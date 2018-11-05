Как инвестировать в уран?

Этого решения в мире ждали давно и интерес к нему достаточно высок. Акции будут размещены на двух площадках: в Лондоне – на бирже LSE и в Казахстане – на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что даст возможность казахстанцам стать совладельцами национальной компании.

Организаторами размещения выступят крупнейшие банки мира - швейцарский Credit Suisse и американский J.P. Morgan. China International Capital Corporation и Mizuho International plc будут выполнять роль совместных букраннеров. А размещением на бирже МФЦА будет заниматься Halyk Finance. Аналитики считают, что выход «Казатомпрома» на IPO – это прекрасная возможность заработать для людей.

Для начала, нужно понять, что из себя представляет «Казатомпром». Эта компания - крупнейший производитель урана в мире, на долю которой приходится 20% мирового производства урана. Её решения меняют цены на уран на мировом рынке, она – одна из тех, кто дирижирует рынком урана.

На фондовом рынке есть две основных схемы работы. Самая сложная – игра на ежеминутном изменении котировок. Купил, чуть подорожало - продал, купил другое. Зарабатывать так можно, но не всегда удачно и перспективно. Другой путь - купить акции и следить за долгосрочными трендами в течение месяцев и лет, попутно получая дивиденды. Этот путь гораздо проще и надежнее, на Западе так зарабатывают широкие слои населения.

Инвестиционный потенциал урана во много раз выше, чем у большинства биржевых товаров. В эру развития энергетики назвать другой товар, рост спроса на который настолько предопределен, а предложение настолько ограниченно и изменяется медленно, невозможно. На фондовом рынке риски есть всегда, так как цена за акцию может колебаться как вверх, так и вниз и в данном случае она во многом будет зависеть от мировых цен на уран. Но аналитики считают, что бумаги «Казатомпрома» очень удобны для тех, кто ориентирован на долгосрочные инвестиции.

В настоящее время тридцать две страны мира получают энергию с помощью 193-х атомных электростанций, на которых эксплуатируется 453 энергоблока. Список лидеров возглавляют США, Франция и Китай. И сейчас строится еще более 50 новых реакторов. Соответственно, всем нужно будет топливо, значит, будет расти спрос. А по прогнозу Международного энергетического агентства, спрос на уран в ближайшие полвека будет расти как минимум на 3,5% в год.

Все это значит, что у «Казатомпрома» весьма неплохие перспективы. Да и на самом деле, компания, являющаяся крупнейшим производителем урана в мире, сама определяет свои перспективы и даже диктует ценовую политику миру. Если вернуться на год назад, в декабре 2017 года Казахстан заявил о снижении добычи урана на 2 тысячи тонн в год. В результате этого его стоимость на рынке выросла на 10% - до 24,25 долларов за фунт. Тогда же аналитики Cantor Fitzgerald заявили, что такое решения является поворотным моментом на мировом рынке ядерного топлива, что в итоге приведет к значительному росту цен.

Параллельно с этим решением «Казатомпром» с корпорацией «Cameco» заявили о завершении сделки по реструктуризации ТОО «СП Инкай», согласно которой доля нацкомпании в совместном предприятии увеличилась с 40 до 60%. Кроме того, с госкорпорацией «Росатом», был подписан меморандума о взаимопонимании и расширении стратегического сотрудничества в области ядерно-топливного цикла. Простыми словами, «Казатомпром» расширяется и трансформируется так, чтобы стать полноценным и привлекательным поставщиком на рынке спотовых сделок. В результате чего, до 2025 года планируется получить экономический эффект на сумму, эквивалентную порядка 136 млрд тенге.

Производство ядерного топлива – процесс многоступенчатый и зарабатывать здесь можно на каждой ступени. Поэтому «Казатомпром» постоянно расширяет возможности по добыче и переработке. Ранее здесь запустили процесс трансформации, который, как заверили в компании, позволит снизить бюрократию и автоматизировать процессы, большинство решений будут приниматься на основе собранных данных и продвинутых инструментов аналитики. То есть благодаря развитому маркетингу, компания будет выглядеть более привлекательной для своих партнеров. Вместе с тем «Казатомпром» будет сохранять свои лидерские позиции по продаже природного урана, а также расширит объем разведанных запасов, тем самым увеличивая перспективы своей деятельности, станет более высокотехнологичной компанией, выйдет на новые уровни и будет реализовывать продукцию более высоких переделов.

Так как же можно приобрести акции Казатомпрома? Это можно сделать через брокерские компании, которые обладают лицензиями Нацбанка и хорошо зарекомендовали себя на рынке. Например, такую возможность предоставляет лидер казахстанского рынка компания Freedom Finance, которая работает на рынке с 2008 года и входит в международную группу Freedom Holding Corp. Если говорить о цифрах, то три из четырех сделок на Казахстанской фондовой бирже проводятся именно через Freedom Finance. И это не случайно, ведь именно эта компания отличается удобным сервисом и низкими комиссиями. Все, что нужно для заключения договора – прийти в офис со своим удостоверением личности либо открыть договор удаленно через торговую платформу TRADERNET. Далее за клиентом закрепят персонального брокера и вы уверенно сможете сказать о себе: «я - инвестор».