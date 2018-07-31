​Что будет с экономикой Казахстана в III квартале

По итогам 6 месяцев экономика Казахстана показала достаточно высокий рост относительно предыдущих кризисных лет. Эксперты связывают его с увеличением нефтедобычи и полагают, что развитие страны в ближайшей перспективе продолжит определяться сырьевыми секторами. В ближайший же квартал они ожидают продолжения положительной динамики ВВП и его трансформации в рост реальных доходов населения, и вместе с этим прогнозируют некоторый рост инфляции, сохранение базовой ставки на нынешних значениях и отсутствие долгосрочного ослабления тенге.

За прошедшие полгода Казахстан продемонстрировал довольно высокий относительно последних 3-5 лет рост ВВП в 4,1%. Впрочем, его основным драйвером продолжает выступать нефтяной сектор, сошлись во мнении опрошенные Vластью экономисты. В эти же 6 месяцев он был связан со значительным увеличением добычи нефти на Кашагане. При плане в 4,9 млн. тонн было добыто на 27,5% больше (6,2 млн. тонн), объяснила директор аналитического департамента Centras Securities Маржан Меланич.

Благодаря увеличению добычи на Кашагане, её общий рост составил 7,6%. «Об этом почему-то мало говорят, но Казахстан выходит на рекордные для себя темпы. Это главный положительный фактор в реальном секторе экономики», - полагает Сергей Домнин, эксперт ИМЭП при Фонде первого президента. При этом динамика мировых нефтяных котировок во втором квартале была нисходящей из-за наращивания добычи в США и ряде стран Ближнего Востока, а также, вероятно, торгового конфликта между США и Китаем. По расчётам Centras Securities, стоимость котировок за этот период снизилась на 7,7%, составив $64,86 за баррель Brent.

По словам главного аналитика Halyk Finance Дмитрия Шейкина, благоприятная конъюнктура на рынках энергоносителей (по его оценкам Brent в среднем торговался по $71,2 за баррель) и металлов оказала положительный эффект на статистику внешнего счета республики. Рост экспорта в I квартале составил 27,8% при росте импорта на 13,8%, что положительно сказалось на сальдо торгового баланса - этот показатель увеличился на 49,5% до $6,4 млрд.

«Сокращение дефицита по счёту услуг на 2,2% год к году и по балансу вторичных доходов на 70,5% при одновременном расширении дефицита баланса по счёту первичных доходов на 30,1% до $6,1 млрд привело к сокращению дефицита по счёту текущих операций до $523 млн. с $1,4 млрд в I квартале 2017 года», - подсчитал он.

Промышленное производство за прошедшие полгода выросло на 5,2%, в том числе горнодобывающий сектор – на 5,5%, обрабатывающий – на 5,2%. В структуре последнего выпуск в металлургическом секторе увеличился на 3,4%, нефтепереработка - на 4,4%, машиностроение - на 17,2%. Динамика во внутренней торговле тоже была положительной: за первые 6 месяцев прошлого года торговля выросла на 5,9%, в январе-июне этого года – на 5,6%.

Инвестиции в основной капитал выросли более чем на четверть до 4,5 трлн тенге. Это произошло в основном благодаря росту капитальных затрат в секторе добычи полезных ископаемых на 42-43%, обрабатывающей промышленности на 22-23%, а также в транспортно-логистическом секторе (на 36% по итогам 5 месяцев). Доля инвестиций в сельское хозяйство составила 2,8%.

Годовая инфляция в июне 2018 составила 5,9%, что на 1,6 п. п. ниже, чем в июне 2017. «Снижение потребительской инфляции происходило за счёт дефляции цен на продовольственные товары с 5,9% январе этого года до 4,2% в июне, при относительно стабильном уровне цен на непродовольственные - 8,4% год к году - и при незначительном росте цен на платные услуги до 5,5%», - отмечает Шейкин.

Нынешний уровень инфляции - позитивный сигнал, поскольку его величина на фоне умеренного роста номинальных доходов сокращала реальные доходы населения, говорит Домнин: «Год мы начали неплохо: наконец, прервали 20-месячное сокращение реальных доходов населения. Однако пока накопленные реальные доходы растут слабо и нам далеко до того, чтобы отыграть падение». За первые три месяца они увеличились на 2,4%, однако в апреле и мае показали снижение в 2% и 1,1%, соответственно.

Курс национальной валюты во II квартале ослаб на 4,8%. Это благоприятные условия для экспортеров, но в то же время они могут повлиять на рост инфляции в стране, подчеркнула Меланич. На фоне этого Национальный банк на последнем заседании правления сохранил базовую ставку на уровне 9%, хотя трижды снижал её с начала года на фоне улучшения макроэкономических показателей.

Кредитование бизнеса пока далеко от фазы роста, заметил Домнин. Общий объем кредитов экономике в мае сократился по сравнению с декабрём прошлого года на 2,4%, с маем прошлого года – на 6%: «Частично это можно объяснить переоценкой ссуд, выданных в иностранной валюте. Но и тенговое кредитование корпоративного сектора падает: если в минувшем ноябре ссудный портфель весил примерно 5,4 трлн тенге, то в мае этого года – уже 5,0 трлн. Конечно, это связано с темпами оздоровления банковского сектора». Розничное же кредитование за 6 месяцев выросло на 4,5%, а депозиты сократились на 1,6%.

Объемы избыточной ликвидности Нацбанк продолжает стерилизовать эмиссией краткосрочных нот, которые по состоянию на конец мая текущего года достигли более 4,01 трлн тенге. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США с повышением ставки до 2% предсказуемо привело к укреплению доллара и вызвало отток капитала с развивающихся рынков, пояснил Шейкин.

«Объем краткосрочных нот, находящихся у нерезидентов, сократился за последние 3 месяца с 454 млрд тенге до 241 млдр. Наряду с ослаблением российского рубля и укреплением доллара, отток капитала из Казахстана привёл к ослаблению нацвалюты со среднего значения в 327,01 тенге за доллар в январе этого года до 336,11 тенге в июне», - полагает аналитик.

Перспективы III квартала

По итогам года правительство Казахстана прогнозирует рост ВВП на уровне 3,8%. Домнин ожидает, что ВВП сохранит нынешнюю 4,1% динамику с отклонением в 0,2-0,3 п.п. Однако куда больший интерес в макроэкономике будет вызывать состояние реальных доходов населения, поскольку параллельно с их переходом в положительную зону в I квартале наблюдались и тревожные тенденции.