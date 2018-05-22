Спектакль, который не понравится никому

Спектакль по пьесе Алины Абилкалам «Связной» показали в арт-убежище «Бункер». Пьеса была написана осенью прошлого года по итогам семинара современной драматургии Олжаса Жанайдарова.

«Связной» - это театральный продукт в неожиданном жанре sexploitation, внецензурный фантастический трэш на тему физических близостей на всех уровнях. По сюжету пьесы, к изобретателю Линку приходят две пары – чиновник и его жена (Валентин и Надежда) и сестры-проститутки (Вера и Любовь). Линк нелегально собрал агрегат под названием «Жумар», который позволяет усилить чувства между людьми. Участники опыта подключаются к «Жумару» трижды: через слюну, генитальные выделения и кровь. Каждый раз эксперимент сопровождается оргией.

Текст «Связного» наполнен стереотипами, эксплуатацией, матом и сексом, у спектакля возрастной рейтинг 21+, но все это вполне было бы способно составить концептуальную жанровую работу для узкого круга ценителей трэша в искусстве. Однако обнаружилась проблема: те, кто способен оценить формат, заметит то, насколько сыро (даже для условий жанра) спектакль сделан. Среди тех, кто не в состоянии разобраться, насколько профессионально работают артисты на сцене и готов рукоплескать любому просто по факту его выхода к публике, вряд ли найдутся поклонники «мусорной» эстетики.