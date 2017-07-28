LG OLED TV. Как телевизоры вернулись в игру

С развитием интернета большое количество людей перешло в онлайн. Больше всего на это повлияла возможность смотреть что хочешь и когда хочешь. Тем временем, развитие интернета приводит и к улучшению предлагаемого качества большей части производимого контента – повышенное разнообразие приводит к конкуренции за место под солнцем. В первую очередь качество касается и улучшения видео, соответствующего последним технологиям передачи изображения. Не отстают и графические достижения на передовых игровых платформах – примером может служить популярный футбольный платформер FIFA, внешний вид которого может кардинально меняться в зависимости от телевизора.

А появление стриминговых сервисов и ТВ-предложений теперь требует чего-то большего, чем просмотр видео-контента на мониторе или дисплее смартфона – нужно качество.

Так, телевизоры становятся всё более популярными вместе с интегрированной возможностью использования интернета и LG SMART TV, сервиса, с помощью которого любой пользователь может получить доступ к контенту высшего качества.

Что в этой ситуации предлагает LG Electronics, когда нам так необходимо идеальное качество изображения? LG OLED TV – уникальный органический телевизор на углеродной основе, способный передавать идеально черный цвет с цветовым диапазоном, которому нет равных в мире ТВ.

Почему только LG Electronics производит подобный телевизор и в чём заключается его особенность?

Многие уже слышали про LED - технологию передачи изображения при помощи светодиодов. В LED-TV свет проходит через пиксельную панель, создавая изображение, которое видит пользователь. LED-технология предлагает повышенный уровень яркости, но когда на экране нужно передать черный цвет, то в действие идёт технология локального затемнения, ещё одна панель, которая блокирует передачу света в определенных участках экрана. Данный способ передачи изображения не предлагает передачу чистого черного цвета.

Здесь и начинается принципиальное отличие. OLED означает «органический светоизлучающий диод». У OLED-телевизоров нет необходимости в панели локального затемнения, так как каждый отдельный пиксель является автономным – каждый раз, когда нам нужно получить черный цвет, пиксель сам отключается, предлагая настоящий черный цвет. На фоне такого черного цвета становится возможным создание нового контраста, который недоступен для телевизоров на LED-основе.

Технология органических светодиодов известна в мире уже не первый день, большая часть дисплеев на современных смартфонах использует технологии органических светодиодов. Что же касается телевизоров, то OLED требует большого количества ресурсов для создания дисплеев такого размера – только LG Electronics нашли способ производства телевизора на OLED-основе, который не будет стоить астрономических сумм.

Собственно, возвращаясь к основе статьи, именно LG OLED TV является тем телевизором, который предлагает самое лучшее решение для видеоконтента, который совершенствуется с каждым днём. Особенно в эру, когда на LG Smart TV выходят лучшие сериалы современности с обилием пестрых красок и тёмных пейзажей, которые достойны того, чтобы ими любовались на OLED-телевизоре.