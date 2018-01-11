Гид по выходным: «Сулу тобе», «Time&Astana: After Future» и режиссерский дебют Соркина

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает выставку Амангельды Кененбаева, выставку-аукцион в помощь больным детям, современное искусство в Астане и дебют выдающегося драматурга Аарона Соркина в качестве кинорежиссера.

С 12 января в музее искусств им. Кастеева начнет работать персональная выставка художника Амангельды Кененбаева «Сулу тобе», названная так в честь небольшого местечка в Кызылординской области – родины мастера. В Кастеевке выставят 67 работ художника, в основном пейзажей. «Картины полны света и воздуха пространства, где широкие мазки подчеркивают рельеф, цвет и передают движение воздуха. Они сложны по гамме выраженных в них чувств и переживаний: к радости примешивается ощущение грусти, печаль окрашивается светлыми эмоциям. В полотнах Амангельды Кененбаева с любовью и мастерством запечатлены фрагменты казахской земли, передающие состояние природы края и души художника», - говорит куратор выставки Светлана Кобжанова.

До 21 января в Астане открыта выставка «Time&Astana: After Future», над которой, вопреки привычной практике, работали не только кураторы и художники, но и философы, архитекторы биологи и социологи. «Настоящей выставке предшествовал ряд встреч и дискуссий с участием представителей науки и искусства, где обсуждались прошлое, настоящее и будущее города. В своих произведениях мы по-пытались представить город Акмолу, в котором жили наши отцы, современную Астану, в которой живем мы с вами сегодня, и Астану будущего. Данную выставку можно назвать «живой выставкой», т.к. каждую субботу в настоящем выставочном зале будут проводиться познавательные экскурсии», - говорит куратор Айгерим Каппар. Тюьторы (наставники) мероприятия – художники Алмагуль Менлибаева и Асхат Ахмедьяров.

В центральном выставочном зале музея искусств им. Кастеева 14 января откроется выставка «Время ангелов»; работы, выставленные в музее, продадут с аукциона, а вырученные средства пойдут детям, больным муковисцидозом. «В экспозиции предаукционной выставки «ВРЕМЯ АНГЕЛОВ» представлено 35 произведений авторской интерьерной куклы более чем 25 мастеров-кукольников. Среди них участники и победители многих международных конкурсов. Большинство казахстанских мастеров-кукольников - это имена, ставшие открытием прошлого года на международной выставке авторской интерьерной куклы «Вместе навсегда». Выставка будет открыта до 27 января, затем, 27 и 28 числа состоятся торги.

13 и 14 января в «ARTиШОКе» покажут спектакль «Корова» по мотивам рассказа Андрея Платонова о дружеских чувствах мальчика к «серой степной корове черкасской породы», которая «жила одна в сарае». «Самый таинственный и неправильный русский писатель ХХ столетия (так его характеризуют литературные критики) создает уникальные персонажи и обстоятельства. Маленький человек, как винтик большой системы под названием Советский Союз. Его закручивают, а он все равно живет, дышит, чувствует и это удивительно. Сегодня, когда каждый из нас так или иначе является частью Системы, когда под другим взглядом можно посмотреть на наследие прошлого, спектакль «Корова» становится более чем актуальным», - гласит афиша. Оба показа начнутся в 19.00 на большой сцене театра.

В Астане, в воскресенье, 14 января, покажут классический грузинский водевиль Авксентия Цыгарели «Ханума». Это история о разорившемся князе, который, при помощи свах (одна из которых и есть Ханума), решает жениться, чтобы решить свои финансовые проблемы. Спектакль покажут в драматическом театре им. Горького. Начало в 18.00.

Сегодня в казахстанский прокат выходит «Большая игра» – драма Аарона Соркина (одного из лучших драматургов современности) о спортсменке, которая, не попав в Олимпийскую сборную, сначала устраивается официанткой в кафе, а потом и вовсе открывает подпольный притон для игры в покер. В главных ролях Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера.

Накануне нового года в прокат вышла комедия «Кто наш папа, чувак?» с очень сильным актерским составом (Дж.К. Симмонс, Оуэн Уилсон, Гленн Клоуз, Винг Реймс). Фильм, который поставил Лоуренс Шер, рассказывает о двух братьях, которые отправляются на поиски своего отца, узнав, что он не умер, как говорила им мать.

В материале использованы фото с сайтов arttube.ru, nationalmuseum.kz, ztb.kz, artishock.kz, pandaland.kz, kinokadr.ru, film.ru.