Фильм недели: «Бизнес по-казахски в Америке»

Жанр: комедия

Режиссер: Женисхан Момышев

Актеры: Нурлан Коянбаев, Жан Байжанбаев, Рамазан Амантай

Хронометраж: 87 минут

Бюджет: около $450 тысяч

После того, как Жомарту (Нурлан Коянбаев) удалось сохранить отель в горах (в первом фильме герой Коянбаева взял на работу своих родственников после того, как весь предыдущий персонал уволился), команда готовится к встрече с американским экспертом Адамом Эмерсом, который, возможно, присвоит отелю 5 звезд . Во всеобщей суматохе забыли предупредить «начальника департамента по открыванию шлакбаумов» Еркоша (Рамазан Амантай) – недалекого охранника. В итоге случается непоправимое – Еркош нагрубил водителю машины, в которой находился эксперт, а самого эксперта назвал неполиткорректным словом «негр». Адам Эмерс принимает решение тут же отбыть из негостеприимного отеля и Казахстана в целом. Еркош солгал о настоящей причине, по которой уехал Эмерс. В итоге директор отеля Жомарт и его помощник Ален (Жан Байжанбаев) намереваются отправиться за океан, чтобы попросить у Эмерса второй шанс. Прилетев в Лос-Анжелес, трое родственников сразу попадают в переплет, затем в другой, третий и так далее. Справиться со всеми провалами казахам помогают, конечно же, другие казахи.

Сценарий к фильму написал еще одни квнщик – Сабит Рахимбаев (шоу «Наша Казаша»), он же исполнил второстепенную роль богатого студента – они вместе с другом учатся в Лос-Анджелесе. В том, что эти ребята умеют писать шутки, а затем смешно пересказывать их перед зрителями, сомнений нет. Другой вопрос насколько лаконично шутки вписываются в сюжет. В сюжете мы видим довольно простую формулу: проблема – герои решаются на авантюру – попадают в переплет – выбираются из переплета, решив заодно проблему. На эту форму накладывается история, персонажи и диалоги. В итоге, в «Бизнесе по-казахски в Америке» каждая сцена изобилует шутками: где-то удачными, где-то нет. Взять конфликт, который породил историю – плохо воспитанный казахский парень Еркош сходу тычет незнакомцу словом «негр». Или сцену в американском такси с водителем-индусом – главные герои исполняют элементы индийского танца. Большинство таких шуток уже давно не отвечают духу времени – это шутки, которые проигрывались в студенческих комедиях еще в начале нулевых годов: трое мужчин заселяются в розовый от потолка до пола номер с двуспальной кроватью, отделанной перьями, с меховыми розовыми перчатками или ролевая модель «муж-подкаблучник и ревнивая жена-истеричка». А как вам двое казахов, живущих с американскими девушками, готовящими беш и наливающими чай ради жилья? Остроумные парни предлагают посмеяться зрителям над тем, что они переиначили их имена – Дженнифер и Бриджит на казахский лад – «жайская» или «быт-шыт» («в пух и прах»). Эти шутки транслируют и множат ксенофобию и гендерные стереотипы, несмотря на высокую проповедническую задачу, поставленную создателями. Кстати, все эти проповеднические мотивы сценарист решил буквально вписать в диалоги – герой Коянбаева с пафосом и драматизмом проговаривает вслух важность родственных уз и чувства патриотизма, выдавая себя за китайца и обманывая тем самым амерканского эксперта. К концу Жомарт произносит, что главное – уважение. Однако в самом фильме уважение друг к другу практически не демонстрировалось.

Получив большие возможности и большие бюджеты, команда фильма «Бизнеса по-казахски в Америке», как и в первом фильме, сделала ставку на традиционные казахские взаимоотношения с родственниками, определив казахов как свою целевую аудиторию. И он ей, безусловно, понравится.