Qazkom заявляет о том, что работает в обычном режиме

Крупнейший банк Казахстана Qazkom заявил, что работает в стандартном режиме и пообещал в ближайшее время представить аудированные итоги своей деятельности за девять месяцев. Заявление последовало за пятничным сообщением агентства Bllomberg о том, что Национальный банк предпринимает срочные меры для поддержания работы Qazkom.

«В ответ на запросы о ситуации в QAZKOM, хотим сообщить, что банк работает в обычном режиме. Функционируют все банкоматы, проводятся платежи и переводы», - говорится в сообщении банка, размещенном в субботу на его странице в Facebook.

«Мы никогда не комментируем слухи и информацию из анонимных источников, однако, наблюдая обеспокоенность наших Клиентов в связи с публикациями в ряде СМИ, заверяем вас, банк исполняет все обязательства и гарантирует сохранность ваших сбережений. На следующей неделе мы планируем опубликовать подтвержденные аудитом итоги работы банка за 9 месяцев и ответить на другие вопросы», - отмечается в заявлении.

По информации источников агентства Bloomberg, 15 декабря Qazkom привлек срочный кредит в 400 млрд тенге у Нацбанка 15 декабря для поддержки ликвидности, при этом решение может стать одним из первых шагов государства в рамках программы оздоровления, общая стоимость которой может составить 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд), говорилось в сообщении агентства.