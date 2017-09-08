Куда пойти в ближайшую субботу и воскресенье?
Гид по выходным: миражи коммунизма, японские шары и новый фильм Содерберга
ФОТО Сабины Куангалиевой

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить фотовыставку Алимжана Жоробаева, Коныра Мухамедалиева, послушать девятую симфонию Бетховена в исполнении музыкантов Ла Скала, посмотреть выставку шаров тэмари, концерт Гаухар Саттаровой и две кинопремьеры.

Художник Алимжан Жоробаев открыл выставку «Миражи коммунизма». Работы выполнены в жанре репортажной фотографии. Цель Жоробаева – поиск неожиданных ракурсов и ситуаций, благодаря чему, среди прочего, он превращает героев своих фотографий в символ, метафору, казалось бы, навсегда ушедшей эпохи. Место – галерея Esentai. Выставка работает до 18 октября.

8 сентября, в 18.00 откроется групповая выставка «Тэмари – загадочные шары Японии». Тэмари – это японская техника вышивания на шарах. Изначально их использовали для игр и упражнений для ног. Потом на них положили глаз жонглеры. Но тогда это были просто тугие шары, действительно больше подходящие для спорта и игр. Позднее, в XIV-XVI веках, на них начали вышивать шелком. Это считалось основным промыслом дочерей самураев – сословия, для которого эстетическая сторона жизни играла колоссальную роль. Познакомиться с уникальной японской техникой можно до 27 сентября. Место – камерная галерея «Вернисаж».

Очередную годовщину закрытия Семипалатинского ядерного полигона в военно-историческом музее (Астана) отмечают выставкой художника Коныра Мухамедиева. Мухамедиев – уроженец Семипалатинской области, и он, сдается, как никто может передать атмосферу одной из величайших трагедий в истории страны. Выставка заслуженного деятеля искусств открыта до 29 сентября.

У поклонников оперы остался один день (суббота 9 сентября), чтобы послушать девятую симфонию Бетховена в Astana Opera. Дирижировать будет Зубин Мета – один из самых знаменитых режиссеров наших дней, бывший музыкальный руководитель Нью-йоркского и Лос-анджелесского филармонических оркестров. Симфонический оркестр, хор и солисты, которые выступят перед астанинцами и гостями столицы, – представляют легендарный миланский театр Ла Скала. Начало в 20.00.

В тот же день (но в Алматы) начнут свой концерт певица Гаухар Саттарова и группа «Step’s». Кому идти: любителям джаза и фанка. Место – «Музкафе». «Время» – 20.00.

Фильм Стивена Содерберга «Удача Логана», сдается, пропустить нельзя. Во-первых, Содерберг, во-вторых, какой там актерский состав! Завязкой этой комедии послужит задумка двух главных героев совершить ограбление в Северной Каролине, когда там в самом разгаре гонка NASCAR. Премьера нового фильма живого классика состоится 7 сентября.

Еще одна занимательная премьера недели – режиссерский дебют Холли Мейерс-Шайер «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун и Майклом Шином в главных ролях. Это трагикомедия о жизни матери-одиночки, которая, волей обстоятельств, начинает жить под одной крышей с тремя парнями.

Фото с профиля Esentai Gallery в Facebook, kulturologia.ru, sxodim.com, astanaopera.kz, youtube, Filmix, ivi.ru

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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