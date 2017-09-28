Как пешеходные улицы повлияли на рынок недвижимости

В этом году помимо традиционного ремонта тепловых сетей, алматинцев ждала реновация пешеходной инфраструктуры города, сосредоточенная в основном в историческом центре. Все работы планировали завершить ко Дню города. Помимо ремонта тротуаров в спальных районах Алматы, работы продолжаются на пешеходной улице Жибек Жолы и готовящемся стать пешеходным участке Байсеитовой. Vласть узнала у экспертов о том, как улучшение пешеходной инфраструктуры и ограничение автомобильного движения может отразиться на рынке жилой и коммерческой недвижимости района.

Этим летом в историческом центре Алматы начались метаморфозы: старый асфальт тротуаров заменили новой брусчаткой с патерном «Тетрис»; с улиц Кунаева и Шевченко сняли трамвайные рельсы; Курмангазы и Шевченко теперь односторонние, как и Панфилова, которая к тому же стала пешеходной. Переформатирование центральноазиатского постсоветского города в город для пешеходов не проходит без изменений в соприкасающихся с досугом сферах. Сам формат пешеходной улицы тесно связан с ритейлом и ресторанным бизнесом, с культурными институтами, вроде театров и музеев.

В национальной палате предпринимателей создание пешеходной инфраструктуры в популярном среди горожан и туристов «золотом квадрате» встретили с оптимизмом: чем больше люди передвигаются пешком, тем чаще они видят всевозможные магазины, кафетерии и рестораны, и тем чаще тратят:

«Я сам живу в том районе; зашел в кафе с супругой, выпили по чашке кофе. Точно также кто-то из горожан или гостей города поужинает, купит сувениры и так далее. Экономика Алматы на 80% состоит из торговли и услуг. Большие города – это города потребителей, так во всем мире. Чем больше люди ходят, тем больше они покупают, потребляют. Город с реновацией улицы Панфилова раскрылся: стали видны фонтаны, здания ГАТОБа и Казахско-британского университета, архитектура района раскрылась по-новому. Это сделало малый и средний бизнес (кафе, магазины) видимым. Для бизнеса это (пешеходные зоны – V) хорошо. Думаю, в будущем это приведет к созданию дополнительных точек торговли. Конечно, в районе появились сложности с парковкой, но со временем и эти проблемы будут решены», – прокомментировал обновление центра Алматы директор алматинской палаты предпринимателей «Атамекен» Юрий Тлеумуратов.

Трансформация общественного пространства также не могла не отразиться на рынке недвижимости. Например, еще в самом начале работ хозяева квартир снимали с продажи объекты, чтобы дождаться их завершения, а затем подняли стоимость на 20-30%. В среднем стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости в «золотом квадрате», в зависимости от этажности и состояния квартиры, начинается от 1,3 тысяч до 1,5 тысяч долларов:

«Сейчас общая тенденция такова, что продавцы поднимают цены. Если говорить о пешеходной зоне по Панфилова, то практически все собственники сняли с продажи объекты, выставленные на продажу в нашей базе, в ожидании завершения работ на променаде. Буквально позавчера мне звонили, говорили о желании поднять цену в связи с тем, что инфраструктура стала комфортнее», – пояснила вице-президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко.

Однако, несмотря на комфортную пешеходную среду, потенциальные покупатели едва ли поспешат совершать сделку, поскольку и без пешеходных бульваров, цены на жилую недвижимость в Алматы зачастую завышены. Не стоит забывать и о том, что технические параметры жилья все еще превалируют над условиями окружающей его среды, считает Лариса Степаненко:

«Да, будут случаи, когда покупателю нужна будет квартира именно в этом месте, но массового притока покупателей ожидать не стоит. Несмотря на то, что место стало притягательнее, не будем забывать, что при выборе жилья, для покупателя также немаловажно наличие парковок. Панфилова стала пешеходной – уменьшилось количество парковочных мест. Кроме того, сам дом новее не стал: год постройки, материалы постройки, внутреннее обустройство квартиры и ее состояние влияют на цену даже больше, чем пешеходная инфраструктура».

Также эксперт отмечает, что ограничение движения в центре и сокращение парковочных мест может ударить по бизнесу и привлекательности самой коммерческой недвижимости:

«Я работаю с точками общепита, которые уже давно на рынке. Сейчас эти объекты, например, на Панфилова, выставляются на продажу, потому что для кафе и ресторанов важна возможность подъезда к заведению. У меня также было несколько случаев, когда сделки не состоялись из-за того, что улица стала односторонней, сделали велодорожки. Покупатель отказался от ресторана, потому что к ресторану нужен удобный для гостей подъезд. Отсутствие парковки или близких подъездных путей к зданию очень важны и для офисов, и для ресторанов, и для других административных помещений», – сказала Степаненко.

Продать коммерческую недвижимость в зонах ограниченного движения машин будет трудно, считает эксперт. В этом риэлторы убедились после внедрения первых полос общественного транспорта. Кроме того, определенную сложность представляет планировка помещений, которая не всегда соответствует современным требованиям рестораторов:

«Эти объекты строились в советское время, а сегодня формат общепита требует других параметров: например, полезной площади у них меньше, чем нужно. Сейчас покупатели выбирают помещения с большими залами. Цена на эти объекты будет ниже, чем хотелось бы владельцу. Конечно, небольшие коммерческие площади для кофеен смогут выиграть из-за увеличения проходимости, но крупные объекты будут испытывать трудности», – поясняет Лариса Степаненко.