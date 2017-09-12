​Михаэль Бродский, посол Израиля: «Сельское хозяйство, медицина и безопасность имеют большой потенциал в Казахстане»

В последние несколько лет Казахстан и Израиль стремятся усилить двустороннее сотрудничество. Страны обсуждают отмену визовых ограничений, изучают экономически возможности друг друга и ведут различные переговоры на высоком уровне. Во вторник Vласть провела дипломатический завтрак с послом Израиля Михаэлем Бродским в кафе Bkitzer, во время которого он рассказал о настоящем и будущем отношений двух государств, а также дал несколько рекомендаций по развитию деловых связей. Vласть приводит расшифровку его выступления.

В этом году Израиль отмечает 25-летие дипломатических отношений с Казахстаном. Это не единственная страна, с кем мы празднуем годовщину, но Казахстан был одной из первых постсоветских стран, с которой Израиль установил дипломатическую связь. Для нас Казахстан богатая и большая страна с преимущественно мусульманским населением. И это особенно важно, учитывая наши непростые отношения с мусульманским миром. Не меньшее значение имеет и имидж Казахстана на постсоветском пространстве и в мире.

Мы развиваем наше сотрудничество во всех направлениях – политическом, экономическом, гуманитарном, культурном и научном. В прошлом году мы достигли важного результата – в декабре прошлого года прошёл визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это была его первая поездка в Казахстан, но знаковая и важная – она показала качество дипломатических отношений на высшем уровне. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также приглашён в Израиль, возможно визит состоится в начале 2018 года, но это пока лишь предположения.

Экономика Казахстана базируется на экспорте сырья, Израиль же ассоциируется с развитием технологий. И это главная точка соприкосновений наших стран. Мы успешно реализуем проекты в сферах сельского хозяйства, медицины, интернета и других. А три области, которые имеют большой потенциал в Казахстане – это сельское хозяйство, медицина и безопасность.

Если говорить чуть детальнее, то из аграрной отрасли стране могут быть интересны технологии капельного орошения и молочного производства. Что же касается медицины, то важен обмен опытом и медицинский туризм – более 10 тысяч врачей уже прошли стажировку в Израиле, а треть казахстанских туристов ежегодно посещают Израиль для обследования и лечения. Кроме того, в Казахстане, к сожалению, случались теракты и потому для страны актуальны вопросы безопасности.

Говоря об уже имеющихся деловых связях, за последние годы объёмы торговли между нашими странами упали, но это характерно не только для нас. Причины связны со снижением цен на нефть, замедлением экономики России и введением санкций в отношении неё. В перспективе мы можем вернуться к прежним цифрам и даже превзойти их, если сотрудничество по трансферту технологий будет вестись более активно.

Почему в Казахстане стали чаще звучать упоминания об Израиле? Когда я приехал сюда почти два года назад, я почувствовал, что в Казахстане не так сильно погружены в ситуацию на Ближнем Востоке и гораздо больше интересуются Израилем. У казахстанцев есть интерес к двусторонним отношениям. Он проявляется и в ожидании безвизового режима, и появлении прямого авиасообщения. Помимо организации визита премьер-министра Израиля и участия нашей страны в выставке ЭКСПО, визовый и авиационный вопросы были в числе моих главных задач. И они взаимосвязаны. Авиасообщение – это больше коммерческий вопрос.

Когда перевозчики увидят экономическое обоснование для его начала, они запустят рейсы. То есть, нужен поток туристов. Сейчас мы не знаем их точное количество, у людей есть разные способы добраться до Израиля: через Россию, Украину, Стамбул и ещё 50 европейских государств. По нашим подсчётам ежегодно визу в нашу страну получают 10 тыс. казахстанцев, но авиакомпаниям этого недостаточно. Есть здесь и дополнительный момент – это транзитные рейсы в Таиланд, Вьетнам, Японию и другие восточно-азиатские страны через Казахстан. Перевозчики изучают их потенциал, но пока они не начнут летать, оценить его будет сложно. Возможно, в тот момент, когда Израиль отменит визы в Казахстан, число пассажиров возрастёт, и авиакомпании увидят обоснование.

Что же касается безвизового соглашения, то перед визитом нашего премьера мы предложили его проект Казахстану. Оно подразумевает отмену виз для обладателей биометрических паспортов. У большинства граждан Казахстана он есть, но проблема в том, что в законодательстве страны не прописано слово «биометрический паспорт». Мы передали наше соглашение в декабре 2016 года, но, к сожалению, пока не увидели большой интерес к нему со стороны Казахстана. Мы ждём какого-либо решения, и лично я бы очень хотел отмены ограничений.

