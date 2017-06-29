​Бюджетный манёвр: почему государство вновь может поддержать агрохолдинги?

Зерновой сектор Казахстана продолжает пребывать в летаргическом состоянии. Крупнейшие агрохолдинги, столкнувшиеся за последние семь лет с климатическими аномалиями, девальвацией тенге и некомпетентностью топ-менеджеров, ежегодно генерируют убытки и испытывают сложности с погашением кредитной задолженности. Государство, выделившее на их поддержку 500 млрд тенге ещё в 2013 году, намерено продолжить выведение холдингов из кризиса. Условия антикризисной программы остаются неясными из-за непрозрачности холдингов. Эксперты полагают, что государство продолжит добиваться реструктуризации их долгов, но решением проблемы, по информации Минсельхоза, может стать и очередное вливание бюджетных средств.

Вопреки некоторому восстановлению производства в последние два года, состояние сельскохозяйственного сектора продолжает ухудшаться. На протяжении семи лет, по данным Комитета по статистике, его доля в ВВП держится на уровне 6,5 - 7%, а рентабельность производства колеблется в пределах -5 и 5%. В 2016 году она составила 0,9% при всего лишь 4,7 млрд тенге прибыли до налогообложения. Вопреки этому государство продолжает ежегодно наращивать объёмы его поддержки.

В нынешней форме агропром имеет значительный структурный дисбаланс: 5,7% казахстанских хозяйств принадлежит 63,5% всей пашни страны. При этом приусадебные участки и садовые товарищества, занимая лишь 0,3% территории всех сельхозугодий, формируют почти половину производства сельхоз продукции. Несмотря на это они регулярно сталкиваются с дефицитом средств, поскольку субсидирование не охватывает их деятельность.

В то же время, как показывают расчёты экономиста Жараса Ахметова, господдержка не повышает эффективности компаний-доноров, а только с каждым годом увеличивает их зависимость от неё. Из-за комплекса финансовых проблем, согласно расчётам finprom.kz, уровень износа основных средств в агропроме по итогам 2015 года составил 40%, а количество просроченных кредитов, по данным статкомитета – 1,24 трлн тенге (почти 32% рост с 2011 года).