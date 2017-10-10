Символично, что сама идея — собрать истории, рассказанные простыми людьми, и превратить их в кино, принадлежит известному режиссеру Бахыту Килибаеву, снявшему в начале 90-х для «Астана Моторс» один из первых рекламных роликов «У любви нет преград», который помнит любой казахстанец, имевший дома телевизор в начале 90-х.

Сначала был объявлен конкурс, во время которого собирались интересные истории, достойные киновоплощения. Из более чем 80 присланных на конкурс работ, компетентное жюри выбрало десять. Затем был объявлен конкурс на выбор продакш-компаний, которые должны были написать сценарии и снять, придерживаясь одинакового бюджета в один миллион тенге, десять разных фильмов. Примечательно, что каждому автору, чья работа прошла в финал компания выплатила гарантированный приз в 100 тысяч тенге. Аналогичный гонорар ждал и композиторов, написавших оригинальные музыкальные композиции к фильмам.

Получилось: 10 историй, 10 сценариев, 10 студий, 10 мелодий и 10 фильмов. Их создание курировал сам Бахыт Килибаев. На показах, прошедших в Алматы и Астане в Chaplin Cinemas, он сказал, что «в этих фильмах запечатлена энергия, и вы соприкоснетесь с ней».

В создании альманаха принимали участие Санжар Мадиев, Газиза Тлеубай, Дина Тасбулатова, Динара Бактыбаева, Акан Сатаев, Толепберген Байсакалов и многие другие. Жанрово фильмы оказались совершенно разные: здесь есть и жизнеутверждающая драма («В погоне за мечтой»), и пара любовных историй («Невеста для брата», «Как я папой стал»), и несколько легких комедий («Необычное знакомство», «Ну, давай, дорогая, рожай») и роуд-муви («Косуля»). Любопытно, что сюжет одной из новелл «Кто же ты есть?» связан с тем самым роликом «У любви нет преград».

По словам организаторов конкурса, больше всего присланных историй пришлись на уже ставшей народной марку «Тойота» (с которой когда-то и начинался бизнес «Астаны Моторс»), но что примечательно, автомобили дилера хоть присутствуют в кадре, но не они главные герои альманаха, а люди. Это фильмы об их любви, дружбе, взаимопонимании, сочувствии и милосердии. О том, что одинаково близко каждому человеку.

9 октября стартовало интернет голосование в поддержку лучшего короткометражного фильма. Голосование проходит по ссылке (там же можно увидеть и все 10 работ) и продлится до 19 ноября, когда ровно в полночь счетчик голосования будет остановлен.

В этом году компании «Астана Моторс» исполняется 25 лет, поэтому продолжается целая серия интересных мероприятий и подарков: в начале октября меценат и глава компании Нурлан Смагулов, подарил музею искусств им. Абылхана Кастеева картину Энди Уорхола «Джеки Кеннеди», а жителям мегаполиса месяц бесплатного посещения музея – в октябре каждый алматинец и гость города, в честь юбилея компании может познакомиться с экспозицией музея совершенно бесплатно.