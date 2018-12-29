Ледяной витязь, балы и белка!

У Нового года не совсем простая история на территории Казахстана. После революции было решено отказаться от его празднования, и только в 1947 году 1 января в СССР стал выходным днем. В архиве сохранились видео празднования в 1949 году в Алматинской области, позже, в 50-е, гуляния устраивали в парках и в новом здании Дома правительства - сейчас там находится КБТУ. Перед ним заливали большую горку в виде головы витязя.
Похожая ледяная скульптура была и в парке Горького. А 1 января проходили лыжные забеги на лыжах в роще Баума, кстати, через несколько дней, уже 1 января 2019 года, в той же роще состоится забег марафонцев. И мы обязательно о нем расскажем!
Предлагаем вам посмотреть праздничный киножурнал, в котором мы попытались соединить прошлое и настоящее: