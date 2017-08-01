LG Q6 представляет дисплей FullVision в Казахстане

LG Q6 – это первая модель новой серии смартфонов Q, предназначенная для потребителей, которые хотят смартфон с особенностями флагманов LG по привлекательной цене. Q6 имеет много общего со смартфоном G6, выигравшим наибольшее количество наград на выставке MWC 2017, и оснащен дисплеем FullVision, который предлагает большой экран в компактном корпусе с тончайшими рамками, удобный для использования одной рукой.

Основная отличительная черта смартфона – это 5.5-дюймовый FHD дисплей FullVision. Уникальность придает не только размер дисплея, его соотношение сторон позволяет делать смартфон мультизадачным, так как экран может быть разделен на два отдельных квадратных окна. Квадратный режим съемки позволяет объединить два изображения в одно для создания коллажей, что очень популярно среди поклонников социальных сетей.

Долговечность – это ещё одна особенность смартфона. Металлическая рамка сделана из алюминия 7000-й серии – мощного сплава, обычно используемого в аэрокосмической и судостроительной промышленности – закругленные углы способствуют снижению мощности удара при падении смартфона. LG Q6 был разработан с учетом стандарта MIL-STD 810G, согласно которому измеряется стойкость смартфона к высоким температурам, дождям, влаге, песку или пыли. А батарея Q6 подвергалась более жесткому внутреннему тестированию, чем международные стандарты. Для дополнительной безопасности и теплостойкости, в смартфон включена охладительная система, а ключевые элементы расположены далеко друг от друга для сведения к минимуму внутреннего нагрева.

«Мы разработали Q-серию, опираясь на исследование потребностей молодого поколения, — говорит Джуно Чо, президент компании LG Electronics Mobile Communications. — Q6 предлагает ключевые особенности наших ведущих смартфонов по исключительной цене, которая придется по вкусу молодым потребителям по всему миру».

Рекомендованная цена на смартфон LG Q6 в Казахстане составляет 89 990 тенге и смартфон поступит в продажу в партнерские сети магазинов электроники: «Technodom», «Sulpak», «Эврика», «Fora», «Мечта», «Alser».