​Эксперты о сельском хозяйстве: «Всё похоже на Францию XVIII века с расцветом феодализма»

С обострением ситуации в казахстанской экономике в 2014 году, страна усилила приоритет сельского хозяйства в стратегическом развитии. Однако после трёх лет попыток увеличить его вклад в экономику, структурные проблемы сектора продолжают сдерживать его потенциал. Во вторник на круглом столе журнала Exclusive эксперты и участники рынка попытались объяснить, почему сельское хозяйство избегает предсказуемости и не пытается включиться в рыночные отношения.

Избыточность рабочей силы, слабая включенность в рыночные отношения и низкое качество корпоративного управления – всё это основные характеристики нынешнего состояния сельского хозяйства в Казахстане. Несмотря на более чем 26-летнее развитие в рыночных условиях, статистические данные показывают отсутствие заметного влияния внутреннего спроса на производство и выручку фермеров. Так же как не влияет на них и изменение товарных цен.

Вопреки обширной господдержке, коэффициенты финансовой устойчивости, капитализации и реальной стоимости имущества в агросекторе остаются ниже нормативных. Это свидетельство того, что у менеджмента отсутствует интерес к контролю над производственно-финансовой деятельностью своих предприятий. К таким выводам в своём исследовании пришли экономист Жарас Ахметов и аналитики инвестиционного банка Tengri Capital.

Отдельную трудность представляет дороговизна отраслевой аналитики и слабая финансовая прозрачность сектора. «Наша база данных финансовой отчётности составляет чуть больше 1200 предприятий, которые постоянно размещают свою отчётность. Это по всей экономике, и это очень мало. Есть ещё те, кто листингуется на KASE, но этого, опять же, очень мало. Когда информация закрыта, это всегда поощряет низкое качество управления», - пояснил Ахметов.

Объездив Алматинскую, Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области для опроса фермеров, директор KS Partners Данияр Куаншалиев детализировал системные проблемы агросектора. Как правило, росту сельхоз бизнеса препятствует отсутствие финансовых ресурсов на покупку техники, неразвитость инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и дефицит свободных земель. Дополняют их износ оборудования, низкая маржинальность бизнеса, высокая стоимость ГСМ и отсутствие качественных семян.

Существенной проблемой для сельского хозяйства остаётся и нестабильность продаж: «Как правило, фермеры реализуют свою продукцию перекупщикам, которые приезжают к ним и скупают её. Если проследить движение определённого товара от производителя к покупателю, получается, что на него накладывается 7-8 звеньев, и это создаёт транзакционные издержки. В итоге, фермерам достаётся только лишь 30% стоимости их продукции. Это, конечно же, мешает им накапливать капитал и расти».