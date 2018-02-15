Крипторынок Казахстана: «Мы никуда не опаздываем»

В среду в Алматы на площадке Expert Update, организованной интернет-журналом Vласть и группой компаний «Верный Капитал», состоялось обсуждение одной из самых животрепещущих тем последнего года - рынка криптовалют в Казахстане. Отраслевые эксперты демонстрировали сдержанный консерватизм, но не торопились настаивать на немедленной разработке регуляторной базы.

Айдархан Кусаинов, советник председателя правления Национального банка, еще в начале мероприятия оговорился, что создавать регуляторную базу для рынка криптовалют в Казахстане преждевременно. Он подчеркнул, что этот вопрос во всем мире находится «в фазе обсуждения», а, значит, «мы никуда не опаздываем». «И вообще есть сомнения, движется ли это вперед…», - многозначительно добавил он. Позицию регулятора в некоторой степени поддержал казахстанский финансист Азамат Джолдасбеков: «Почему можно в Казахстане криптовалюту биткоиноподобную не регулировать? Потому что Казахстан на самом деле подписал кучу соглашений о борьбе с теневыми деньгами, с отмыванием денег и финансированием терроризма. И когда международные организации доберутся до криптовалюты, в принципе Казахстану не нужно будет ничего изобретать, за него все это сделают, он просто будет обязан следовать», - заявил эксперт.

Пока же и казахстанские, и мировые эксперты тщетно пытаются разобраться с базовыми понятиями. «Даже на этапе определения, что такое блокчейн, нет единого консенсуса в мире. Есть два определения, которые не идентичны. В одном из них слово “криптография” вообще не употребляется», - особо подчеркнул Константин Аушев, руководитель группы консультирования в области IT компании KPMG. Большую проблему с терминологией обозначил и Константин Пак, директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана.

«Определение криптовалюты - само по себе обман. Это не валюта, не средство платежа, не имеет свойства денег. Это что-то другое. Криптобиржа тоже не имеет никакого отношения к бирже. Это часто программное обеспечение, за которым стоит, бывает, один человек. Это абсолютно нерегулируемое, юридически никак не оформленное образование, которое принимает чьи-то деньги и что-то с ними делает. Курсы, которые публикуются на криптобиржах, тоже абсолютно непрозрачны и необъективны, механизмов формирования нет. Алгоритм подсчета капитализации - тоже абсолютно пузыревый», - отметил представитель АФК.

Теймур Тмуслим, профессиональный трейдер и глава некоммерческой ассоциации Asia Blockchain, в свою очередь, подчеркивает, что криптовалюта - это не инвестиция. «Здравомыслия сейчас на этом рынке я не вижу. У нас это чисто спекулятивный рынок. Для казахстанцев это выход, где хранить деньги - у нас либо депозиты, либо криптовалюты», - невесело констатирует эксперт. Выход специалисты видят лишь в тотальной пропаганде финансовой грамотности.

В Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют к идее такого просвещения относятся скептически: «Задача всеобъемлющего обучения всех людей всему - печальная, на самом деле, потому что она невыполнимая», - говорит руководитель ассоциации Есет Бутин. Гораздо важнее, по его мнению, сосредоточиться на том, чтобы «создать платформу и правовую базу для тех инструментов, тех реалий, которые существуют сегодня». Национальный банк, напомним, уже предпринял такую попытку, разослав в начале года в банки соответствующий циркуляр: согласно документу, операции с криптовалютой в Казахстане запрещены.

«Нужно оградить население, непрофессиональных инвесторов от операций с этим непонятным активом», - выразил консолидированную точку зрения регулятора Кусаинов. Бутин подчеркивает, что рекомендации Национального банка в части криптовалют «не имеют юридического обоснования». По его словам, реальную силу циркуляр возымел бы только в том случае, если бы регулятор четко определил перечень бирж, взаимодействие с которыми запрещено, но пока этого не сделано. «Вопрос криптовалют для Нацбанка - 59-й вопрос», - иронично заметил глава КАБК, припомнив случай, когда встреча его команды со специалистами регулятора была внезапно отменена без объяснения причин.

Бутин предлагает начать с создания в Казахстане light-механизмов, которые бы позволили брокерам и дилерам формировать хотя бы 1% своих активов в криптовалюте. Это, по его словам, легализует возможность для выхода на рынок простых казахстанцев, которые будут действовать через профессиональных участников. Кроме этого, правительству следует озаботиться организацией в стране «песочниц», где можно будет получить базовые знания о крипто-вселенной, потренироваться на криптовалютах и в итоге запустить собственный блокчейн-стартап. Первой из них обещает стать Международный финансовый центр «Астана». «В конце февраля - начале марта мы ожидаем от МФЦА пакет нормативных документов, который пропишет механизм и правила работы той криптодолины, о который несколько раз говорило руководство центра», - говорит Бутин.

И пока профессиональное сообщество находится в напряженном ожидании, дискурс вокруг негативных для казахстанцев последствий увлечения криптовалютами набирает обороты. «Сейчас вопрос сводится к тому, как избежать негативных последствий, в случае если с этим рынком будет что-то происходить», - подчеркивает Пак. «Мы видим, что проблема с инвестированием в биткоиноподобные криптовалюты - следствие того, что в Казахстане слишком много бедных. Если Казахстан сумеет выправить коэффициент Джинни так, что большинство будет представлено средним классом, проблемы с криптовалютами никого интересовать не будут», - отмечает Джолдасбеков.

Люди должны понимать, что формируемый в виртуальном пространстве образ криптовалют пока не имеет ничего общего с реальностью - в этом убеждены все эксперты. «Идея была получить быстрые, дешевые, анонимные средства расчета, а мы получили дорогие, медленные, не анонимные не средства расчетов», - резюмирует представитель АФК. Кусаинов четко дает понять, что даже широко анонсируемое ICO Телеграма (привлечение инвестиций в виде продажи криптовалют - V.) - скорее не про криптовалюты, а про криптоактивы (фактически про акции компании). «Если у вас есть акции General Motors, вы ими можете расплатиться», - проводит аналогию советник главы Национального банка. Да и привлечение денег в Казахстан посредством ICO пока не выглядит перспективным. Здесь Кусаинов с удовольствием вернул всех собравшихся на землю: «У нас народ не может доллары привлечь! У нас проблемы с привлечением нормальных инвестиций».