этот классический фильм ужасов выделяется из череды подобных своим социальным посланием. А сформулировать его можно кратко: расизм никуда не делся. Прогрессивное человечество может сколько угодно возмущаться «конъюнктурностью» победы посвященного тяготам жизни чернокожего гея «Лунного света» над трогательной историей несчастной любви двух красивых белых людей «Ла-Ла-Лэнд», - но «Прочь» показывает, что борьба отнюдь не закончена. Человечество сколь угодно может кутаться в покрывала политкорректности и утешать себя фактом, что чернокожий Обама два срока возглавлял единственную супердержаву – но мы-то видим, кто пришел на смену Бараку. Расизм(и нетерпимость любого вида) может менять маски, - но смена обличия не меняет сути. Если предубежденность стала тихой и сокровенной, но не изменилась в своей природе – это только добавляет подспудного ужаса. Немудрено, что главная сцена фильма «Прочь», тот неожиданный твист, переводящий эту картину из категории обычных ужастиков в фильмы-события, снята в полном молчании.

Тема расизма может показаться чуждой в Казахстане, где межэтническая гармония возведена в принцип национальной идеи, но посмотреть «Прочь» не вредно будет любому казахстанцу. Тем более, что фильм выходит буквально через пару дней после очередного празднования победы над нацистской Германией, - торжества, удивительным образом раскалывающее общество вместо объединения его. Мы и сами живем в очень странном социуме – нам полезно будет посмотреть свежим взглядом на проблемы старушки-Америки.

Фото с сайтов thrillist.com, http://www.geekgirlauthority.com, http://www.space.ca