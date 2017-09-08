Гид по выходным: миражи коммунизма, японские шары и новый фильм Содерберга

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить фотовыставку Алимжана Жоробаева, Коныра Мухамедалиева, послушать девятую симфонию Бетховена в исполнении музыкантов Ла Скала, посмотреть выставку шаров тэмари, концерт Гаухар Саттаровой и две кинопремьеры.

Художник Алимжан Жоробаев открыл выставку «Миражи коммунизма». Работы выполнены в жанре репортажной фотографии. Цель Жоробаева – поиск неожиданных ракурсов и ситуаций, благодаря чему, среди прочего, он превращает героев своих фотографий в символ, метафору, казалось бы, навсегда ушедшей эпохи. Место – галерея Esentai. Выставка работает до 18 октября.

8 сентября, в 18.00 откроется групповая выставка «Тэмари – загадочные шары Японии». Тэмари – это японская техника вышивания на шарах. Изначально их использовали для игр и упражнений для ног. Потом на них положили глаз жонглеры. Но тогда это были просто тугие шары, действительно больше подходящие для спорта и игр. Позднее, в XIV-XVI веках, на них начали вышивать шелком. Это считалось основным промыслом дочерей самураев – сословия, для которого эстетическая сторона жизни играла колоссальную роль. Познакомиться с уникальной японской техникой можно до 27 сентября. Место – камерная галерея «Вернисаж».

Очередную годовщину закрытия Семипалатинского ядерного полигона в военно-историческом музее (Астана) отмечают выставкой художника Коныра Мухамедиева. Мухамедиев – уроженец Семипалатинской области, и он, сдается, как никто может передать атмосферу одной из величайших трагедий в истории страны. Выставка заслуженного деятеля искусств открыта до 29 сентября.

У поклонников оперы остался один день (суббота 9 сентября), чтобы послушать девятую симфонию Бетховена в Astana Opera. Дирижировать будет Зубин Мета – один из самых знаменитых режиссеров наших дней, бывший музыкальный руководитель Нью-йоркского и Лос-анджелесского филармонических оркестров. Симфонический оркестр, хор и солисты, которые выступят перед астанинцами и гостями столицы, – представляют легендарный миланский театр Ла Скала. Начало в 20.00.

В тот же день (но в Алматы) начнут свой концерт певица Гаухар Саттарова и группа «Step’s». Кому идти: любителям джаза и фанка. Место – «Музкафе». «Время» – 20.00.

Фильм Стивена Содерберга «Удача Логана», сдается, пропустить нельзя. Во-первых, Содерберг, во-вторых, какой там актерский состав! Завязкой этой комедии послужит задумка двух главных героев совершить ограбление в Северной Каролине, когда там в самом разгаре гонка NASCAR. Премьера нового фильма живого классика состоится 7 сентября.

Еще одна занимательная премьера недели – режиссерский дебют Холли Мейерс-Шайер «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун и Майклом Шином в главных ролях. Это трагикомедия о жизни матери-одиночки, которая, волей обстоятельств, начинает жить под одной крышей с тремя парнями.

Фото с профиля Esentai Gallery в Facebook, kulturologia.ru, sxodim.com, astanaopera.kz, youtube, Filmix, ivi.ru