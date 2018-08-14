Что нужно знать при выборе кредитной карты?

Давайте начнем с того, зачем мне может понадобиться кредитная карта?

Прежде всего, кредитная карта позволяет рациональнее пользоваться финансовыми ресурсами. Во-первых, вы используете деньги банка, а не свои собственные (как в случае с дебетовой картой); во-вторых, есть такая отличная вещь, как льготный период (грейс-период), позволяющий в течение определенного времени пользоваться деньгами без оплаты процентов банку. По кредитным картам банки почти всегда начисляют клиентам кэшбэк с потраченной за месяц суммы. Многие торговые сети предоставляют скидки держателям определенных кредитных карт. И еще «кредитками» удобно бронировать билеты/отели/машины – в блок уходят не ваши реальные деньги, а сумма с кредитного лимита.

Если я решу открыть кредитную карту, с чем нужно определиться прежде всего?

С практической точки зрения, выбирать подходящую вам кредитную карту стоит, исходя из трех главных параметров. Первый – это кредитный лимит. Другими словами, это та сумма денег, которую банк выдает держателям таких карт. Персонально ваш лимит будет определяться, исходя из вашей зарплаты, однако он не может быть больше той суммы, которая определена банком – держателем карточки - как предельная. К примеру, партнер этого материала – АТФБанк - предлагает своим клиентам кредитную карту уровня премиум – MasterCard Black Edition с одним из самых больших кредитных лимитов на рынке - до 3 000 000 тенге.

А второй важный параметр?

Это льготный или грейс-период – то время, когда вы можете вернуть на карту потраченные деньги, не выплачивая при этом никаких процентов или комиссий. Это становится чем-то вроде «денег в рассрочку». По сути, в правильном использовании грейс-периода и кроется вся прелесть кредиток. Условия по разным картам предполагают разный льготный период, но чем он больше, тем удобнее для пользователя. По упомянутой выше карте МС Black Edition от АТФБанка грейс-период длится до 60 дней. Этого времени достаточно, чтобы не «забыть» о потраченном лимите и не войти в минус. Контролировать время, когда грейс-период подходит к концу и лимит пора погашать, удобно в интернет-банкинге ATF24, там вы можете увидеть полную информацию по всем тратам, которые совершили по кредитной карточке.

Третий важный параметр, это, наверное, проценты? Ведь речь идет о кредите.

Верно. Несмотря на заманчивость погасить использованные деньги в течение льготного периода, бывают ситуации, когда клиенту требуется больше времени. Поэтому одним из определяющих критериев становится процентная ставка после грейс-периода. В среднем по рынку реальные процентные ставки колеблются от 20% до 56%. По условиям кредитной карты премиум-класса MasterCard Black Edition ставка по кредиту после выхода из грейс-периода составляет 19% годовых (ГЭСВ – от 20,7%). Это очень лояльная ставка, сопоставимая с оплатой по обычному потребительскому кредиту.

Банки в рекламе чаще говорят о других критериях – комиссия, кэшбэк. Это всё важно?

С точки зрения финансов – первые три параметра важнейшие. Однако есть еще несколько важных вопросов, на которые нужно получить ответы прежде, чем открывать кредитную карту. Например, уточнить размер комиссии за открытие и использование карты. В некоторых случаях ежегодная комиссия за пользование картой может составлять 50 000 тенге. Разумеется, это нивелирует и длительный грейс-период, и низкую процентную ставку. Выпуск карты MC Black Edition с кредитным лимитом до 1 млн тенге будет стоить 5 тыс. тенге, 1-2 млн – 7 тыс. тенге и карты с лимитом до 3 млн – 10 тыс. тенге.

Может ли сумма кэшбэка покрыть сумму комиссии за использование карты?

Если вы очень активно пользуетесь кредиткой, суммы кэшбэка и ежемесячная комиссия могут быть сопоставимы. Но иногда заявленный высокий процент начисляется лишь с покупок в определенных заведениях, в других местах процент может быть скромнее или его вообще может не быть. Иногда кэшбэк возвращается на карту бонусами, которые не везде можно потратить. В случае с картой АТФБанка MC Black Edition, которую мы рассматриваем как пример, кэшбэк составляет 1,5% и возвращается на карту реальными деньгами. Это значит, что деньги, полученные с кэшбэка, владелец карточки может потратить по своему усмотрению – на покупки в любых магазинах, на оплату товаров и услуг в интернете, да хоть снять наличными – никаких ограничений в использовании этих денег просто нет!

О чем еще мне стоит спросить консультантов?

Спросите менеджера про снятие наличных денег в банкоматах – там могут быть особые условия. Так как снимать деньги с кредитной карты дороже, чем с дебетовой, это стоит делать в исключительных случаях, потому как основная функция кредитной карты именно в использовании денег банка для оплаты товаров и услуг.

Кстати, погашать использованную на кредитной карте сумму очень удобно через мобильный банкинг ATF24.

Еще уточните срок действия карты и срок выпуска, и обязательно попросите рассказать вам, как пользоваться картой максимально безопасно.