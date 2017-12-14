Гид по выходным: «Фрида», ностальгическая фотография и новые «Звездные войны»

13 декабря в Алматы открылась персональная выставка 20-летней художницы Камиллы Нугмановой «Ренессанс. Innerlife. XXI век». Работы, представленные на выставке, — это реакция на текущее настроение автора. Художницу в данном случае интересовали ее нынешние впечатления, полученные за последний день. Основные материалы, которыми она пользовалась, работая над картинами – это пастель, масло и простая черная ручка. Выставка будет работать до 7 января. Место – мебельный салон «Innerlife» (проспект Достык 339/3).
Открылась выставка современного изобразительного искусства «АРТнаступление». Это мероприятие – часть государственной политики по так называемой модернизации сознания, что, пожалуй, придает ей своеобразную репутацию и интерес. Работы, которые покажут на выставке, отобрали и первоначально представили на сайте ruh.kz. Эти работы рекомендовано продвигать за рубежом. Но начали с Национального музея в Астане. «АРТнаступление» продолжится до 15 января.
Сентиментально-мемориальная выставка «50 лет спустя. Избранное – 2017» открылась в Алматы. Название отсылает к фотовыставке «Избранное 1967», которая в свое время прошла с заметным успехом в кинотеатре «Алатау», на месте которого сейчас «Макдональдс». На выставке покажут фотоработы советских мастеров – как умерших (среди которых –Роман Баран, Янис Глейздс, Зиновий Шегельман, Дмитрий Зюбрицкий, Лев Гельдерман, Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский), так и здравствующих (это Гунар Бинде, Вацловас Страукас, Сергей Васильев, Вацловас Страукас, Анатолий Болдин, Олег Бурбовский). Выставка организована фотоклубом «Медео». Адрес – проспект Достык, 110. Выставка будет работать до 5 января.
В галерее «Тенгри-Умай» каждую субботу, с 7 декабря по 5 января, будут показывать спектакль «Фрида» о жизни мексиканской художницы Фриды Кало. Как гласят афиши, постановка в первую очередь посвящена «человеку», а не «художнику». Большой вопрос разделяла ли эти понятия сама Фрида, известная в первую очередь своими автопортретами и тем, что черпала свое вдохновение в очень человеческом, даже физиологическом – в боли, в том числе физической, в сексе и своей внешности.
Спектакль «Лавина» по пьесе современного турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу поставят в воскресенье, 17 декабря, в театре Жас-Сахна. «Лавина» — один из мировых хитов. Это история горной деревушки, чьи жители, опасаясь схода лавин, молчат по девять месяцев. Но незадолго до конца молчаливого сезона, у молодой женщины начинаются схватки.
15 декабря в КазМедиа Центре, Астана, покажут спектакль экс-солистки «Виагры» Надежды Мейхер-Грановской «История De Un Amor». Говорят, спектакль погружает зрителя в интимную атмосферу. Мейхер-Грановская, один из секс-символов нулевых, выступает в роли режиссера, сценариста и танцовшицы. Кому идти: любителям танго и Мейхер-Грановской.
Главная кинопремьера недели – «Звездные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона. В новой части киносаги, наконец, мы вновь увидим Люка Скайуокера: он будет учить Рей. Кайло Рен, как и его учитель-ситх, продолжат пытаться разрушить Республику. Подробности можно узнать уже сегодня.
Другая премьера недели – «Неделимое» Олжаса Ахмета. Это криминальная комедия о том как несколько преступников, ограбив инкассаторов, останавливаются в придорожном кафе, где – неожиданно сталкиваются с полицейскими.
В материале использованы фото с сайтов pandaland.kz, sxodim.com, ticketon.kz, afisha.tochka.net, MEDIA-NEWS.
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