Чем Казахстан интересен Израилю? С нашей точки зрения Казахстан – источник энергоносителей. Долгие годы казахстанское сырьё формировало 15-25% нефтяного импорта Израиля. Сейчас объёмы снижаются, потому что появилось больше источников нефти – рынок становится свободным и большое значение начинаем иметь фактор цены. Но кроме полезных ископаемых Казахстан открывает для нас возможности выхода на рынки Китая и стран Евразийского экономического союза.

Работой в Казахстане довольно заинтересованы израильские аграрии – у них уже есть представительства в Алматы и Шымкенте. У них есть проекты по капельному орошению, это особенно востребовано на юге. Также они развивают теплицы и птицефермы. Но сейчас очень не хватает крупных проектов. У нас есть идея крупной демонстрационной фермы, где можно было бы демонстрировать различные израильские технологии и впоследствии превратить её в бизнес проект. Если это произойдёт, и он станет прибыльным, то агросектор получит толчок для развития. Сейчас мы пришли к тому, что нам нужно иметь местного партнёра – крупного, сильного, у которого достаточно ресурсов для лоббирования и финансирования.

Помимо этого большой потенциал есть в альтернативной энергетике – солнечной, ветряной и водной. Но сегодня существует масса сложностей для того, чтобы сделать этот бизнес прибыльным. Множество вопросов касается тарифов – необходимо, чтобы они соответствовали реальности. Насколько я знаю, нынешний их уровень не позволяет сделать бизнес в этом секторе прибыльным. А бизнесмены всегда думают о том, чтобы вернуть свои инвестиции.

Казахстанские предприниматели всегда могут попытаться найти выход на израильские компании для привлечения финансирования или развития совместного бизнеса. Для этого я советую обращаться в экономический отдел посольства, где есть сотрудники, которые помогут выстроить необходимые связи. Помимо этого уже есть инвесторы, которым интересны вложения в Казахстан. Они уже обсуждают несколько образовательных проектов – речь в них идёт о крупных инвестициях. Пока ни один из них не достиг рабочей стадии, стороны находятся в переговорах.

Кроме того, у Израиля есть множество инвестиционных программ, фондов и госпрограмм по поддержке стартапов. К примеру, у министерства экономики есть проект для фермерских участков. В рамках него государство выделяет финансирование в $15 млн. Но есть несколько условий, при которых предприниматели могут их получить, но главный из них – открытие консорциума с израильской компанией.

Казахстан неоднократно посещали представители израильской стартап среды, которые проводили консультации с местными предпринимателями. Но этого никогда не будет достаточно для появления такой же среды в Казахстане. Нельзя пересадить её с нашей почвы на Казахстан. Для этого в стране должны сложиться 8-9 условий, ни одного из которых у неё сейчас не существует. И возможно, это к счастью. Стартапы начали развиваться у нас не от хорошей жизни – у Израиля нет полезных ископаемых, и с момента образования наше государство находится под постоянной угрозой войны и террора. Вместе с этим наше население – уроженцы разных стран, говорящие на разных языках, у которых сначала не было общей культуры. То есть, стартапы начали развиваться у нас не благодаря условиям, а вопреки им.

В Казахстане сегодня принципиально другая ситуация и другие условия. Я думаю, что стране нужно развивать технологии, производство и стремиться к диверсификации экономики. Но делать при этом огромный стартап инкубатор при этом неправильно. Такая среда не может созреть за один день. Но учиться технологиям и ведению бизнеса – нужно. Нужно перенимать опыт, например – систему господдержки стартапов. Казахстан сегодня находится на среднем уровне развития технологий и стране необходимо продолжать совершенствовать базовые сферы. Не нужно гнаться за последними технологиями – есть сельское хозяйство и другие важные отрасли, в которых заключен большой потенциал. В них и стоит искать основы для развития экономики.

Дипломатические завтраки – это серия встреч с послами разных стран, работающих в Казахстане, которые организует Vласть. Во время них участники будут рассказывать о развитии двусторонних отношений в сферах политики, культуры и экономики, а также отвечать на вопросы гостей. На дипломатические завтраки Vласть приглашает своих подписчиков, партнеров и коллег.