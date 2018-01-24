Все перестали смотреть телевизор. Так ли это?

Скепсис по отношению к телевидению в социальных сетях подчас зашкаливает - продвинутые интернет-пользователи обвиняют телевизионщиков в ограниченности и необъективности. Шквал негативных комментариев создает впечатление, что отечественное телевидение находится где-то на отшибе общественного интереса. Vласть вместе с экспертами отрасли выяснила, почему это не так, и как дела обстоят на самом деле.

Телевидение является основным и непоколебимым источником информации для большинства казахстанцев - социологических исследований, доказывающих это, так много, что в последние годы исследователи и вовсе не утруждают себя опровержением этого тезиса. Социологи, исследовавшие казахстанцев в рамках Всемирного обзора ценностей, в 2011 году выяснили: 48,7% граждан «довольно сильно» доверяют телевидению (больше чем полиции или судам, например). В 2015 году бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE пришло к тем же выводам - 48% опрошенных казахстанцев указали телевидение как главный источник информации.

Косвенно эти данные подтверждают и операторы медиарекламного рынка страны, которые называют телевидение «самым эффективным медиа с точки зрения построения охвата». По данным рекламщиков, в 2017 году порядка 70% открытых к продажам телевизионных рейтингов были куплены заинтересованными рекламодателями - на некоторых отечественных телеканалах этот показатель доходил и до 95%.

Своими рейтингами вполне доволен Первый канал «Евразия»: представители компании рассказали Vласти, что показатели телесмотрения канала «не теряют своих позиций несмотря на всеобъемлющую тенденцию роста интернет-аудитории». Лидерство «Евразии» на телерынке основывается, в том числе, на внимательном отслеживании изменений в потребностях аудитории: «Сетка вещания составляется согласно ежемесячному анализу статистических данных, которые помогают понять, что полюбилось зрителю, а что необходимо трансформировать», - поясняют на канале.

Основную аудитории «Евразии» составляют люди среднего возраста - ее прирост в 2017 году каналу обеспечили социально значимые программы на государственном языке «Кеш қалмайық», «Кешкі кездесу», «Заң сөйлесін», «Пендеміз ғой» и такие традиционные лидеры эфира как информационная программа «Главные новости» («Басты жаналықтар») и итоговый аналитический проект «Аналитика». На телеканале уверены, что секрет успеха у зрителей довольно прост - достаточно уважать свою аудиторию, демонстрируя ей исключительно качественный контент.

На собственный контент делает ставку и второй по популярности казахстанский эфирный телеканал - КТК. По данным канала, наивысшую в своём сегменте долю и рейтинги набирают такие «информационные блокбастеры» как «Новости», «Главная редакция», «Было дело» и «Портрет недели». Кроме этого, «отличные показатели по рейтингам» продемонстрировали и новые публицистические проекты 2017 года - «Министерство правды», «Дау-дамайсыз», «Аптап» и «Globus». Между тем, в отношении сериалов на государственном языке на КТК констатируют крайнюю нестабильность.

На КТК Vласти объяснили, что, говоря о телевизионной аудитории, важно разграничивать «измеряемую» аудиторию эфирных телеканалов и остальную часть зрителей. Статистические данные последних лет показывают, что размер аудитории эфирных каналов сжимается. «Это логично и естественно – у людей появляется (например, при подключении к кабельному телевидению) возможность выбора не из 10-15 эфирных каналов, а из 150-240», - комментируют на канале. Но если говорить о телеаудитории в целом, то ее размер за последние 5-10 лет точно не уменьшился, уверены на КТК.

«Много разговоров о том, что рынок телевидения начинает стагнировать, и люди уходят в интернет, но по цифрам мы этого не видим», - согласны с коллегами специалисты компании «АлмаТел Казахстан» (бренд «АЛМА ТВ»). Телекоммуникационный оператор, которому и так принадлежит 43% рынка кабельного телевидения в Казахстане, и в 2017 году зафиксировал незначительный рост числа абонентов. «Очень хороший темп», по данным компании, продемонстрировал прирост абонентов спутникового телевидения - после весеннего запуска количество пользователей уже превысило 22 тыс человек.

«АлмаТел Казахстан» фиксирует еще одну любопытную тенденцию - возросший интерес казахстанцев к HD и UHD форматам. Именно они пока продолжают обеспечивать телевидению преимущество над интернетом: «Во-первых, такой контент очень трудно найти в интернете, и во-вторых, у передачи данных не всегда достаточно мощности для трансляции HD и UHD», объясняют специалисты компании. Между тем, условия диктуют телеоператору развивать и интернет-телевидение: с 2016 года база абонентов по этому направлению у «АЛМА ТВ» выросла с нуля до 30 тыс пользователей.

Более полумиллиона зрителей ежемесячно используют свои Smart TV для просмотра роликов из казахстанского YouTube, рассказывает Самсон Безмятежный, директор Genesis YouTube Qazaqstan. При этом он подчеркивает, что казахстанские телеканалы охотно выкладывают свой контент на популярную видеоплатформу, зарабатывая на этом «около 70% от всего дохода авторов YouTube в Казахстане». «В топе из телеканалов сейчас музыкальные каналы Gakku, «Той Думан», из национальных – Седьмой канал, холдинг Qazaqstan, Astana TV, из нишевых хотелось бы отметить AlmatyTV», - поясняет Безмятежный.

В Genesis YouTube Qazaqstan уверены: в ближайшие 10 лет «выживут» только те телеканалы, которые будут воспринимать YouTube как отдельный бизнес, как отдельную платформу для собственного интернет-телевидения. Пока из 20 казахстанских телеканалов, присутствующих на YouTube, только четыре озаботились целенаправленной адаптацией контента для видеосервиса. «Некоторые телеканалы уже снимают шоу именно для YouTube, и 2018 год станет прорывным в этом отношении», - прогнозирует Безмятежный.

Завидный энтузиазм демонстрируют и производители телевизоров: начиная с 2016 года динамика продаж показывает положительный рост, связанный с постепенным восстановлением рынка сбыта, рассказали Vласти в Samsung Electronics Central Eurasia. Особенные надежды компания возлагает на сегмент UHD-телевизоров, который перешел в стадию «активного развития» - это обусловлено появлением рынка контента в формате 4К (сопоставимым с передовыми технологиями в телевизионной индустрии). И даже несмотря на то, что средняя казахстанская семья обладает двумя телевизорами, наши сограждане продолжают активно интересоваться среднеразмерными диагоналями (49-55 дюймов) сверхвысокой четкости.

Вместе с вопросом о том, смотрят ли казахстанцы телевизор, в прошлое скоро уйдет и традиционное противостояние между телевидением и интернетом. Яркое тому доказательство - популярное казахоязычное телешоу «Қалаулым». По статистике веб-аналитики Google запрос «Қалаулым» стал самым популярным тегом в казахстанском сегменте YouTube и Google в 2017 году, сообщает Первый канал «Евразия». Таким образом, телевидение и интернет в Казахстане уже благополучно сосуществуют, обогащая друг друга все новой аудиторией.