​Почему Китай стал ловушкой среднего дохода для Азии?

За последние 50 лет развивающиеся страны Азии прошли путь от экономик с низким уровнем доходов до экономик со средним уровнем. Однако интенсивность их перехода уже давно сдерживается темпами развития китайской экономики. Азиатский банк развития исследовал причины попадания региона в торговую и инвестиционную ловушку Китая, а также способы её преодоления.

В 1960 году 56 стран Азии – почти половину региона – можно было отнести к низкодоходным экономикам, а к 2014 году их число сократилось более чем вполовину. Усреднённые показатели говорят, что более 95% жителей азиатской части мира сегодня живут в экономиках со средним уровнем доходов. Однако в категорию стран с высокими доходами попали относительно немногие. К концу 1980-х годов эту черту преодолели Сингапур, Тайвань и Гонконг, а к нынешнему моменту к ним добавилось ещё лишь 4 страны.

Одной из основных причин этого подъёма была стремительно растущая экономика Китая. Многие десятилетия модель его развития строилась на привлечении большого количества инвестиций и государственном стимулировании экспорта. В результате, страна демонстрировала 5% рост подушевого ВВП в течение 1980-х годов, а к 2015 он ускорился до 25%. Благодаря этому сегодня доля Китая в Азиатской экономике составляет почти 60%.

Однако в последние 5 лет темпы его роста стали заметно ослабевать, что связано с попыткой страны переориентировать своё развитие на производство инновационных продуктов. Эффект этой трансформации азиатские экономики ощутили ещё в 2016 году, когда их совокупный рост замедлился до 5,8% с 6% в 2015. Особенно сильно это ощутили экономики Восточной и Центральной Азии.

Хотя в 2017 году китайская экономика неожиданно показала почти 7% роста, уже в этом году он может сократиться до 6,2%. Замедление будет неизбежным из-за структурных и институциональных реформ, через которые намерена пройти страна. Компартия также согласна на снижение темпов роста для стабилизации финансового сектора и налогово-бюджетной политики.