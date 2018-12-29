Ледяной витязь, балы и белка!

Похожая ледяная скульптура была и в парке Горького. А 1 января проходили лыжные забеги на лыжах в роще Баума, кстати, через несколько дней, уже 1 января 2019 года, в той же роще состоится забег марафонцев. И мы обязательно о нем расскажем!

Предлагаем вам посмотреть праздничный киножурнал, в котором мы попытались соединить прошлое и настоящее: