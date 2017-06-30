LG представляет на казахстанском рынке уникальный OLED телевизор

Инновационный дизайн телевизора LG OLED65W7V воплощает в себе фирменный принцип LG «Меньше значит больше», предлагая отказаться от всего лишнего, чтобы подчеркнуть красоту самого экрана. Благодаря плавности контуров и тончайшему профилю панели кажется, что LG OLED65W7V левитирует в воздухе, усиливая ощущение полного погружения. OLED-панель 65-дюймовой модели имеет толщину всего 2,57 мм, и ее можно закрепить прямо на стене с помощью магнитных накладок, без зазоров между телевизором и стеной. Дизайн LG OLED65W7V создает у зрителя ощущение, будто он смотрит в окно, а не на экран телевизора.

OLED-телевизор LG OLED65W7V создан на основе революционной технологии независимой подсветки пикселей от LG, что позволяет отображать идеальный черный цвет без засветки, обеспечивая безграничную контрастность изображения и возможность передачи миллиарда цветовых оттенков.

OLED телевизор LG OLED65W7V поддерживает Dolby Vision - технологию передачи насыщенных теней и оттенков, а также ярких цветов и глубокого черного на экране. При использовании формата Dolby Vision, одобренного многими кинопроизводителями, уникальные динамические метаданные генерируются более чем 170 тыс. раз в стандартном двухчасовом фильме. В результате на экране с максимальной точностью отображаются как самые темные, так и самые яркие объекты.

Технология обработки HDR от LG позволяет генерировать динамические метаданные для каждой сцены с высокой точностью. Это гарантирует полный диапазон HDR и обеспечивает еще более поразительный эффект погружения в происходящее на экране благодаря посценной обработке изображения.

Технология воспроизведения звука Dolby Atmos окружает пространство со всех сторон. В контенте, созданном в формате Dolby Atmos, каждый звук сохраняется как отдельный объект. В каждой сцене могут одновременно использоваться до 128 различных звуковых объектов, а их нахождение и перемещение точно локализовано. Создается ощущение полного погружения в трехмерное пространство.

Стильный, лаконичный дизайн саундбара отлично вписывается в любой интерьер.

Он является идеальным дополнением к телевизору. При включении телевизора из верхней панели саундбара выдвигаются два динамика, которые усиливают захватывающие звуковые эффекты.

Телевизор LG OLED65W7V работает на усовершенствованной операционной системе webOS 3.5. Одно из удобств - отдельная кнопка ivi на пульте Magic Remote, нажав которую пользователь напрямую попадает в приложении онлайн-кинотеатра ivi. Такие пульты выпущены ко всей новой линейке телевизоров LG. В приложении ivi доступна огромная библиотека фильмов, сериалов, мультфильмов, а также классические хиты и последние новинки проката.