Гид по выходным: Тулуз-Лотрек в Астане, звезды балета в Алматы и «Оралман» в кино

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить выставку литографий Тулуз-Лотрека, «Тита Андроника» Шекспира, «Горе от ума» Грибоедова, «Оралмана» Сабита Курманбекова, антиутопию Томми Вирколы и еще несколько занимательных мероприятий.

В четверг, 14 сентября, в Астане открывается выставка «Paris, Paris…» великого французского художника-постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека. Там покажут 52 литографии из частных европейских коллекций. Литография – одна из любимых техник Лотрека. Он был, возможно, первым, кто увидел в афишах – по сути, рекламных плакатах – возможность для высокого творчества. Герои его работ – это проститутки, танцовщицы, завсегдатаи кабаре. Выставка будет открыта до 25 ноября. Место – галерея ForteBank Kulanshi ArtSpace.



До 19 сентября в Алматы работает выставка «Шестое чувство 2720К» дизайнера, арт-директора Академии моды «Сымбат» Балнур Асановой. Представленные в музее имени Кастеева работы, это в основном текстильные композиции, гобелены. Асанова часто обращается к жанру пейзажа и национальным мотивам. В последних она знает толк: Асанова побеждала в международном конкурсе «высокой моды» — в номинации «национальный костюм» ( Москва); кроме того участвовала в неделях моды в эмирате Дубаи, в Вашингтоне и Алматы.

Казахстанские театры только начинают выходить из отпусков, поэтому сейчас особенно стоит обратить внимание на интересные постановки их зарубежных коллег, которые нет-нет показывают на киноэкранах Астаны и Алматы. В ближайшее воскресенье, например, в Kinopark 8 3D (Астана) покажут «Тита Андроника» Шекспира. «Тит» считается самой ранней пьесой великого драматурга и самой «кровавой». Советский литературовед Александр Аникст как-то подсчитал, что в пьесе «четырнадцать убийств, тридцать четыре трупа, три отрубленные руки, один отрезанный язык — таков инвентарь ужасов, наполняющих эту трагедию». Как бы там ни было, «Тит Андроник» - это тоже шедевр, лишь на первый взгляд, рассказывающий простую историю мести; на самом деле, как и все трагедии Шекспира, «Тит» - о неравной и трогательной схватке «жалкого» человека и Судьбы. Показ начнется в 15.00.

В драматическом театре им. Лермонтова тоже классика, но русская. В субботу, 15 сентября, там покажут комедию Грибоедова «Горе от ума». Показ спектакля по одному из лучших произведений мировой литературы начнется в 18.00.

В ближайшие выходные алматинцы будут праздновать День Города. К нему приурочено несколько мероприятий. Например, балетный вечер «Гала этуалей». В программе будет как классическая хореография, так и современная. Специальные гости вечера – звезды мирового балета. В частности, это прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва, премьер Штутгартского балета Фридеман Фогель, балерина Венгерского национального балета Алия Таныкпаева. Концерты состоятся 15 и 16 сентября в алматинском ГАТОБе. В обоих случаях начало в 19.00.

Другое приуроченное к празднику событие – фестиваль телеканала Gakku TV «Gakku Дауысы», который состоится на площади «Астана». Хедлайнер концерта – Димаш Кудайберген. Время: суббота 17.00.

Уже традиционными для южной столицы стали небольшие концерты хорошей музыки. В субботу 16 сентября в музыкальном театре Quadrate выступит саксофонист Ярослав Фридман, который сам о себе говорит, «что саксофон - это действительно то, чем я живу, если сегодня я хотя бы час не играл, значит день потерян». Его концерт начнется в 20.00.

Кинопремьера недели – «Оралман» Сабита Курманбекова. Это история казахской семьи, бежавшей в Афганистан от джута в 30-е годы, и которая, получив квоту на переселение на родину, собирается в дальнюю – и опасную – дорогу домой. Фильм в прокате с 14 сентября.

В материале использованы фотографии с сайтов dvhab.ru, twitter.com/kzmuzei, TheatreHD, ticketon.kz, freedman.kz (kozhevnikov), YouTube. sxodim.com.