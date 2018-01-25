Куда пойти на выходных,если мороз вам не страшен
Гид по выходным: выставки о насилии и Хамзы Кикимова и «Интимная комедия»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить выставку, посвященную жертвам сексуального насилия, Хамзы Кикимова, спектакли «Пробуждение», «Интимная комедия», а также несколько кинопремьер, среди которых, помимо голливудского блокбастера и европейского триллера, очередная отечественная комедия. На этот раз, правда, криминальная (хотя без романтического флера не обошлось и в этот раз).

На этой неделе в Алматы открылась выставка «Киімді Кінәлама», на которой выставлена одежда, бывшая на жертвах сексуального насилия во время нападения; рядом с предметами гардероба – истории пострадавших женщин и девушек. Цель выставки – показать несостоятельность аргумента, согласно которому внешний вид жертвы может оправдать насилие. «Я была в обычных джинсах и толстовке. До сих пор виню себя в случившимся. И мне тяжело говорить об этом. Ведь все скажут: «Дура, сама виновата, что согласилась выйти на встречу поздно вечером». Это было за полночь, и это был мой близкий друг», - говорится на одном из многих листков. Выставка будет открыта до 1 февраля, без выходных, с 9 утра до 9 вечера. Место – Smart.Point.

25 января в Алматы открылась персональная выставка Хамзы Кикимова. Кикимов – член союза художников СССР, участник многих коллективных и персональных выставок в Казахстане и за рубежом, в прошлом – главный художник управления архитектуры Алматы. Он написал около 200 полотен, среди которых много пейзажей, а среди его свежих работ – монументальные полотна с видами Астаны. Однако его творчеству свойственен не только государственный пафос, но и, как подчеркивается в афишах, «трагизм современного мира»; словом, найти в его картинах можно самые разные мотивы. Желающих ждут в галерее «Арт-Самал».

В Астане заметных открытий в ближайшие выходные не намечается, однако там по-прежнему работают ранее анонсированные (и занимательные) выставки: например, иллюстраций к сказкам Братьев Гримм (Национальный музей) и различных артефактов – сумок, подделок, игрушек, – приуроченных к Олимпиаде в Пхенчхане (Корейский культурный центр). Однако, ситуация изменится уже к следующей неделе, после открытия в ЦСИ «Куланши» седьмой по счету персональной выставки художницы Ботагоз Толеш.

Куда насыщеннее в ближайшие выходные будет театральная жизнь столицы: в воскресенье, 28 января, в драмтеатре им. Горького покажут «Пробуждение» – трэш-драму о судьбах трех героев. «Несмотря на то, что жизнь каждого из героев проходит отдельно, в течение пьесы они пересекаются. Строгая и в то же время комедийная постановка состоит из множества символов и архетипов, а также нестандартных режиссерских решений. «Пробуждение» Сергея Потапова – мистическая и беспощадная в своей правдивости история одинокого ветерана войны, который мечтает только об одном – о смерти. Но каждый раз, когда желанный конец близок, его что-то спасает, удерживает на земле. Два параллельных мира сражаются за него: один из них ждет героя «в другом мире», а второй всячески пытается продлить его жизнь», - сообщается в анонсе самого театра. Режиссер постановки – лауреат престижной российской театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов, драматург – заслуженная артистка Якутии Софья Баранова-Сергучева. Начало спектакля в 18.00.

Там же, в драмтеатре им. Горького, в субботу покажут спектакль «Примадонны» – постановку комедии Кена Людвига о том, как два безработных актера узнают о старой миллионерше, которая ищет своих племянниц, чтобы оставить им свое состояние, и решают прикинуться родственницами одинокой богачки. Начало спектакля в 18.00.

Помимо свежих трэш-драм и комедий, у жителей и гостей столицы есть возможность сходить на оперу, вдохновленную казахской классикой, даже эпосом – «Кыз Жибек». Историю любви Толегена и Жибек, межродовых распрей и ревности покажут в театре «Астана опера» в воскресенье, в 18.00.

В алматинском театре драмы им. Лермонтова в субботу покажут самую знаменитую пьесу Дональда Ли Кобурна – «Игру в джин», за которую он получил «Пулитцеровскую премию». Это история о двух стариках, которые, волей случая, заигрываются в карты, а потом узнают много нового друг о друге. Начало в 18.00.

В воскресенье на сцене той же «Лермонтовки» покажут «Интимную комедию», спектакль по пьесе Ноуэла Кауарда. «Две влюбленные пары поселились в одной гостинице. Неужели что-то может омрачить молодоженам радостный и беззаботный медовый месяц? Конечно, может... если двое из этого «квартета» уже были мужем и женой и пять лет назад с треском развелись! Полный неожиданных поворотов и остроумных диалогов сюжет, узнаваемые забавные характеры и неожиданная развязка», - гласит афиша спектакля, который покажут в воскресенье, в 18.00.

Спектакль «Лавина» – один из самых популярных на мировых сценах – в ближайшую субботу покажут в алматинском театре «Жас Сахна». Это история горной деревушки, чьи жители, опасаясь схода лавин, молчат по девять месяцев. Но незадолго до конца молчаливого сезона, у молодой женщины начинаются схватки. Начало в 18.00.

Сегодня в казахстанский прокат выходит «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», третья часть фантастической трилогии, в которой главные герои приблизятся к находке лекарства от болезни, выкосившей половину человечества.

Еще одна премьера – триллер «Девушка в тумане» с Тони Сервилло и Жаном Рено в главной роли, который покажет историю следователя, ищущего девушку, без вести пропавшую в канун Рождества.

На этой неделе в прокат выходит и отечественный фильм – криминальная комедия Александра Гольцева «По любви», о том, как выпускник школы, желая приударить за девушкой своей мечты, занимает деньги у бандитов.

В материале использованы фото с сайтов medium.com, rtd.kz, ticketon.kz, astanaopera.kz, tl.kz, igromania.ru, fast-torrent.ru и со страницы галереи «Art Samal» в Facebook.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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