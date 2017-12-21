Гид по выходным: «Сказка» в «ARTиШОКе», гончарное искусство и новые «Джуманджи»

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посмотреть выставку Олега Фролова, поучиться гончарному мастерству, посмотреть «Сказку» в « ART иШОКе», а также сходить в кино – на новые «Джуманджи» и классику XXI века «Маленькое мисс счастье».

В Алматы с 18 декабря по 8 января будет открыта выставка современного российского художника Петра Фролова. Фролов работает в разных видах изобразительного искусства – он живописец, график и иллюстратор. Работы, выставленные в музее искусств им. Кастеева, отражают разнообразие его интересов – там можно будет посмотреть его картины, керамику и довольно оригинальную «Азбуку». Она состоит из сорока одного листа, в ней нарисованы буквы алфавита.

До 30 декабря в Алматы, в школе искусств имени Кастеева, будут учить гончарному искусству – одному из древнейших. Отнестись к этому мероприятию, пожалуй, можно по-разному: можно сходить из любопытства, можно снять напряжение, взяв урок-другой, а можно – кто знает? – найти свое призвание. На месте предоставят все необходимые инструменты – глину, краску, обжиг и т.д.

«Космические знаки» – выставка с таким названием открылась в Астане. Она будет работать до 31 декабря, на ней представят работы Бахтыбека Талькамбаева, которого афиши рекомендуют как «доктора наук и искусств по международным стандартам ЮНЕСКО». Кроме того, он художник и «арт-терапевт». Мероприятие организованно в рамках программы «Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру». Утверждается также, что Талькамбаев разработал методику «психореабилитации». Основной интерес Талькимбаева как художника – это тюркское орнаментальное искусство, но в более современной интерпретации. Место – Триумфальная арка «Мәңгілік Ел».

Помимо психореабилитации, у астанчан и гостей столицы есть возможность до 31 марта посетить библиотеку первого президента, где будет работать выставка, посвященная первому президенту и Дню Независимости. Она называется «Исторический выбор. Основы государственности» и поделена на два блока: в первом, на третьем этаже «Назарбаев центра», выставлены архивы, касающиеся первых президентских выборов, вооруженных сил, государственной символики и т.д. Во втором блоке – подарки президенту, коллекция оружия и воинского снаряжения.

Близится Новый год, католическое и православное рождество: в театрах соответствующая тематика. В алматинском «ARTиШОКе», например, готовится сказка под одноименным названием. Как водится, у этого театра – весьма оригинальная. В афише «ARTиШОКа» о спектакле сказано: «Оказывается, стоит только отключить компьютеры, планшеты, телефоны, и включить воображение, как сразу же начинаются чудеса… Тут, и обычная мочалка может стать париком, и резиновые перчатки-крыльями, и простыня, подвешенная к потолку - елкой, а может… может и Фея зайдет в гости? Мечтайте! 4 разных истории, 4 вида театра – кукольный, теневой, драматический, балет. Да-да, мы знаем, как оторвать ваших детей от планшетов и телефонов». Постановка состоится в оба выходных дня; в обоих случаях будет две постановки за день – в 12.00 и в 17.00. Спектакль покажут на малой сцене театра, ниже по Кунаева.

В Астане, как водится, классика. На этот раз – без всяких кавычек: с 22 по 24 декабря в «Астана Опера» покажут «Щелкунчика». В пятницу начало в 19.30, в субботу будет два показа – в 11.30 и 18.00, в воскресенье – также.

Кроме этого, там же, в «Астана Опера», состоится концерт «Джаз в опере». В программе шедевры XX века – музыка Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна и Аарона Копленда.

Главная кинопремьера – «Джуманджи: Зов джунглей». В 1995 году на экраны вышел фильм «Джуманджи», экранизация повести для подростков Криса ван Оллсбурга. Фильм стал весьма популярным, по его мотивам сняли мультфильм. Затем было продолжение – «Затура: Космическое приключение», также опиравшееся на произведения ван Оллсбурга. На этой неделе в прокате третья часть, «Джуманджи: Зов джунглей». Четверо подростков, наказанных за проступок, остаются после школы, чтобы привести в порядок подвал. Там они находят старую приставку, поиграв в которую попадают в джунгли, полные опасностей.

23 декабря в киноклубе Олега Борецкого покажут, пожалуй, один из первых шедевров XXI века «Маленькое мисс счастье», сценарий к которому написал талантливейший Майкл Арндт. Большая и чудаковатая (и не вполне счастливая) семья едет в Калифорнию, где младший ребенок, семилетняя Оливия, должна принять участие в конкурсе «Маленькая мисс счастье».

В материале использованы фото с сайтов gmirk.kz, lipetsk.ru, strategy2050.kz, presidentlibrary.kz, astanaopera.kz, ticketon.kz, pluggedin.ru, kino-filmi.net и Жанары Каримовой.