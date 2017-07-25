Комфортный холод от LG

С наступлением лета казахстанцы массово начали получать регулярные SMS-оповещения о том, что «завтра ожидается сильная жара до 42 градусов». Хорошо, когда в это время дома идеальный температурный режим. У компании LG Electronics всегда имеются отличные решения – кондиционеры с технологией LG Inverter , меняющие жизнь к лучшему. Что предлагает технология инверторного мотора в кондиционерах LG?

Комфортное охлаждение

Направление воздушного потока в помещении происходит таким образом, что исключаются все мертвые зоны при отсутствии прямого попадания потока на человека.

А кондиционеры серии ARTCOOL Stylist предлагают нестандартное распределение потока воздуха с трёх сторон, создавая ощущение природного ветра.

Бесшумность

Инверторные компрессоры в кондиционерах LG предлагают не только отличный уровень мощности при исключительных показателях экономии электроэнергии, но и уровень шума, который сравним с шелестом травы, почти не ощутимым для уха человека.

10-летняя гарантия

Компрессор — самая важная и самая дорогая деталь кондиционера. Он установлен в наружном блоке. LG уверен в качестве своей технологии и поэтому дает 10-летнюю гарантию на компрессоры всех инверторных систем.

Разнообразие моделей

Компания LG Electronics предлагает огромное разнообразие линеек и моделей кондиционеров, среди которых выделяются ARTCOOL, ARTCOOL Stylist и в особенности ARTCOOL Gallery, который превратит вашу стену произведение искусства!