Холодильник InstaView от LG Electronics: выбор тех, кому важен комфорт

Холодильники LG Electronics традиционно пользуются успехом благодаря своим нестандартным решениям в дизайне, что стало возможным благодаря технологии инверторных моторов, которая совершеннее с каждым годом. В мире уже продано более 15 миллионов холодильников на основе инверторных моторов.

Основным флагманом холодильников LG в этом году выступает линейка InstaView. Что она предлагает?

Разные модели предлагают разные наборы характеристик для каждого потребителя. Здесь есть трёх- и четырёх- дверные модели, дизайн Side-By-Side, разный цвет и объем. Что же касается отличительных характеристик:

• Стеклянная дверца Door-In-Door (Дверь-В-Двери) – основная идея InstaView, дополнительная стеклянная панель в двери холодильника, которая оснащена подсветкой, активируемой двойным щелчком по стеклу.

Нововведение приглянется всем, кто не любит долго искать в холодильнике любимые лакомства – их легко достать из дополнительной дверцы и всегда можно увидеть после двойного щелчка по фронтальному стеклу. Это очень удобно и экономно по отношению к электроэнергии. Открывая основную дверь холодильника только для одного ингредиента, теряется большое количество внутреннего холода, вырабатываемого инверторным компрессором.

• Инверторный компрессор – это внутренний двигатель холодильника и авторская технология LG Electronics, работающая на системе прямого привода, которая имеет большую производительность, занимает меньше места и требует меньшего количества электроэнергии для эффективной работы. С каждым годом технология улучшается, становится меньше в размерах, освобождая объем, необходимый холодильникам без увеличения общих габаритов.

• Объем. Любая модель линейки InstaView оснащена тремя камерами и дополнительной панелью Door-In-Door. Такой объем подойдет для любой самой большой семьи.

• Диспенсер – каждый холодильник серии оснащен диспенсером, который, помимо чистой воды, выдаёт также и лёд.

• Стиль – любой из холодильников InstaView отлично дополняет общий вид кухни и будет предметом гордости, который непременно станет вишенкой на торте хорошей кухни.

В дверях моделей имеются разные решения для людей с любым вкусом, происходит одновременная экономия пространства (даже бойлер с водой теперь не нужен на кухне) с одновременным увеличением внутренних объемов, стильный вид подойдет к любой кухне, а мощная производительность достигается при низком потреблении электроэнергии.