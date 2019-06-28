Как устроена экономика Арыси

По данным акимата города, в 2018 году бюджет города Арысь, в котором на тот момент проживало порядка 76 тыс. человек (вместе с поселками вокруг него), планировался в размере 11,95 млрд тенге. Вклад собственных доходов города должен был составить 1,47 млрд тенге, а бюджетных трансфертов – 10,49 млрд тенге. Продажа государственного имущества (основного капитала) в тот год должна была принести акимату 31,37 млн. тенге.

Структура бюджетных расходов выглядит следующим образом. Наибольшая часть из них направляется на образование – 6,91 млрд тенге, а наименьшая – на оборону 24,43 млн. тенге.

Наиболее активная отрасль экономики в городе – сельское хозяйство, в прошлом году в нём было выпущено продукции на 13,32 млрд тенге. Основная её часть приходилась на животноводство (8,18 млрд тенге).

Прошлогодний объём промышленного производства Арыси составил 5,55 млрд тенге. Из них 4,48 млрд тенге приходились на обрабатывающую промышленность, ещё 115,5 млн. тенге – на горнодобывающую. Промышленную продукцию в городе производят 13 юридических лиц, 3 из которых – крупные и средние предприятия (в их числе Филиал АО «НК КТЖ» «Арысский Вагонно эксплуатационное депо»), 6 – малые и 4 – дочерние.

Малый и средний бизнес города выпустил продукции и оказал услуг на 23,37 млрд тенге. На конец 2018 года в городе было зарегистрировано 3460 субъектов МСБ, действовали из них 91,2% предприятий (12-й результат по области, которая включает 13 районов и 3 города областного подчинения).

Среднемесячная заработная плата жителей города в прошлом году составляла 96 457 тенге, а минимальная – 28 284 тенге. Уровень бедности для расчета базовых социальных выплат был установлен в размере 22 205 тенге. Минимальный размер пенсии при этом составил 33 745 тенге, а размер стипендий для студентов колледжей – 18 433 тенге. Официальный уровень безработицы сложился на уровне 5,2%, а безработицы среди молодёжи – 6,3%.

За 2018 год в Арыси было введено в эксплуатацию 33 237 кв. м. жилья общей стоимостью 2,086 млрд тенге. Средняя цена 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке жилья, согласно предложениям на сайтах объявлений, колеблется от 2 до 10 млн. тенге.