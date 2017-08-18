Легенды футбола становятся ближе с телевизорами LG Super UHD Nano Cell

Участники конкурса от LG Electronics могут выиграть новый телевизор, мяч и футболки с автографами футболистов английского клуба «Ливерпуль» Адама Лалланы и Стивена Джеррарда.

Конкурс продлится с 18 августа по 10 сентября 2017 года. Принять участие в нем могут пользователи социальной сети Facebook. По условиям конкурса необходимо перейти на страницу LG Electronics \ Kazakhstan, поставить «лайк» посту с видео игры Лалланы и Джеррарда, отметить друга в комментариях и указать хэштег #LGNanoCellSuperMatch. Победитель будет объявлен 15 сентября.

Главный приз – телевизор LG SUPER UHD Nano Cell отличается четкой цветопередачей, высоким уровнем яркости и широким углом обзора. Специальный слой из нано частиц на матрице телевизора поглощает избыточное свечение, повышая качество цвета на экране. Высокое качество передачи звука SUPER UHD достигается с помощью системы от одного из лидеров в производстве профессионального звукового оборудования – harman/kardon. Ультратонкий корпус SUPER UHD стал практически единым с экраном, а подставка в виде полумесяца добавляет элегантности металлическому дизайну телевизора. Качество изображения и звука на LG SUPER UHD Nano Cell поднимают просмотр любимых фильмов, ТВ-программ и спортивных соревнований на новый уровень.

Адам Лаллана – игрок футбольного клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии по футболу, выступающий на позиции атакующего полузащитника. Находясь на «Энфилде» с 2014 года, Адам успел стать игроком основного состава и лучшим игроком сборной Англии по футболу в 2016 году.

Стивен Джеррард – живая легенда футбольного клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии по футболу, один из участников знаменитого «Стамбульского чуда», часто признаваемого лучшим матчем в истории футбола. За свою карьеру Стиви Джи отметился огромной лояльностью к родному клубу и непримиримым характером на футбольном поле, за что заслужил бесконечную любовь фанатов Мерсисайдской команды.