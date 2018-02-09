​Как развиваются проекты ГЧП в Казахстане?

С каждым годом правительство Казахстана возлагает всё больше надежд на государственно-частное партнёрство. Сегодня в стране на разной стадии реализуется более 700 таких проектов. Однако их эффективность – как финансовая, так и организационная – остаётся под вопросом. Чаще всего в них участвуют местные предприниматели, интерес же иностранных инвесторов сдерживают многочисленные риски. Работа над законопроектом о ГЧП постепенно улучшает условия участия. Однако главные проблемы, связанные с политической неопределённостью и непониманием специфики работы с частным сектором, им пока решить не удалось.

Законодательство о ГЧП берёт своё начало с появления закона о концессиях в 2006 году. Поправки, внесённые в 2013 году, существенно расширили поле его действия. Кроме того, были введены дополнительные меры поддержки частных инвесторов – провизии для снижения их рисков и требования более основательной подготовки проектов и закупочных процедур.

Сейчас оба закона могут применяться в проекте одновременно. При этом ГЧП не предполагает каких-либо отраслевых ограничений, но государство делает приоритет на секторах образования, медицины, логистики, электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Однако согласно закону о концессиях, активами концессионных и ГЧП сделок не могут становиться земля, водные ресурсы, собственность государственных органов, военное оборудование, основная железнодорожная магистраль и ещё некоторые разновидности инфраструктуры.

Тем не менее, наибольшим ограничением для иностранных инвесторов является возможность лишь частично контролировать и управлять магистральными телекоммуникационными сетями. Без одобрения государства, им может принадлежать не более 49% акций в компаниях этого сектора. Лимиты на владение активом присутствуют также и в сельскохозяйственном секторе, где иностранцам разрешено лишь 50% участие.

Важное преимущество ГЧП для иностранных инвесторов – возможность выбрать законодательство, согласно которому будет реализован проект. Однако зарубежные арбитражные решения не всегда признаются в Казахстане. Споры, связанные с исполнением и прекращением договора ГЧП, разрешаются в соответствии с внутренним законодательством и самим договором. Только проекты «особой важности» могут безоговорочно рассматриваться иностранными судами. Подобный статус получают проекты стоимостью не менее $23 млн.

Что же касается возможного пересмотра условий проекта, инвесторы могут вносить изменения в инвестиционный план и пересматривать сроки действия контракта. Это возможно как в случае форс-мажорных обстоятельств, так и из-за неправомерных действий со стороны государства. Государство, в свою очередь, может расторгнуть соглашение с частной компанией в случае нарушения договора, при его банкротстве, а также «в интересах общества и государства».

Государство предлагает предпринимателям множество гарантий, например, от случаев неконвертируемости казахстанской валюты до конфискации имущества. При этом оно отказывается компенсировать понесённые издержки в случае невыполнения условий договора, наступления регуляторного риска или начала военного конфликта – внешнего или гражданского. Также государство не предлагает субсидий по части налогов. К концу 2016 года Всемирный банк зарегистрировал лишь один случай выплаты компенсаций.