Гид по выходным: «Фрида», ностальгическая фотография и новые «Звездные войны»

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает дебютную выставку Камиллы Нугмановой, казенное «АРТнаступление», спектакль «Фрида» и, конечно, новые «Звездные войны».

13 декабря в Алматы открылась персональная выставка 20-летней художницы Камиллы Нугмановой «Ренессанс. Innerlife. XXI век». Работы, представленные на выставке, — это реакция на текущее настроение автора. Художницу в данном случае интересовали ее нынешние впечатления, полученные за последний день. Основные материалы, которыми она пользовалась, работая над картинами – это пастель, масло и простая черная ручка. Выставка будет работать до 7 января. Место – мебельный салон «Innerlife» (проспект Достык 339/3).

Открылась выставка современного изобразительного искусства «АРТнаступление». Это мероприятие – часть государственной политики по так называемой модернизации сознания, что, пожалуй, придает ей своеобразную репутацию и интерес. Работы, которые покажут на выставке, отобрали и первоначально представили на сайте ruh.kz. Эти работы рекомендовано продвигать за рубежом. Но начали с Национального музея в Астане. «АРТнаступление» продолжится до 15 января.

Сентиментально-мемориальная выставка «50 лет спустя. Избранное – 2017» открылась в Алматы. Название отсылает к фотовыставке «Избранное 1967», которая в свое время прошла с заметным успехом в кинотеатре «Алатау», на месте которого сейчас «Макдональдс». На выставке покажут фотоработы советских мастеров – как умерших (среди которых –Роман Баран, Янис Глейздс, Зиновий Шегельман, Дмитрий Зюбрицкий, Лев Гельдерман, Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский), так и здравствующих (это Гунар Бинде, Вацловас Страукас, Сергей Васильев, Вацловас Страукас, Анатолий Болдин, Олег Бурбовский). Выставка организована фотоклубом «Медео». Адрес – проспект Достык, 110. Выставка будет работать до 5 января.

В галерее «Тенгри-Умай» каждую субботу, с 7 декабря по 5 января, будут показывать спектакль «Фрида» о жизни мексиканской художницы Фриды Кало. Как гласят афиши, постановка в первую очередь посвящена «человеку», а не «художнику». Большой вопрос разделяла ли эти понятия сама Фрида, известная в первую очередь своими автопортретами и тем, что черпала свое вдохновение в очень человеческом, даже физиологическом – в боли, в том числе физической, в сексе и своей внешности.

Спектакль «Лавина» по пьесе современного турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу поставят в воскресенье, 17 декабря, в театре Жас-Сахна. «Лавина» — один из мировых хитов. Это история горной деревушки, чьи жители, опасаясь схода лавин, молчат по девять месяцев. Но незадолго до конца молчаливого сезона, у молодой женщины начинаются схватки.

15 декабря в КазМедиа Центре, Астана, покажут спектакль экс-солистки «Виагры» Надежды Мейхер-Грановской «История De Un Amor». Говорят, спектакль погружает зрителя в интимную атмосферу. Мейхер-Грановская, один из секс-символов нулевых, выступает в роли режиссера, сценариста и танцовшицы. Кому идти: любителям танго и Мейхер-Грановской.

Главная кинопремьера недели – «Звездные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона. В новой части киносаги, наконец, мы вновь увидим Люка Скайуокера: он будет учить Рей. Кайло Рен, как и его учитель-ситх, продолжат пытаться разрушить Республику. Подробности можно узнать уже сегодня.

Другая премьера недели – «Неделимое» Олжаса Ахмета. Это криминальная комедия о том как несколько преступников, ограбив инкассаторов, останавливаются в придорожном кафе, где – неожиданно сталкиваются с полицейскими.

В материале использованы фото с сайтов pandaland.kz, sxodim.com, ticketon.kz, afisha.tochka.net, MEDIA-NEWS.