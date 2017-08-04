Новый уникальный холодильник LG с прозрачной дверью

LG Electronics (LG) выпускает трогательный видеоролик, посвященный функции knock-on холодильника InstaView Door-in-Door™, предваряя его выход на международный рынок. Видеоролик показывает, что часто мы используем стук в дверь или имитирующий его звук («knock» на английском) как средство общения в самых разных событиях повседневной жизни.

В трогательной истории отца и дочери он связан с каждым памятным моментом. Рассказывая о самых ярких событиях в жизни дочери – от ее рождения до взросления, – видеоролик обращает внимание на необычную функцию knock-on холодильника InstaView.

Внимательно изучив потребительский спрос, компания LG оснастила свой холодильник InstaView Door-in-Door ™ функцией knock-on. Исследования показали, что потребители открывают дверь своего холодильника в среднем 79 раз в день, расходуя холодный воздух и электроэнергию. Кроме того, многие забывают закрыть дверь. При этом 56% пользователей заявили, что им не нравится, когда дверь холодильника остается открытой. Инновационная функция knock-on призвана решить эту проблему. Дважды постучав по стеклянной двери InstaView Door-in-Door ™ можно увидеть то, что находится внутри холодильника, не открывая дверь.

InstaView Door-in-Door™ от LG оснащен гладкой стеклянной панелью, которая освещает внутреннюю часть холодильника. Если по ней постучать дважды, можно увидеть то, что находится внутри, не открывая дверь. Кроме того, в просторном отсеке Door-in-Door™ удобно хранить часто используемые закуски и напитки. Новинка помогает сократить потери холодного воздуха на 41%3 и дольше сохранять свежесть продуктов.

Концепция InstaView Door-in-Door™ – яркий пример стремления компании LG улучшить жизнь потребителей своей продукции. Возможность не открывать дверь холодильника – это инновация, которая, как ожидается, изменит само использование этих устройств. Теперь, чтобы увидеть содержимое холодильника, достаточно просто постучать по его двери. Благодаря этой функции пользователю не нужно совершать дополнительные действия – открывать и закрывать дверь, – что очень удобно. Дверь нужно открывать значительно реже, поэтому холодильник InstaView позволяет не беспокоиться о том, что можно забыть ее закрыть.

«Это видео показывает, что стук в дверь или имитация соответствующего звука часто становится средством общения, соединяющим разные моменты в жизни людей, – говорит Дахюн Сонг, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. — Инновационная функция knock-on холодильников InstaView от LG порадует наших потребителей новым опытом взаимодействия с привычным устройством, добавляя комфорт и удовольствие в их повседневную жизнь. Мы рассчитываем, что эта функция будет использоваться в производстве холодильников в будущем».