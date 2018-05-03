​Что ждёт экономику Казахстана во втором квартале?

В первом квартале 2018 года экономика Казахстана сохранила высокие темпы роста, в то время как его качество продолжило ухудшаться. Во втором квартале экономисты ожидают по-прежнему высокого показателя ВВП, дальнейшего снижения инфляции, базовой ставки и курса доллара. Поддерживать экономику в этот период будут высокие цены на нефть, приток инвестиций в сырьевые сектора и некоторое увеличение потребительской активности населения. Однако ситуация в международной политике, регрессия человеческого капитала и слабое кредитование реального сектора продолжат сдерживать её развитие.

Экономика в первом квартале

По итогам первого квартала экономика Казахстана продемонстрировала рост в 4,1%, что на 0,5% выше результатов первого квартала 2017 года. Такой высокий темп поддерживался за счёт роста промышленного производства и сельского хозяйства, объяснил аналитик Tengri Capital Дмитрий Шейкин. В структуре промышленного производства, по его расчётам, наблюдался 5,1% рост горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Наиболее заметный рост наблюдался в секторе добычи сырой нефти 6,1% (до 19,1 млн. тонн), тогда как рост обрабатывающей промышленности составил 6,2%.

На фоне этого Национальный банк продолжал смягчение денежно-кредитной политики, наблюдая сокращение инфляционного давления на экономику. В первом квартале 2018 года он понизил базовую ставку с 9,75% до 9,5% после ослабления годовой инфляции с 6,8% в январе до 6,6% в марте. «Инфляционного давления на экономику по торговому каналу в первом квартале 2018 года также не происходило – потребительская инфляция в странах, из которых Казахстан импортирует товары, была ниже инфляции внутри страны: в России - 2,3%, в Китае - 2,2%, в США - 2,2%, в Германии - 1,5%», - отметил экономист.

По данным регулятора на денежном рынке страны существовала избыточная ликвидность в размере 3 трлн тенге, которая стерилизовалась нотами Нацбанка. Рост нот в обращении с начала года составил 31,3% и достиг 4,2 трлн тенге. «Текущие темпы кредитования экономики банками при таком уровне избыточной ликвидности указывают на существование инвестиционной ловушки в стране. То есть, трансмиссионный механизм перераспределения ликвидности с денежного рынка в реальный сектор экономики не работает или работает недостаточно эффективно», - полагает Шейкин.

Согласно анализу Tengri Capital, объем инвестиций за прошедший квартал вырос на 39,5% и составил 1,91 трлн тенге. Их приток на 75% был обеспечен собственными средствами, а 12% обеспечило банковское кредитование. На долю инвестиций в основной капитал из республиканского и местного бюджетов пришлось 5,4%, ещё 7,8% были сформированы прочими заёмными средствами. Доля внешних инвестиций в общем объёме инвестиций составила 31%. По отраслям промышленности наибольший объем был направлен в отрасль добычи сырой нефти и газового конденсата – 65%, на добычу металлических руд – 6% и 14% на производство кокса и продуктов нефтепереработки. Совокупно инвестиции в эти три отрасли составили 85%.

Среднее значение курса пары доллар-тенге в первом квартале сложилось на уровне 323,22 тенге, что немногим выше среднего показателя января-марта 2017 года (322,46). Поддержку национальной валюте оказал рост спроса на нефтепродукты. Стоимость одного барреля марки Brent в четвёртом квартале 2017 года составила в среднем $61,46, в то время как в первом квартале 2018 года средняя цена увеличилась до $67,23. Укреплению курса национальной валюты способствовало и укрепление курса пары доллар-рубль, который укреплялся не столько за счёт номинального роста экспортной выручки, сколько за счёт высокого спроса на облигации финансового займа министерства финансов России (carry trade) со стороны иностранных инвесторов.

Средняя цена на нефть в период 2015-2017 годов удерживалась на уровне $50 за баррель. В первом квартале 2018 года тренд был переломлен и стоимость сырья достигла $67 за баррель. При этом рынок довольно оптимистично настроен на дальнейший её рост. Эти факторы предопределили положительную динамику экономического роста, подчеркнул старший аналитик Halyk Finance Асан Курманбеков.

При этом он вновь указал на снижение качества роста. На фоне увеличения объёмов оптовой торговли нефтью вклад промышленного сектора снижался в течение всего первого квартала. Не претерпела существенных изменений и структура инвестиций: 45% средств было направленно в добычу нефти и газа, 14% в нефтепереработку, 10% в операции с недвижимым имуществом и ещё 7% в транспортную отрасль. «Таким образом, структура инвестиций наглядно демонстрирует контуры будущего роста экономики, опирающиеся преимущественно на сырьевой сектор», - отмечает аналитик.

Доля обрабатывающей промышленности, по его расчётам, существенно не меняется и находится на уровне 11% от ВВП. Реальные заработные платы выросли на 2,4% в годовом выражении, однако их рост объясняется повышением зарплат в сфере образования, промышленности и эффектом низкой базы, сформированной в начале 2017 года. Реальные доходы населения, вместе с тем, за январь-февраль увеличились на 3,3%.

«По итогам 2017 года почти 20% в структуре доходов населения составляли социальные трансферты, что на 5% выше показателя 2007 года. В свою очередь доля трудовых доходов упала на схожую величину – до 66%. Исходя из того, что на долю зарплат госсектора приходится 15% от доходов и еще 20% в виде соцтрансфертов, более трети доходов населения сегодня формируются за счет бюджета. В результате доходы населения еще в большей мере стали зависеть от государства, а не от частного сектора – бизнеса и работы по найму», - констатировал Курманбеков.

По мнению директора аналитического департамента Centras Securities Маржан Меланич, одним из положительных событий для экономики в первом квартале также стал рост мировых котировок на нефть и металлы. С начала 2018 года цена на нефть марки Brent увеличилась на 5,1% и к концу марта достигла $70,27 за баррель. Растущая динамика нефтяных котировок привела к укреплению тенге на 4,2% до 318,7 за доллар. «Рост нефтяных котировок обусловлен, в первую очередь, снижением запасов сырья в международных терминалах, ожиданием рынка возможного продления соглашения стран ОПЕК+ по сокращению добычи, а также нарастающей политической напряженностью в странах Ближнего Востока, которая может повлиять на перебои поставок нефти из региона», - полагает аналитик.

На финансовом рынке Казахстана также произошёл ряд важный изменений, в частности сужение фондового рынка из-за делистинга акций РД КазМунайГаз, открытия Международного финансового центра «Астана» и ожидания первых размещений квазигосударственных компаний, в частности Казахтелекома. На фоне этого аналитик ждёт скорого внесения изменений в законодательные акты и постановления, регулирующие рынок ценных бумаг. Вместе с тем началась финальная стадия интеграции двух крупных казахстанских банков – Народного банка и Казкоммерцбанка, ликвидация Delta Bank и продажа Цеснабанком принадлежащих ему акций Банка ЦентрКредит. Всё это свидетельствует о продолжении процесса консолидации банковского сектора.

Перспективы экономики во втором квартале

Halyk Finance ожидает сохранения экономического роста во втором квартале, но с небольшим замедлением до 3,9%. Внешний спрос и внешние инвестиции будут основными факторами его поддержки. Несмотря на оптимистичные темпы роста экономики, отмечает Курманбеков, положение населения исходя из данных по его оттоку из страны остаётся неблагоприятным. Казахстан наблюдает непрерывный отток населения заграницу начиная с 2012 года. В прошлом году отрицательное сальдо миграции составило - 21,6 тыс. человек, при этом снижается приток и увеличивается отток населения.