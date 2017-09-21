Бюджет 2018: соцподдержка и безопасность вместо дорог и образования

В конце августа правительство представило трёхлетний бюджет на 2018-2020 годы, который парламент обещал утвердить в середине ноября. В следующем году правительство ожидает 3,1% роста ВВП, но при этом почти 12% снижения доходной части бюджета. Одновременно с этим оно сократило расходы на 16,8% и почти вдвое снизило размер трансферта из Национального фонда. Vласть объясняет, как снизятся поступления в бюджет и какие расходы будут урезаны.

Сокращение поступлений в бюджет во многом связано со снижением трансферта из Нацфонда. Согласно проекту бюджета, относительно 2017 года он должен сократиться на 37,3% до 2,92 трлн тенге. Но в большей степени это произойдёт из-за уже выделенных средств на оздоровление банков второго уровня. Однако министр национальной экономики Тимур Сулейменов ранее заявлял, что снижение может быть более существенным, почти двухразовым – до 2,6 трлн тенге.

Несмотря на это, правительство не собирается компенсировать снижение трансферта ростом дефицита бюджета. Напротив, в следующем году он снизится до 639,56 млрд тенге или 1,1% к ВВП, тогда как в 2017 его размер составлял 1,54 трлн тенге – 3,1% к ВВП. Вместе с этим, вопреки ожиданиям экономистов, в следующем году правительство урежет расходы сразу на 16,8% до 8,94 трлн тенге.

При этом кабмин рассчитывает увидеть 12,76% рост налоговых поступлений до 5,39 трлн тенге. Основное повышение должно произойти за счёт сбора внутренних налогов на товары и услуги, которые могут увеличиться на 22% до 2,54 трлн тенге. Вместе с этим прогноз предполагает 23,6% рост налогов на добавленную стоимость – до 2,14 трлн тенге. Налоги с международной торговли и внешних операций, напротив, должны снизиться на 6,25% до 1,12 трлн тенге.

Прежде чем детализировать сокращение расходов, стоит остановиться на их региональном распределении. Общий объём дотаций в 11 областей в 2018 году должен составить 1,57 трлн тенге, что на 6% больше, чем в 2017. Традиционным лидером по их приросту стала Южно-Казахстанская область, которая получит 392,37 млрд тенге – на 27 млрд тенге больше, чем в 2017 году. Размер субвенций в остальные области вырастет в среднем на 6%, что в абсолютном выражении не превышает 5-10 млрд тенге.

В то же время изъятия из регионов-доноров вырастут на 5,3% до 252,77 млрд тенге. В основном они увеличатся благодаря Алматы, который отдаст в бюджет 102,9 млрд тенге – на 5,7 млрд больше, чем в 2017 году. Изъятия из Атырауской области увеличатся на 4,96 млрд тенге до 98,07 млрд. Мангистауская область передаст в бюджет 31,31 млрд тенге, что на 2,09 млрд больше, чем в этом году. Меньше всего изъятия увеличатся из бюджета Астаны – на 0,4% до 20,46 млрд тенге.