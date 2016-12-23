ООН одобряет возможность проведения переговоров по Сирии в Астане

Маргарита Бочарова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Организация Объединенных Наций будет приветствовать все инициативы, направленные на поддержание политического процесса в Сирии, в том числе возможное проведение встречи в Астане, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

«Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции СБ ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики - над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении», - цитирует агентство слова спецпосланника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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