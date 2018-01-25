Гид по выходным: выставки о насилии и Хамзы Кикимова и «Интимная комедия»

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить выставку, посвященную жертвам сексуального насилия, Хамзы Кикимова, спектакли «Пробуждение», «Интимная комедия», а также несколько кинопремьер, среди которых, помимо голливудского блокбастера и европейского триллера, очередная отечественная комедия. На этот раз, правда, криминальная (хотя без романтического флера не обошлось и в этот раз).

На этой неделе в Алматы открылась выставка «Киімді Кінәлама», на которой выставлена одежда, бывшая на жертвах сексуального насилия во время нападения; рядом с предметами гардероба – истории пострадавших женщин и девушек. Цель выставки – показать несостоятельность аргумента, согласно которому внешний вид жертвы может оправдать насилие. «Я была в обычных джинсах и толстовке. До сих пор виню себя в случившимся. И мне тяжело говорить об этом. Ведь все скажут: «Дура, сама виновата, что согласилась выйти на встречу поздно вечером». Это было за полночь, и это был мой близкий друг», - говорится на одном из многих листков. Выставка будет открыта до 1 февраля, без выходных, с 9 утра до 9 вечера. Место – Smart.Point.

25 января в Алматы открылась персональная выставка Хамзы Кикимова. Кикимов – член союза художников СССР, участник многих коллективных и персональных выставок в Казахстане и за рубежом, в прошлом – главный художник управления архитектуры Алматы. Он написал около 200 полотен, среди которых много пейзажей, а среди его свежих работ – монументальные полотна с видами Астаны. Однако его творчеству свойственен не только государственный пафос, но и, как подчеркивается в афишах, «трагизм современного мира»; словом, найти в его картинах можно самые разные мотивы. Желающих ждут в галерее «Арт-Самал».

В Астане заметных открытий в ближайшие выходные не намечается, однако там по-прежнему работают ранее анонсированные (и занимательные) выставки: например, иллюстраций к сказкам Братьев Гримм (Национальный музей) и различных артефактов – сумок, подделок, игрушек, – приуроченных к Олимпиаде в Пхенчхане (Корейский культурный центр). Однако, ситуация изменится уже к следующей неделе, после открытия в ЦСИ «Куланши» седьмой по счету персональной выставки художницы Ботагоз Толеш.

Куда насыщеннее в ближайшие выходные будет театральная жизнь столицы: в воскресенье, 28 января, в драмтеатре им. Горького покажут «Пробуждение» – трэш-драму о судьбах трех героев. «Несмотря на то, что жизнь каждого из героев проходит отдельно, в течение пьесы они пересекаются. Строгая и в то же время комедийная постановка состоит из множества символов и архетипов, а также нестандартных режиссерских решений. «Пробуждение» Сергея Потапова – мистическая и беспощадная в своей правдивости история одинокого ветерана войны, который мечтает только об одном – о смерти. Но каждый раз, когда желанный конец близок, его что-то спасает, удерживает на земле. Два параллельных мира сражаются за него: один из них ждет героя «в другом мире», а второй всячески пытается продлить его жизнь», - сообщается в анонсе самого театра. Режиссер постановки – лауреат престижной российской театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов, драматург – заслуженная артистка Якутии Софья Баранова-Сергучева. Начало спектакля в 18.00.

Там же, в драмтеатре им. Горького, в субботу покажут спектакль «Примадонны» – постановку комедии Кена Людвига о том, как два безработных актера узнают о старой миллионерше, которая ищет своих племянниц, чтобы оставить им свое состояние, и решают прикинуться родственницами одинокой богачки. Начало спектакля в 18.00.

Помимо свежих трэш-драм и комедий, у жителей и гостей столицы есть возможность сходить на оперу, вдохновленную казахской классикой, даже эпосом – «Кыз Жибек». Историю любви Толегена и Жибек, межродовых распрей и ревности покажут в театре «Астана опера» в воскресенье, в 18.00.

В алматинском театре драмы им. Лермонтова в субботу покажут самую знаменитую пьесу Дональда Ли Кобурна – «Игру в джин», за которую он получил «Пулитцеровскую премию». Это история о двух стариках, которые, волей случая, заигрываются в карты, а потом узнают много нового друг о друге. Начало в 18.00.

В воскресенье на сцене той же «Лермонтовки» покажут «Интимную комедию», спектакль по пьесе Ноуэла Кауарда. «Две влюбленные пары поселились в одной гостинице. Неужели что-то может омрачить молодоженам радостный и беззаботный медовый месяц? Конечно, может... если двое из этого «квартета» уже были мужем и женой и пять лет назад с треском развелись! Полный неожиданных поворотов и остроумных диалогов сюжет, узнаваемые забавные характеры и неожиданная развязка», - гласит афиша спектакля, который покажут в воскресенье, в 18.00.

Спектакль «Лавина» – один из самых популярных на мировых сценах – в ближайшую субботу покажут в алматинском театре «Жас Сахна». Это история горной деревушки, чьи жители, опасаясь схода лавин, молчат по девять месяцев. Но незадолго до конца молчаливого сезона, у молодой женщины начинаются схватки. Начало в 18.00.

Сегодня в казахстанский прокат выходит «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», третья часть фантастической трилогии, в которой главные герои приблизятся к находке лекарства от болезни, выкосившей половину человечества.

Еще одна премьера – триллер «Девушка в тумане» с Тони Сервилло и Жаном Рено в главной роли, который покажет историю следователя, ищущего девушку, без вести пропавшую в канун Рождества.

На этой неделе в прокат выходит и отечественный фильм – криминальная комедия Александра Гольцева «По любви», о том, как выпускник школы, желая приударить за девушкой своей мечты, занимает деньги у бандитов.

В материале использованы фото с сайтов medium.com, rtd.kz, ticketon.kz, astanaopera.kz, tl.kz, igromania.ru, fast-torrent.ru и со страницы галереи «Art Samal» в Facebook.